EQS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG:

Vorgezogene Veröffentlichung Pressemitteilung 1. Halbjahr 2023: SBO mit hoher Profitabilität und zweistelligem Wachstum Umsatz steigt um ein Drittel auf MEUR 294,7, Auftragseingang +10 % auf MEUR 299,2

EBIT auf MEUR 55,4 (+24 %) erhöht, hohe operative Marge von 20,7 %, Ergebnis nach Steuern von MEUR 43,1 (+25 %) Ternitz, 22. August 2023. Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO), im Leitindex ATX der Wiener Börse gelistet, konnte nach dem hervorragenden Jahr 2022 im ersten Halbjahr 2023 weiter zulegen. Das Unternehmen nutzte das positive Marktumfeld im Energiesektor und wuchs in allen Finanzkennzahlen zweistellig. Mit einem kräftigen Wachstum von über 30 % konnte ein Gesamtumsatz von MEUR 294,7 erzielt werden, unterstützt durch einen robusten Auftragseingang, der um 10 % auf MEUR 299,2 anstieg. Das EBIT erhöhte sich deutlich um 24 % auf MEUR 55,4. Die um Wechselkursverluste bereinigte EBIT-Marge kletterte auf hohe 20,7 % und unterstreicht damit die operative Stärke des Unternehmens. Die Nettoliquidität blieb mit MEUR 24,5 auf hohem Niveau, das Gearing belief sich auf minus 5,7 %. Der stark verbesserte Freie Cashflow in Höhe von MEUR 27,0 unterstreicht zudem die solide finanzielle Basis von SBO. Das Unternehmen schüttete zusätzlich im zweiten Quartal eine Dividende von 2.00 Euro pro Aktie aus. Die im Juni angekündigte Übernahme von Praxis Completion Technology mit Sitz in Dubai stärkt die Marktpositionierung von SBO im Bereich Bohrlochkomplettierung außerhalb Nordamerikas. Diese Bolt-On Akquisition festigt nicht nur die Position des Unternehmens im Mittleren Osten, der als der Markt mit der größten Wachstumsdynamik im Energiesektor gilt, sondern erweitert auch das Produktangebot von SBO um eine sinnvolle Bohrlochkomplettierungstechnologie. Zudem bietet Praxis Produkte für Carbon Capture & Storage (CCS) Anwendungen an. Gerald Grohmann, Vorstandsvorsitzender von SBO: Unsere Performance in der ersten Jahreshälfte zeigt unsere finanzielle und operative Stärke. Neben der Nutzung bestehender Marktchancen haben wir durch die Übernahme von Praxis Completion Technology unsere Präsenz in einem wichtigen Bereich unseres Kerngeschäfts noch weiter gefestigt. Darüber hinaus öffnet die Akquisition die Türe zu Technologien für den Klimaschutz, insbesondere im zukunftsträchtigen Bereich Carbon Capture and Storage, wo das Unternehmen bereits erste Erfolge verzeichnet. Anhaltend starkes Wachstum bei Umsatz und Ergebnis Die Nachfrage nach Produkten und Leistungen von SBO blieb im ersten Halbjahr 2023 hoch: Der Auftragseingang legte um 10,2 % auf MEUR 299,2 zu (1-6/2022: MEUR 271,5). Der Umsatz erhöhte sich deutlich auf MEUR 294,7, ein Plus von 32,3 % (1-6/2022: MEUR 222,7). Der Auftragsstand betrug Ende Juni MEUR 262,1 (31. Dezember 2022: MEUR 265,0). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im ersten Halbjahr 2023 erhöhte sich auf MEUR 69,0 (1-6/2022: MEUR 60,9), die EBITDA-Marge lag bei 23,4 % (1-6/2022: 27,3 %). Das um Wechselkursverluste von MEUR 5,5 bereinigte EBITDA erreichte sogar MEUR 74,5 und führte zu einer Marge von 25,3 %. Im ersten Halbjahr 2022 kam das um Wechselkursgewinne von MEUR 11,9 bereinigte EBITDA auf MEUR 49,0 und führte damit zu einer Marge von 22,0 %. