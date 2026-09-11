Scherzer Aktie
WKN: 694280 / ISIN: DE0006942808
|
11.09.2026 16:49:43
EQS-News: Scherzer & Co. AG veröffentlicht Halbjahresfinanzbericht 2026
|
EQS-News: Scherzer & Co. AG
/ Schlagwort(e): Zwischenbericht
Scherzer & Co. AG veröffentlicht Halbjahresfinanzbericht 2026
11.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scherzer & Co. AG
|Friesenstraße 50
|50670 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)221 82032-0
|E-Mail:
|info@scherzer-ag.de
|Internet:
|www.scherzer-ag.de
|ISIN:
|DE0006942808
|WKN:
|694280
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900L5AIT07HWHCJ66
|EQS News ID:
|2398206
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2398206 11.09.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scherzer & Co. AG
|
11.09.26
|EQS-News: Scherzer & Co. AG veröffentlicht Halbjahresfinanzbericht 2026 (EQS Group)
|
08.09.26
|EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
31.08.26
|EQS-NAV: Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 31.08.2026 (EQS Group)
|
31.08.26
|EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
21.08.26
|EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
05.08.26
|EQS-News: Scherzer & Co. AG berichtet über das erste Halbjahr 2026 (EQS Group)
|
05.08.26
|EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Scherzer & Co. AG
Aktien in diesem Artikel
|Scherzer & Co. AG
|2,68
|0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.