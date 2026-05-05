Schaeffler Aktie
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05.05.2026 08:00:04
EQS-News: Schaeffler mit gutem Jahresauftakt 2026
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EQS-News: Schaeffler AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
Schaeffler mit gutem Jahresauftakt 2026
Herzogenaurach | 5. Mai 2026 | Die Schaeffler AG hat heute ihre Zahlen für das erste Quartal 2026 veröffentlicht. Der Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres lag bei 5.764 Millionen Euro und damit währungsbereinigt um 1,0 Prozent leicht über dem Vorjahreswert (Vorjahr: 5.924 Millionen Euro). Hierbei konnte die Schaeffler Gruppe dank ihrer diversifizierten Geschäftstätigkeit unterschiedliche Marktentwicklungen ausgleichen.
Auf Gruppenebene verzeichneten die Regionen Europa (0,4 Prozent) und Asien/Pazifik (8,0 Prozent) ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum. Demgegenüber gingen die Umsatzerlöse in den Regionen Americas (minus 1,0 Prozent) und Greater China (minus 0,5 Prozent) währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahresquartal zurück.
Die Schaeffler Gruppe erzielte in den ersten drei Monaten ein EBIT vor Sondereffekten in Höhe von 285 Millionen Euro (Vorjahr: 276 Millionen Euro). Dies entspricht einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von 5,0 Prozent (Vorjahr: 4,7 Prozent).
„Die Schaeffler Gruppe ist trotz eines weiterhin schwierigen politischen und wirtschaftlichen Umfelds gut in das Jahr 2026 gestartet. Auf Basis unserer diversifizierten Aufstellung mit vier produktorientierten Sparten und unserer globalen Präsenz in vier Regionen setzen wir unsere Strategie, die führende Motion Technology Company zu werden, weiter um und erschließen neue Wachstumsfelder wie humanoide Roboter und Verteidigung. Als integrierter Technologiekonzern stärken wir damit unsere Widerstandsfähigkeit und setzen zugleich auf Flexibilität. Am Ausblick für das Jahr 2026 halten wir fest“, sagt Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG.
E-Mobility – Profitabilität verbessert
Das EBIT vor Sondereffekten verbesserte sich in den ersten drei Monaten des Jahres auf minus 215 Millionen Euro (Vorjahr: minus 269 Millionen Euro). Dies entspricht einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von minus 17,8 Prozent (Vorjahr: minus 23,1 Prozent). Diese Entwicklung gegenüber dem Vorjahreszeitraum war im Wesentlichen auf Volumeneffekte und eine verbesserte operative Performance in den Produktionswerken zurückzuführen.
Powertrain & Chassis – Zweistellige EBIT-Marge
Im ersten Quartal erzielte die Sparte Powertrain & Chassis ein EBIT vor Sondereffekten in Höhe von 246 Millionen Euro (Vorjahr: 290 Millionen Euro). Die EBIT-Marge vor Sondereffekten lag bei 11,5 Prozent (Vorjahr: 12,7 Prozent).
Vehicle Lifetime Solutions – EBIT-Marge weiter gesteigert
Das EBIT vor Sondereffekten lag im ersten Quartal bei 128 Millionen Euro (Vorjahr: 126 Millionen Euro), was einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von 15,9 Prozent (Vorjahr: 15,5 Prozent) entspricht.
Bearings & Industrial Solutions – Positive Impulse aus China
Das EBIT vor Sondereffekten lag im Berichtszeitraum bei 142 Millionen Euro (Vorjahr: 162 Millionen Euro). Die EBIT-Marge vor Sondereffekten von 9,0 Prozent (Vorjahr: 10,0 Prozent) entspricht den Erwartungen.
Free Cash Flow – Saisonal bedingt negativ
Das den Anteilseignern des Mutterunternehmens zurechenbare Konzernergebnis lag bei 60 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 Euro.
Zum Stichtag 31. März 2026 beliefen sich die Netto-Finanzschulden der Schaeffler Gruppe auf 5.143 Millionen Euro (31. Dezember 2025: 4.915 Millionen Euro). Der Verschuldungsgrad vor Sondereffekten lag zum 31. März 2026 bei 2,2 (31. Dezember 2025: 2,1). Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu Eigenkapital in Prozent (Gearing Ratio) lag bei 163,8.
Die Bilanzsumme der Schaeffler Gruppe belief sich zum Stichtag 31. März 2026 auf 21.355 Millionen Euro (31. Dezember 2025: 21.028 Millionen Euro). Zum selben Stichtag beschäftigte das Unternehmen 109.549 Mitarbeitende weltweit (31. Dezember 2025: 110.753 Mitarbeitende).
„Schaeffler hat im ersten Quartal seine positive operative Entwicklung fortgesetzt und die Profitabilität im Vorjahresvergleich gesteigert. Wesentliche Treiber waren die volumenbedingte Margenverbesserung in der Sparte E-Mobility sowie der weiterhin starke Beitrag der Sparten Vehicle Lifetime Solutions und Powertrain & Chassis. Die Marge der Sparte Bearings & Industrial Solutions entsprach nach erfolgreicher Umsetzung eines Großteils der strukturellen Maßnahmen unseren Erwartungen. Wir werden unsere Investitionen weiterhin umsichtig steuern und unseren Free Cash Flow im Jahresverlauf steigern“, sagt Christophe Hannequin, Vorstand Finanzen und IT der Schaeffler AG.
Ausblick – Prognose bestätigt
Die Schaeffler Gruppe erwartet für das Geschäftsjahr 2026 weiterhin Umsatzerlöse in einer Bandbreite von rund 22,5 bis 24,5 Milliarden Euro. Dies entspricht einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von minus 4,3 bis 4,3 Prozent. Zugleich geht das Unternehmen davon aus, im Geschäftsjahr 2026 eine EBIT-Marge vor Sondereffekten zwischen 3,5 und 5,5 Prozent zu erzielen. Der Free Cash Flow vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten wird in Höhe von 100 bis 300 Millionen Euro erwartet.
Hier finden Sie Fotos der Vorstände:
05.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schaeffler AG
|Industriestr. 1-3
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Telefon:
|09132 - 82 0
|E-Mail:
|ir@schaeffler.com
|Internet:
|www.schaeffler.com
|ISIN:
|DE000SHA0100
|WKN:
|SHA010
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2321030
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2321030 05.05.2026 CET/CEST
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