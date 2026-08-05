Schaeffler Aktie
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05.08.2026 07:30:04
EQS-News: Schaeffler verbessert Profitabilität im ersten Halbjahr 2026
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EQS-News: Schaeffler AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht
Schaeffler verbessert Profitabilität im ersten Halbjahr 2026
Herzogenaurach| 5. August 2026 | Die Schaeffler AG hat heute ihren Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld wurde mit 11.667 Millionen Euro ein Umsatz auf Vorjahresniveau erzielt (Vorjahr: 11.845 Millionen Euro). Währungsbereinigt wuchsen die Umsatzerlöse um 0,4 Prozent. Aufgrund der diversifizierten Aufstellung der Schaeffler Gruppe als Motion Technology Company mit vier produktorientierten Sparten konnten rückläufige Markttrends in einzelnen Segmenten durch Wachstum in anderen Bereichen ausgeglichen werden.
Auf Gruppenebene konnte der Umsatz in den Regionen Americas (0,9 Prozent) sowie Asien/Pazifik (7,1 Prozent) im Berichtszeitraum währungsbereinigt gesteigert werden. In den Regionen Europa (minus 0,5 Prozent) und Greater China (minus 3,7 Prozent) lagen die Umsätze währungsbereinigt unter den Vorjahreswerten.
Die Schaeffler Gruppe erzielte in den ersten sechs Monaten des Jahres ein EBIT vor Sondereffekten von 549 Millionen Euro (Vorjahr: 482 Millionen Euro). Dies entspricht einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von 4,7 Prozent (Vorjahr: 4,1 Prozent).
„Trotz eines weiterhin herausfordernden globalen Umfelds mit rasch wechselnden Rahmenbedingungen hat die Schaeffler Gruppe im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz auf Vorjahresniveau gehalten und ein gutes Ergebnis erzielt. Entscheidend dafür ist unsere breite Aufstellung als Motion Technology Company mit vier produktorientierten Sparten sowie unseren neuen Wachstumsfeldern. Im Berichtszeitraum haben wir vor allem in den Bereichen Humanoide Robotik und Verteidigung weiter gute Fortschritte erzielt. Als integrierter Technologiekonzern sind wir in der Lage, flexibel auf dynamische Marktentwicklungen zu reagieren und deren Effekte in unserem Portfolio weitgehend auszugleichen. Wir bestätigen unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026“, sagt Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG.
E-Mobility – Verbesserte operative Performance
Das EBIT vor Sondereffekten in den ersten sechs Monaten des Jahres belief sich auf minus 402 Millionen Euro (Vorjahr: minus 463 Millionen Euro), was einer auf minus 15,6 Prozent (Vorjahr: minus 19,3 Prozent) verbesserten EBIT-Marge vor Sondereffekten entspricht. Die positive Entwicklung gegenüber dem Vorjahreszeitraum wurde vor allem von Volumeneffekten in Verbindung mit einer verbesserten operativen Performance in den Produktionswerken getragen.
Powertrain & Chassis – Robustes Ergebnis
In den ersten sechs Monaten des Jahres erzielte die Sparte ein EBIT vor Sondereffekten in Höhe von 473 Millionen Euro (Vorjahr: 520 Millionen Euro). Insbesondere aufgrund von Volumeneffekten lag die EBIT-Marge vor Sondereffekten mit 11,1 Prozent leicht unter dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr: 11,6 Prozent).
Vehicle Lifetime Solutions – Ergebnisbeitrag weiter gesteigert
Das EBIT vor Sondereffekten lag im Berichtszeitraum bei 248 Millionen Euro (Vorjahr: 239 Millionen Euro), was einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von 15,5 Prozent (Vorjahr: 14,7 Prozent) entspricht. Die Verbesserung im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 war vor allem auf Preiseffekte zurückzuführen.
Bearings & Industrial Solutions – EBIT-Marge deutlich verbessert
Das EBIT vor Sondereffekten lag im Berichtszeitraum bei 286 Millionen Euro (Vorjahr: 251 Millionen Euro). Der Anstieg war insbesondere auf die verbesserte operative Performance zurückzuführen, vor allem in den Produktionswerken. Die EBIT-Marge vor Sondereffekten lag bei 9,0 Prozent (Vorjahr: 7,8 Prozent).
Free Cash Flow – Auszahlungen für Restrukturierungen und Integration
„Unser konsequenter Fokus auf die Verbesserung der operativen Performance im ersten Halbjahr zeigt insbesondere in den Sparten E-Mobility und Bearings & Industrial Solutions Wirkung. Bei Powertrain & Chassis sowie Vehicle Lifetime Solutions tragen die starken Ergebnisbeiträge zur soliden Profitabilität der Schaeffler Gruppe bei. Unsere Investitionen richten wir klar auf unsere Zukunftsfelder aus und bleiben dabei diszipliniert und selektiv. Gleichzeitig werden wir unser Bestandsmanagement weiter optimieren, um unseren Free Cash Flow im weiteren Jahresverlauf nachhaltig zu verbessern“, sagt Christophe Hannequin, Vorstand Finanzen und IT der Schaeffler AG.
Das den Anteilseignern des Mutterunternehmens zurechenbare Konzernergebnis belief sich auf 93 Millionen Euro (Vorjahr: 43 Millionen Euro) und war durch Sondereffekte in Höhe von 56 Millionen Euro belastet. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 Euro (Vorjahr: 0,05 Euro).
Die Netto-Finanzschulden der Schaeffler Gruppe beliefen sich zum Stichtag 30. Juni 2026 auf 5.545 Millionen Euro (31. Dezember 2025: 4.915 Millionen Euro). Der Verschuldungsgrad vor Sondereffekten zum selben Stichtag lag bei 2,4x (31. Dezember 2025: 2,1x). Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu Eigenkapital (Gearing Ratio) lag bei 186 Prozent.
Zum Stichtag 30. Juni 2026 beschäftigte das Unternehmen weltweit 108.912 Mitarbeiter. Der Mitarbeiterbestand ist damit seit dem 30. Juni 2025 um 3.946 Mitarbeiter und seit dem 31. Dezember 2025 um 1.841 Mitarbeiter zurückgegangen.
Ausblick – Prognose für Gesamtjahr bestätigt
Wie im Zwischenbericht zum 30. Juni 2026 dargelegt, hat der Vorstand der Schaeffler AG die Prognose für das Geschäftsjahr bestätigt.
Über die Anpassung der Mittelfristziele 2028 wurde am 31. Juli 2026 mit einer gesonderten Mitteilung berichtet.
Hier finden Sie Fotos der Vorstände:
www.schaeffler.com/de/konzern/executive-board
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Schaeffler Gruppe – We pioneer motion
Seit 80 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO2-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.
05.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schaeffler AG
|Industriestr. 1-3
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Telefon:
|09132 - 82 0
|E-Mail:
|ir@schaeffler.com
|Internet:
|www.schaeffler.com
|ISIN:
|DE000SHA0100
|WKN:
|SHA010
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|549300Q7E782X7GC1P43
|EQS News ID:
|2377382
|Ende der Mitteilung
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