Schaeffler Aktie
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23.04.2026 15:59:23
EQS-News: Schaeffler-Hauptversammlung 2026: Klare Mehrheiten für Dividende, Entlastungen und Aufsichtsratswahl
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EQS-News: Schaeffler AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Schaeffler-Hauptversammlung 2026: Klare Mehrheiten für Dividende, Entlastungen und Aufsichtsratswahl
Herzogenaurach | 23. April 2026 | Die Schaeffler AG hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung als Präsenzveranstaltung im Schaeffler-Konferenzzentrum abgehalten. Rund 700 Aktionärinnen und Aktionäre waren der Einladung zum Stammsitz des Unternehmens nach Herzogenaurach gefolgt. Sie stimmten den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit zu.
Starke Beteiligung der Aktionäre
Dividenden-Ausschüttung von rund 283,5 Millionen Euro beschlossen
Auch die übrigen Tagesordnungspunkte wurden von der Hauptversammlung mit großer Mehrheit angenommen. Dies betraf die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Bestellung des Abschlussprüfers, die Billigung des Vergütungsberichts und die Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder. Vorstand und Aufsichtsrat hatten der Hauptversammlung eine Anpassung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder vorgeschlagen, die die veränderte Unternehmensgröße und den gestiegenen Arbeitsaufwand des Aufsichtsrats nach dem Zusammenschluss mit Vitesco berücksichtigt.
Ulrike Hasbargen als Aufsichtsratsmitglied wiedergewählt
Strategische Weichenstellung für nachhaltiges Wachstum und Zukunftssicherung
Ein besonderer Fokus lag auf der sogenannten „5. Division“, in der Wachstumsaktivitäten wie beispielsweise die humanoide Robotik oder das Verteidigungsgeschäft angesiedelt sind. Klaus Rosenfeld ging insbesondere auf die Rolle des Unternehmens als Pionier beim Einsatz aber auch auf das Produktpotenzial und die damit verbundenen Wachstumschancen im Bereich der humanoiden Robotik ein. Er führte aus, dass Schaeffler in diesem Bereich mit Partnerschaften und Corporate-Start-up-Ansätzen agiert, die Innovation und Agilität fördern. In seiner Rede machte Klaus Rosenfeld deutlich: „Wir erfinden uns neu, ohne das aufzugeben, wofür wir seit Jahrzehnten stehen.“ Er betonte, dass Schaeffler mit einem gleichzeitigen und bewussten Zusammenspiel von defensiven und offensiven Strategien in die Zukunft gehe – ein Ansatz, der Mut, Technologiekompetenz und Innovationskraft gleichermaßen verkörpert.
Abschließend unterstrich Klaus Rosenfeld, dass Nachhaltigkeit nach wie vor ein fester Bestandteil der Unternehmensstrategie sei, auch wenn das Thema aktuell bei einigen Stakeholdern weniger im Fokus stehe. Schaeffler bleibe engagiert bei der Dekarbonisierung und übernehme zugleich gesellschaftliche Verantwortung.
„Mit der Patenschaft ‚Jugend forscht‘ 2026 wollen wir auch in schwierigen Zeiten junge Menschen für Innovation und Technologie begeistern, Wissen weitergeben, Leistungsbereitschaft fördern sowie Zuversicht und Optimismus vermitteln. Deshalb haben wir uns entschieden, im Jahr 2026 die Förderung von jungen Talenten als nationaler Sponsor für den Bundeswettbewerb zu unterstützen und freuen uns, dass das Finale vom 28. bis 31. Mai 2026 hier bei uns in Herzogenaurach stattfindet“, sagte Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender der Schaeffler AG.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.
Schaeffler Gruppe – We pioneer motion
Seit 80 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO2-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.
Ansprechpartner
23.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|91074 Herzogenaurach
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|E-Mail:
|ir@schaeffler.com
|Internet:
|www.schaeffler.com
|ISIN:
|DE000SHA0100
|WKN:
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