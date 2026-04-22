EQS-News: Schaeffler kooperiert mit vietnamesischem Humanoid-Hersteller VinDynamics

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Schaeffler kooperiert mit vietnamesischem Humanoid-Hersteller VinDynamics



22.04.2026 / 12:30 CET/CEST

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Schaeffler kooperiert mit vietnamesischem Humanoid-Hersteller VinDynamics

Schaeffler und VinDynamics unterzeichnen strategische Partnerschaft zur Entwicklung und Lieferung von innovativen Planetenradgetrieben

Erste Kooperation von Schaeffler mit einem Humanoid-Hersteller im Raum Asien/Pazifik

Zentrales Element der Zusammenarbeit ist die gemeinsame Erfassung von Daten zur Optimierung von Aktoren sowie für Zustandsüberwachung und vorausschauende Instandhaltung

Herzogenaurach, Deutschland/Hanoi, Vietnam | 22. April 2026 | Schaeffler und VinDynamics, ein Unternehmen der vietnamesischen Vingroup, haben eine strategische Partnerschaft im Bereich der humanoiden Robotik vereinbart. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Entwicklung und Lieferung von Planetenradgetrieben. Diese sind zentrale Komponenten von Aktoren, die als Muskeln und Gelenke fungieren und Bewegung von Humanoiden ermöglichen. Darüber hinaus erfassen beide Unternehmen gemeinsam roboter- und anwendungsbezogene Daten. Diese Daten sollen dazu beitragen, Aufbau und Leistungsfähigkeit der Aktoren weiter zu verbessern und die Grundlage für künftige Services wie die vorausschauende Instandhaltung zu schaffen. Mit der Partnerschaft geht Schaeffler erstmals eine Kooperation mit einem Humanoid-Hersteller im Raum Asien/Pazifik ein. Damit ergänzt das Unternehmen seine bestehenden Partnerschaften mit führenden Herstellern in Europa, China und den USA und baut seine globale Position im humanoiden Ökosystem weiter aus.

Maximilian Fiedler, Regional CEO Asien/Pazifik der Schaeffler AG, sagt: „Mit zukunftsweisenden Technologien machen wir die Innovationskraft bei Schaeffler greifbar. VinDynamics ist ein inspirierender Technologiepartner mit einer klar definierten und ehrgeizigen Vision für die humanoide Robotik. Durch die Kombination des jahrzehntelangen Know-hows von Schaeffler in den Bereichen Aktor- und Antriebstechnologien mit den Kompetenzen von VinDynamics bei der Entwicklung von Robotersystemen der nächsten Generation, sind wir überzeugt, dass diese Partnerschaft bedeutende technologische Fortschritte hervorbringt und dazu beitragen wird, den künftigen Einsatz humanoider Roboter zu gestalten.“

La Manh Hung, Präsident von VinDynamics, sagt: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Schaeffler, einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Antriebstechnik und Bewegungstechnologie, das sich durch Innovation und technische Exzellenz auszeichnet. Diese Partnerschaft steht nicht nur für die Bündelung technologischer Kompetenzen, sondern auch für eine strategische Übereinstimmung der Visionen. Beide Unternehmen wollen die Zukunft der humanoiden Robotik mitgestalten. Wir sind überzeugt, dass diese Zusammenarbeit durch die Bündelung unserer jeweiligen Stärken transformative Chancen eröffnen und den Übergang humanoider Roboter von der Forschung zu praxistauglichen Anwendungen in Industrie und Alltag beschleunigen wird.“



Hochpräzise Planetenradgetriebe für Robotergelenke

Schaeffler ist auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung und einer hohen vertikalen Integration dazu in der Lage, bewährte Lösungen aus seinen acht Produktfamilien auf die humanoide Robotik zu übertragen. Zum umfassenden Technologieportfolio für Humanoide zählen unter anderem Planetenradgetriebe, die sich durch hohe Drehmomentdichte, einen hohen Wirkungsgrad und eine kompakte Bauweise auszeichnen. Als Teil eines hochintegrierten Antriebssystems für humanoide Roboter ermöglichen sie präzise, kraftvolle und energieeffiziente Bewegungen in Robotergelenken.





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Schaeffler Gruppe – We pioneer motion

Seit 80 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität , CO2-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

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