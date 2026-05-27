EQS-News: Schaeffler und Spire Global kooperieren beim Aufbau einer eigenständigen europäischen Raumfahrtinfrastruktur

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Schaeffler und Spire Global kooperieren beim Aufbau einer eigenständigen europäischen Raumfahrtinfrastruktur



27.05.2026 / 13:00 CET/CEST

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Gemeinsame Presse- und IR-Mitteilung

Schaeffler und Spire Global kooperieren beim Aufbau einer eigenständigen europäischen Raumfahrtinfrastruktur

Strategische Zusammenarbeit zielt darauf ab, einen neuen europäischen Standard für die Raumfahrtindustrie zu etablieren, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der Entwicklung von Subsystemen für Satelliten und Satellitenplattformen liegt

Herzogenaurach, Deutschland – Vienna, Va. (USA), 27. Mai 2026 – Die führende Motion Technology Company Schaeffler AG (XE: SHA0) und Spire Global, Inc. (NYSE: SPIR) („Spire“ oder „das Unternehmen“), ein weltweit führender Anbieter für Satellitendaten, -analysen und -aufklärung, haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um Subsysteme für Raumfahrthardware, Satellitenplattformen sowie fortschrittliche Hochfrequenz- und Umweltsensorik zu entwickeln.

Die Partnerschaft verbindet Präzisionstechnik- und Fertigungs-Know-how von Schaeffler mit der bewährten Expertise bei Satellitenplattformen und den umfangreichen Erfahrungen im Luft- und Raumfahrtbereich von Spire, um einen neuen Standard für die europäische Raumfahrtindustrie zu schaffen. Die Unternehmen beabsichtigen bis zum Ende dieses Jahrzehnts ein eigenständiges europäisches Geschäftsfeld für Hardware und Missionen im Raumfahrtbereich aufzubauen – industrialisiert in Deutschland, im Orbit erprobt und in großem Maßstab einsetzbar für Missionen in den Bereichen Verteidigung, Wetter, zivile Sicherheit und kritische Infrastruktur.

Starke industrielle Logik

Die Zusammenarbeit wird sich zunächst auf die Sicherung und Skalierung von Lieferketten für kritische Subsysteme von Satelliten konzentrieren. Parallel dazu werden die Unternehmen Wege zur Industrialisierung von Satellitenbus für eigenständige Konstellationsprogramme prüfen, wobei Schaeffler federführend bei der Skalierung der Präzisionsfertigung ist und Spire Plattformarchitektur, Bordsoftware und operatives Know-how beisteuert.

Schaeffler hat die Bereiche Raumfahrt und Verteidigung im Rahmen seiner „Strategic Ambition 2035“ als strategische Wachstumsfelder definiert und bringt dabei jahrzehntelange Erfahrung im Automobil- und Industriebereich, Fertigungsexzellenz sowie etablierte Beziehungen zu europäischen Kunden der Rüstungsindustrie und staatlichen Auftraggebern in die Partnerschaft ein. Seit 2013 hat Spire mehr als 240 Satelliten im Rahmen von über 40 Raketenstarts entwickelt, gebaut und ins All gebracht. Spire verfügt derzeit über Kapazitäten zur Fertigung von 300 bis 400 Satelliten pro Jahr an Standorten in den Vereinigten Staaten und Europa. Diese Fertigungskapazitäten auf zwei Kontinenten sind ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen kommerziellen Anbietern für Satellitendaten, -analysen und -aufklärung.

„Mit Schaeffler verbindet uns eine langfristige Vision für eine eigenständige europäische Raumfahrtindustrie, die in Europa selbst entwickelt, aufgebaut und betrieben wird“, sagte Theresa Condor, CEO von Spire Global. „Dies ist ein bedeutender Schritt hin zu einem Weg für kritische Dual-Use-Missionen und einer eigenständigeren, verlässlichen europäischen Industriebasis, mit der sich Geschwindigkeit und Größenordnung erreichen lassen, die moderne Missionen in der Raumfahrt erfordern.“

„Als Motion Technology Company ist Schaeffler ideal positioniert, um in den New-Space-Bereich einzusteigen. Wir erkennen eine starke industrielle Logik im Kern dieser Kooperation. Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Präzisionsfertigung, in Motor- und Lagertechnologien sowie unseren Kompetenzen in der Leistungselektronik bietet Schaeffler der wachsenden europäischen Satellitenindustrie genau das, was sie an weltraumtauglicher Hardware im industriellen Maßstab benötigt“, sagte Klaus Rosenfeld, CEO von Schaeffler. „Dank unserer industriellen Kompetenzen kann Schaeffler mit Spire als Partner für Raumfahrt-Know-how und als Mission-Enabler einen vergleichbaren Kurs auf dem europäischen Markt einschlagen.“

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, den Einstieg von Schaeffler in den Raumfahrtsektor zu beschleunigen und gleichzeitig das Engagement von Spire in Deutschland zu festigen. Im Mai 2025 eröffnete Spire eine Produktionsstätte für Satelliten in München – auf dieser Grundlage baut Spire durch die Zusammenarbeit mit Schaeffler seine europäische Produktionspräsenz aus und erhält Zugang zu nationalen Rüstungskunden und staatlichen Auftraggebern auf dem gesamten Kontinent.

Schaeffler Gruppe – We pioneer motion

Seit 80 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität , CO2-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.



Über Spire Global, Inc.

Spire (NYSE: SPIR) ist ein globaler Anbieter von weltraumgestützten Daten- und Analysedienstleistungen, der einzigartiges Datenmaterial und aussagekräftige Erkenntnisse über die Erde bereitstellt, damit Organisationen in einer sich schnell verändernden Welt fundierte Entscheidungen treffen können. Spire baut, besitzt und betreibt eine vollständig ausgebaute Satellitenkonstellation, die die Erde mithilfe von Funkfrequenztechnologie in Echtzeit beobachtet. Die von Spire Satelliten erfassten Daten liefern Informationen zum Wetter weltweit, zu Schiffs- und Flugbewegungen sowie zur Erkennung von Spoofing und Jamming, um besser vorhersagen zu können, wie sich entsprechende Muster auf Wirtschaft, globale Sicherheit, Geschäftsabläufe und Umwelt auswirken. Spire bietet außerdem „Space as a Service“-Lösungen an, die es Kunden ermöglichen, die etablierte Infrastruktur des Unternehmens zu nutzen, um ihr Geschäftsmodelle im Raumfahrtbereich zu etablieren. Spire unterhält Niederlassungen in den USA, Kanada, Großbritannien, Luxemburg und Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter spire.com.



Zukunftsgerichtete Aussagen

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Ansprechpartner

Für Medien:



Dr. Axel Lüdeke

Leiter Group Communications & Public Affairs, Schaeffler AG, Herzogenaurach

axel.luedeke@schaeffler.com



Sarah Freeman

Senior Communications Manager, Spire Global

Sarah.Freeman@spire.com



Für Investoren:



Heiko Eber

Leiter Investor Relations, Schaeffler AG, Herzogenaurach

heiko.eber@schaeffler.com



Benjamin Hackman

Head of Investor Relations

Benjamin.Hackman@spire.com