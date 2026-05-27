Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
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27.05.2026 13:00:24
EQS-News: Schaeffler und Spire Global kooperieren beim Aufbau einer eigenständigen europäischen Raumfahrtinfrastruktur
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EQS-News: Schaeffler AG
/ Schlagwort(e): Kooperation
Gemeinsame Presse- und IR-Mitteilung
Schaeffler und Spire Global kooperieren beim Aufbau einer eigenständigen europäischen Raumfahrtinfrastruktur
Strategische Zusammenarbeit zielt darauf ab, einen neuen europäischen Standard für die Raumfahrtindustrie zu etablieren, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der Entwicklung von Subsystemen für Satelliten und Satellitenplattformen liegt
Herzogenaurach, Deutschland – Vienna, Va. (USA), 27. Mai 2026 – Die führende Motion Technology Company Schaeffler AG (XE: SHA0) und Spire Global, Inc. (NYSE: SPIR) („Spire“ oder „das Unternehmen“), ein weltweit führender Anbieter für Satellitendaten, -analysen und -aufklärung, haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um Subsysteme für Raumfahrthardware, Satellitenplattformen sowie fortschrittliche Hochfrequenz- und Umweltsensorik zu entwickeln.
Die Partnerschaft verbindet Präzisionstechnik- und Fertigungs-Know-how von Schaeffler mit der bewährten Expertise bei Satellitenplattformen und den umfangreichen Erfahrungen im Luft- und Raumfahrtbereich von Spire, um einen neuen Standard für die europäische Raumfahrtindustrie zu schaffen. Die Unternehmen beabsichtigen bis zum Ende dieses Jahrzehnts ein eigenständiges europäisches Geschäftsfeld für Hardware und Missionen im Raumfahrtbereich aufzubauen – industrialisiert in Deutschland, im Orbit erprobt und in großem Maßstab einsetzbar für Missionen in den Bereichen Verteidigung, Wetter, zivile Sicherheit und kritische Infrastruktur.
Starke industrielle Logik
Die Zusammenarbeit wird sich zunächst auf die Sicherung und Skalierung von Lieferketten für kritische Subsysteme von Satelliten konzentrieren. Parallel dazu werden die Unternehmen Wege zur Industrialisierung von Satellitenbus für eigenständige Konstellationsprogramme prüfen, wobei Schaeffler federführend bei der Skalierung der Präzisionsfertigung ist und Spire Plattformarchitektur, Bordsoftware und operatives Know-how beisteuert.
Schaeffler hat die Bereiche Raumfahrt und Verteidigung im Rahmen seiner „Strategic Ambition 2035“ als strategische Wachstumsfelder definiert und bringt dabei jahrzehntelange Erfahrung im Automobil- und Industriebereich, Fertigungsexzellenz sowie etablierte Beziehungen zu europäischen Kunden der Rüstungsindustrie und staatlichen Auftraggebern in die Partnerschaft ein. Seit 2013 hat Spire mehr als 240 Satelliten im Rahmen von über 40 Raketenstarts entwickelt, gebaut und ins All gebracht. Spire verfügt derzeit über Kapazitäten zur Fertigung von 300 bis 400 Satelliten pro Jahr an Standorten in den Vereinigten Staaten und Europa. Diese Fertigungskapazitäten auf zwei Kontinenten sind ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen kommerziellen Anbietern für Satellitendaten, -analysen und -aufklärung.
„Mit Schaeffler verbindet uns eine langfristige Vision für eine eigenständige europäische Raumfahrtindustrie, die in Europa selbst entwickelt, aufgebaut und betrieben wird“, sagte Theresa Condor, CEO von Spire Global. „Dies ist ein bedeutender Schritt hin zu einem Weg für kritische Dual-Use-Missionen und einer eigenständigeren, verlässlichen europäischen Industriebasis, mit der sich Geschwindigkeit und Größenordnung erreichen lassen, die moderne Missionen in der Raumfahrt erfordern.“
„Als Motion Technology Company ist Schaeffler ideal positioniert, um in den New-Space-Bereich einzusteigen. Wir erkennen eine starke industrielle Logik im Kern dieser Kooperation. Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Präzisionsfertigung, in Motor- und Lagertechnologien sowie unseren Kompetenzen in der Leistungselektronik bietet Schaeffler der wachsenden europäischen Satellitenindustrie genau das, was sie an weltraumtauglicher Hardware im industriellen Maßstab benötigt“, sagte Klaus Rosenfeld, CEO von Schaeffler. „Dank unserer industriellen Kompetenzen kann Schaeffler mit Spire als Partner für Raumfahrt-Know-how und als Mission-Enabler einen vergleichbaren Kurs auf dem europäischen Markt einschlagen.“
Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, den Einstieg von Schaeffler in den Raumfahrtsektor zu beschleunigen und gleichzeitig das Engagement von Spire in Deutschland zu festigen. Im Mai 2025 eröffnete Spire eine Produktionsstätte für Satelliten in München – auf dieser Grundlage baut Spire durch die Zusammenarbeit mit Schaeffler seine europäische Produktionspräsenz aus und erhält Zugang zu nationalen Rüstungskunden und staatlichen Auftraggebern auf dem gesamten Kontinent.
Schaeffler Gruppe – We pioneer motion
Über Spire Global, Inc.
Ansprechpartner
Für Medien:
27.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schaeffler AG
|Industriestr. 1-3
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Telefon:
|09132 - 82 0
|E-Mail:
|ir@schaeffler.com
|Internet:
|www.schaeffler.com
|ISIN:
|DE000SHA0100
|WKN:
|SHA010
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2334156
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2334156 27.05.2026 CET/CEST
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