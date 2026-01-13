EQS-News: Schaeffler und Humanoid schließen strategische Technologiepartnerschaft

EQS-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Schaeffler und britisches Technologieunternehmen „Humanoid“ gründen strategische Partnerschaft zur Entwicklung innovativer Komponenten für humanoide Roboter

Partnerschaft umfasst Liefervereinbarung von Aktoren und Abnahme von Humanoiden für die weltweite Fertigung

Weiterer Meilenstein auf dem Weg, bevorzugter Technologiepartner im Bereich humanoide Robotik zu werden

Herzogenaurach, Deutschland/London, UK | 13. Januar 2026 | Schaeffler baut seine Position als bevorzugter Technologiepartner im Bereich humanoider Robotik weiter aus. Das Unternehmen hat eine strategische Technologiepartnerschaft mit dem britischen Technologieunternehmen „Humanoid“ vereinbart. Im Fokus der Kooperation stehen die Entwicklung und Lieferung von Schlüsselkomponenten, darunter innovative Aktoren, die sowohl in radgestützten als auch in zweibeinigen Humanoiden zum Einsatz kommen. Für radgestützte Systeme wird Schaeffler bevorzugter Lieferant von Aktoren. Zudem plant Schaeffler in den kommenden fünf Jahren mehrere hundert Humanoide in sein globales Fertigungsnetzwerk zu integrieren, um damit die Automatisierung und Effizienz seiner Produktionsprozesse weiter zu steigern. Gemeinsam erfassen beide Unternehmen roboterspezifische und anwendungsbezogene Daten, um KI-Modelle zu trainieren und Roboterleistungen kontinuierlich zu optimieren.

Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagt: „Als Motion Technology Company wollen wir eine Schlüsselrolle im wachsenden Markt der humanoiden Robotik einnehmen. Wir setzen dabei auf unsere jahrzehntelange Fertigungsexzellenz und Industrialisierungskompetenz. Mit Humanoid gewinnen wir einen attraktiven Partner in Europa, der es uns ermöglicht, gemeinsam Innovationen im Bereich der humanoiden Robotik voranzutreiben.“

Artem Sokolov, CEO und Gründer von Humanoid, sagt: „Seit Jahren findet humanoide Robotik in Laboren, bei Produktdemonstrationen und ‚Proof-of-Concepts‘ statt, doch die reale Anwendung in großen Stückzahlen ist der Moment, in dem die Technologie wirklich auf die Probe gestellt wird. Bei Humanoid sind wir der Überzeugung, dass die Zukunft der humanoiden Robotik nicht durch die beeindruckendsten Demonstrationen definiert wird, sondern durch die Fähigkeit, sie im großen Maßstab zu skalieren und in realen Umgebungen einzusetzen. Diese großflächige Anwendung ist ein wichtiger Schritt in Richtung dieser Zukunft. Sie ermöglicht es uns, Humanoide unter realen Bedingungen zu validieren und einen klaren Weg zur kommerziellen Nutzung in den kommenden Jahren zu ebnen. Gemeinsam mit Schaeffler beweisen wir, dass Humanoide zuverlässig, sicher und effizient in Industrieumgebungen arbeiten können.“

Aktorik-Know-how für präzise Bewegungen von Humanoiden

Schaeffler bietet ein umfassendes Produktportfolio für Humanoide an. Dazu gehören skalierbare Lösungen wie lineare und rotatorische Aktoren für präzise Bewegungen in Robotergelenken. Ein zentraler Bestandteil der Partnerschaft mit Humanoid ist die Entwicklung und Lieferung von Schaeffler Wellgetriebeaktoren. Bei deren Herstellung kommen innovative Fertigungsverfahren zum Einsatz, darunter Wickelungs-, Bestückungs- und Zerspanungstechnologien sowie Montage- und Prüftechnologien, die eine herausragende Qualität und Zuverlässigkeit gewährleisten. Wellgetriebeaktoren werden vor allem im Oberkörper, in den Schultern und Armen von Humanoiden eingesetzt. Dank ihres hervorragenden Gewichts-Drehmoment-Verhältnisses und einer großen Hohlwelle ermöglichen sie eine vollständig interne Verkabelung der Aktoren und Extremitäten. Das Design ist für eine große Produktionsstückzahl optimiert und zeichnet sich durch hohe Spielfreiheit, geringe Reibung sowie exzellente Präzision aus – ideale Voraussetzungen für den dynamischen Einsatz und Dauerbelastbarkeit in modernen humanoiden Robotern.

Andreas Schick, Vorstand Produktion, Supply Chain Management und Einkauf der Schaeffler AG und im Vorstand verantwortlich für die Aktivitäten im Bereich Humanoide, sagt: „Humanoide Roboter stehen für Bewegung und Präzision in Perfektion. Mit unserer umfassenden Fertigungsexzellenz bei hohen Stückzahlen und einer starken vertikalen Integration bieten wir innovative Produkte in höchster Qualität. Durch die enge Verzahnung von Entwicklung und Produktion realisieren wir maßgeschneiderte Lösungen, die moderne humanoide Roboter auf ein neues Level heben werden.“

Schaeffler Gruppe – We pioneer motion

Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität , CO2-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