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 23,5 % auf MEUR 55,4 (1-6/2022: MEUR 44,8) und betrug 18,8 % vom Umsatz (EBIT-Marge 1-6/2022: 20,1 %). Das um Wechselkursverluste von MEUR 5,5 bereinigte EBIT stieg auf MEUR 60,9 und führte zu einer bereinigten EBIT-Marge von 20,7 %. Im Vorjahreszeitraum belief sich das um Wechselkursgewinne bereinigte EBIT auf MEUR 33,0 und führte zu einer bereinigten EBIT-Marge von 14,8 %. Das von SBO erwirtschaftete Ergebnis vor Steuern stieg um etwa ein Drittel auf MEUR 56,0 (1-6/2022: MEUR 42,7, +31,3 %), das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich um 25,3 % auf MEUR 43,1 (1-6/2022: MEUR 34,4). Das Ergebnis pro Aktie verbesserte sich im ersten Halbjahr 2023 weiter auf EUR 2,74 (1-6/2022: EUR 2,19). Positive Entwicklung in beiden Segmenten fortgesetzt Das Geschäft von SBO ist in zwei Segmente gegliedert: Das Segment Advanced Manufacturing & Services (AMS) und das Segment Oilfield Equipment (OE). Der Umsatz des Segments AMS setzte in den ersten sechs Monaten 2023 seinen Höhenflug auf MEUR 162,7 fort (1-6/2022: MEUR 108,9), das Betriebsergebnis (EBIT) stieg auf MEUR 35,0 (1-6/2022: MEUR 22,0). Der Umsatz des Segments OE erhöhte sich auf MEUR 131,9 (1-6/2022: MEUR 113,8), das EBIT steigerte sich auf MEUR 24,0 (1-6/2022: MEUR 20,0). Unsere starke operative Leistung spiegelt sich in Wachstum und Profitabilität der Gruppe. Wir haben bei allen Finanzkennzahlen zweistellig zugelegt, unseren Aufwärtstrend fortgesetzt. Beide Segmente haben sich gut entwickelt und zu diesem Erfolg beigetragen. Unsere hohe Liquidität und positive Cashflow-Entwicklung zeigen unsere finanzielle Stärke und bilden eine solide Grundlage für weiteres Wachstum, sagt SBO-CEO Gerald Grohmann. Starke Bilanz Das Eigenkapital von SBO stieg im ersten Halbjahr 2023 auf MEUR 430,7 (31. Dezember 2022: MEUR 425,0). Die Eigenkapitalquote verbesserte sich geringfügig auf 47,7 % (31. Dezember 2022: 47,1 %). Selbst nach der Dividendenausschüttung in Höhe von MEUR 31,5 blieb die Nettoliquidität mit MEUR 24,5 hoch (31. Dezember 2022: MEUR 34,5), das Gearing betrug minus 5,7 % (31. Dezember 2022: minus 8,1 %). Der Bestand an liquiden Mitteln betrug MEUR 266,8 (31. Dezember 2022: MEUR 287,8). Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnte mit MEUR 43,1 im ersten Halbjahr 2023 beinahe vervierfacht werden (1-6/2022: MEUR 11,4), der Freie Cashflow betrug hohe MEUR 27,0, nach einem negativen Freien Cashflow in Höhe von MEUR minus 2,4 im ersten Halbjahr 2022. Die Investitionen in Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögenswerte (ohne Nutzungsrechte) lagen bei MEUR 17,3 (1-6/2022: MEUR 13,8). Optimistischer Ausblick Für das zweite Halbjahr 2023 und darüber hinaus blickt die Oilfield Service-Industrie optimistisch in die Zukunft. Die Branche erlebt einen Anstieg der weltweiten Energienachfrage, der zusätzliche Investitionen erforderlich macht. Über das Gesamtjahr 2023 wird ein Anstieg der weltweiten Explorations- und Produktionsausgaben auf den Öl- und Gasmärkten um 11 % prognostiziert.[1] SBO nutzt dieses Marktumfeld. Der Ausblick des Unternehmens wird durch eine verhältnismäßige hohe Visibilität und die Zuversicht der Kunden in die Langlebigkeit und Stärke dieses Zyklus gestützt. Der Auftragsbestand ist bereits hoch, insbesondere aus Aufträgen im Zusammenhang mit dem internationalen Geschäft von SBO. Trotz der erwarteten Normalisierung des Bestellverhaltens der großen Kunden und der Abflachung auf den nordamerikanischen Märkten bleibt der Ausblick positiv. Die Übernahme von Praxis Completion Technology, deren Closing in der zweiten Jahreshälfte 2023 geplant ist, wird die Positionierung von SBO im Mittleren Osten, einem Markt mit hoher Wachstumsdynamik, stärken. Diese Bolt-On Akquisition verstärkt die Aktivitäten von SBO im attraktiven Kerngeschäft des Unternehmens. SBO verfolgt mit großem Engagement Projekte zur Entwicklung des neuen Geschäfts. Ein wesentliches Element ist der Aufbau eines neuen Segments im Bereich New Energy, um die Energielösungen von morgen voranzutreiben. Dafür plant SBO strategische Investitionen bzw. Akquisitionen mit Schwerpunkt Wasserstoff und Wasserstoffderivaten. Langfristig will SBO rund 50 % des Umsatzes hauptsächlich in nachhaltigen Energietechnologien generieren.

