Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
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05.08.2026 07:45:04
EQS-News: Schaeffler weitet Angebot zur Altersteilzeit in Deutschland aus
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EQS-News: Schaeffler AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Schaeffler weitet Angebot zur Altersteilzeit in Deutschland aus
Herzogenaurach | 5. August 2026 | Der Vorstand der Schaeffler AG hat eine Ausweitung des Angebots zur Altersteilzeit in Deutschland beschlossen. Damit reagiert Schaeffler auf das hohe Interesse seitens der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und unternimmt einen weiteren Schritt, um langfristig die Kostenstrukturen an deutschen Standorten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens insgesamt zu steigern.
Flexible Modelle
„Mit unserem Angebot zur Altersteilzeit reagieren wir auf das hohe Interesse unserer Mitarbeitenden und schaffen zugleich flexible Lösungen, die sowohl den individuellen Bedürfnissen als auch den Anforderungen unseres Unternehmens gerecht werden”, sagt Dr. Astrid Fontaine, Vorständin Personal und Arbeitsdirektorin der Schaeffler AG.
Einsparpotenzial ab 2027
Hier finden Sie Fotos der Vorstände:
www.schaeffler.com/de/konzern/executive-board
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.
Schaeffler Gruppe – We pioneer motion
Seit 80 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO2-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.
Ansprechpartner
05.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schaeffler AG
|Industriestr. 1-3
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Telefon:
|09132 - 82 0
|E-Mail:
|ir@schaeffler.com
|Internet:
|www.schaeffler.com
|ISIN:
|DE000SHA0100
|WKN:
|SHA010
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|549300Q7E782X7GC1P43
|EQS News ID:
|2377390
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2377390 05.08.2026 CET/CEST
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