Energie ist unser Geschäft. Die Marktbedingungen sind nach wie vor günstig und wir sind hervorragend aufgestellt, um dieses Umfeld zu nutzen. Somit sind wir auf dem besten Weg, ein weiteres starkes Jahr 2023 zu erzielen, sagt CEO Gerald Grohmann. Die wichtigsten SBO-Kennzahlen im Überblick 1-6/2023 1-6/2022 Umsatz MEUR 294,7 222,7 Bereinigtes EBITDA

(Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibung, um Wechselkursgewinne und verluste bereinigt) MEUR 74,5 49,0 Bereinigte EBITDA-Marge % 25,3 22,0 EBITDA

(Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen)



MEUR 69,0 60,9 EBITDA-Marge % 23,4 27,3 Bereinigtes EBIT

(Ergebnis vor Zinsen und Steuern, um Wechselkursgewinne und verluste bereinigt) MEUR 60,9 33,0

Bereinigte EBIT-Marge % 20,7 14,8 EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) MEUR 55,4 44,8 EBIT-Marge % 18,8 20,1 Ergebnis vor Steuern MEUR 56,0 42,7 Ergebnis nach Steuern MEUR 43,1 34,4 Ergebnis je Aktie EUR 2,74 2,19 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit MEUR 43,1 11,4 Freier Cash Flow MEUR 27,0 -,2,4 Liquide Mittel zum 30. Juni 2023 /

31. Dezember 2022 MEUR 266,8 287,8 Nettoliquidität zum 30. Juni 2023 /

31. Dezember 2022 MEUR 24,5 34,5 Mitarbeiter zum 30. Juni 2023 /

31. Dezember 2022 1.559 1.484 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft (SBO) ist eine weltweit tätige Unternehmensgruppe und Weltmarktführer in der Herstellung hochlegierter, nicht-magnetisierbarer Edelstähle. Die SBO-Gruppe betreibt Hochpräzisionsfertigung von Edelstählen zu Spezialkomponenten für die Öl-, Gas- und andere Industrien unter Anwendung innovativer und additiver Technologien. Gleichzeitig ist die SBO-Gruppe für ihre Richtbohrwerkzeuge und ihr Equipment für die Bohrlochkomplettierung weltweit anerkannt. Mit seinen Tochterunternehmen und weltweit mehr als 1.500 Mitarbeitern ist der Konzern in technologisch anspruchsvollen, profitablen Nischen erfolgreich positioniert. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Ternitz, Österreich. Ein aktiver Beitrag zur Energiewende ist ein zentrales Element der Strategie 2030 der Gruppe. Detaillierte Informationen dazu sowie zum Thema ESG sind im Geschäftsbericht 2022 unter https://www.sbo.at/publikationen abrufbar. Rückfragen: Andreas Böcskör, Group Communications Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Tel: +43 2630 315 DW 252 E-Mail: a.boecskoer@sbo.co.at Ildiko Füredi-Kolarik Metrum Communications GmbH Tel: +43 1 504 69 87 DW 351 E-Mail: i.fueredi@metrum.at Hinweis: Auf Grund eines technischen Fehlers der SBO-Webseite wird die Halbjahres-Presseaussendung vorgezogen versendet. Die Veröffentlichung des Halbjahres-Finanzberichts findet wie im Unternehmenskalender bekanntgegeben und geplant am Donnerstag, 24. August 2023 um 8.00 Uhr statt. [1] Evercore ISI Research, Energy | Oilfield Services, Equipment & Drilling, Juli 2023.

