EQS-News: SCHOTT Pharma startet positiv ins Geschäftsjahr 2026 und bestätigt Prognose

Umsatz steigt im Q1 2026 währungsbereinigt um 4,8 % auf 240,2 Mio. EUR (berichtet: 3,8 %)

EBITDA-Marge liegt bei 27,1 % (Q1 2025: 25,4 %)

Anteil margenstarker High Value Solutions (HVS) mit 57 % auf hohem Niveau des Geschäftsjahres 2025 (Q1 2025: 55 %)

Ausblick für Geschäftsjahr 2026 bestätigt

SCHOTT Pharma, ein Pionier für pharmazeutische Aufbewahrungslösungen und Verabreichungssysteme, ist positiv in das neue Geschäftsjahr gestartet. Die Umsatzerlöse stiegen im ersten Quartal 2026 (1. Okt. 2025 – 31. Dez. 2025) währungsbereinigt um 4,8 % auf 240,2 Mio. Euro. Berichtet beläuft sich das Umsatzplus auf 3,8 %. Das EBITDA summierte sich auf 65,2 Mio. Euro und wuchs damit deutlich um 11,1 %. Die entsprechende EBITDA-Marge beträgt 27,1 % (Q1 2025: 25,4 %).

„Wir sind mit dem Jahresauftakt 2026 sehr zufrieden“, so Andreas Reisse, CEO von SCHOTT Pharma. „Das erste Quartal verlief sowohl beim Umsatz als auch beim Ertrag besser als ursprünglich erwartet. Die stärkere Nachfrage zeigte sich breitflächig über unser Portfolio hinweg, wobei der Bedarf an unseren margenstarken High Value Solutions weiterhin hoch war. Mit einem HVS-Umsatzanteil von 57 % konnten wir an das sehr gute Niveau des letzten Geschäftsjahres anknüpfen. Wir blicken trotz anhaltender Unsicherheiten optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr und bestätigen unsere Umsatz- und Ertragsprognose für 2026.“

Reinhard Mayer, CFO von SCHOTT Pharma, ergänzt: „Mit unserer auf High Value Solutions ausgerichteten Strategie konnten wir erneut eine sehr gute Profitabilität erzielen. Das bekräftigt uns, unseren Kapazitätsausbau in diesem Bereich fortzusetzen, um den steigenden Bedarf an anspruchsvollen Aufbewahrungs- und Verabreichungslösungen zu bedienen.“

Profitables Wachstum durch High Value Solutions in DCS

Treiber der positiven Entwicklung war das Segment Drug Containment Solutions (DCS), das Fläschchen, Ampullen und Karpulen aus Glas für die Aufbewahrung injizierbarer Medikamente umfasst. Bei anhaltend starker Nachfrage nach sterilen Karpulen und Spezialfläschchen, verzeichnete das Segment Umsätze von 137,2 Mio. Euro, was einem währungsbereinigten Plus von 9,4 % (berichtet: 6,9 %) entspricht. Die HVS entwickelten sich weiter sehr positiv und erreichten einen Umsatzanteil von 24 %. Das EBITDA wuchs deutlich um 18,9 % auf 33,4 Mio. Euro, wobei Volumen- und Produktmixeffekte die Anlaufkosten für Kapazitätsverlagerungen mehr als kompensieren konnten. Die EBITDA-Marge belief sich auf 24,3 % gegenüber 21,9 % im ersten Quartal 2025.

Das Segment Drug Delivery Systems (DDS) besteht aus Glas- und Polymerspritzen und damit ausschließlich aus HVS. Mit einem Umsatz von 103,1 Mio. Euro lag es auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Währungsbereinigt war die Entwicklung mit -0,8 % leicht rückläufig. Die Nachfrage nach vorfüllbaren Glasspritzen insbesondere für GLP-1 war anhaltend hoch, während sich bei Polymerspritzen der geringere Einsatz von mRNA-Impfstoffen weiterhin dämpfend auswirkte. Das EBITDA des Segments ging im Rahmen der Erwartungen um -7,3 % auf 32,6 Mio. Euro zurück. Ausschlaggebend hierfür waren Produktmixeffekte, die geringere Produktionsauslastung bei Polymerspritzen und Anlaufkosten für neue Glasspritzenkapazitäten in Ungarn. Die EBITDA-Marge belief sich auf 31,6 % (Q1 2025: 34,1%).

Wachstumsinvestitionen fortgesetzt

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit summierte sich auf 3,4 Mio. Euro, womit er unter dem Niveau des Vorjahresquartals von 25,1 Mio. Euro lag. Hauptursächlich hierfür war eine Veränderung des Working Capital, die vorrangig aus einer stichtagsbedingten Zahlungsverschiebung eines Großkunden resultierte. Ohne diesen Effekt läge der operative Cashflow auf dem Vorjahresniveau.

SCHOTT Pharma hat im ersten Quartal 2026 weiter in den Ausbau seiner Kapazitäten insbesondere für HVS investiert. Der Fokus lag dabei auf Standorten in der Schweiz und in Ungarn. Die Investitionen (CAPEX) von 23,4 Mio. Euro waren leicht höher als im Vorjahr.

Markttrends adressiert

Bei der Entwicklung neuer Produkte konzentriert sich SCHOTT Pharma darauf, globale Branchentrends zu adressieren und weiter voranzutreiben. So hat das Unternehmen sein Angebot für großvolumige Spritzen und Karpulen erweitert, die in Autoinjektoren von Kooperationspartnern integriert werden können und Patientinnen und Patienten die Selbstverabreichung hochsensibler biologischer Medikamente ermöglichen.

Speziell für die sichere Gefriertrocknung und Aufbewahrung lichtempfindlicher Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) bietet SCHOTT Pharma mit EVERIC® lyo & amber seit Januar zudem innovative Fläschchen an, die den regulatorischen Anforderungen in der EU, den USA und Japan entsprechen.

Ausblick bestätigt

SCHOTT Pharma bestätigt seine im Dezember 2025 abgegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2026, nach der das Unternehmen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2–5 % und eine EBITDA-Marge von rund 27 % erwartet.

Webcast

CEO Andreas Reisse und CFO Reinhard Mayer werden am 11. Februar 2026 um 11:00 Uhr MEZ im Rahmen einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 erläutern. Der Audio-Webcast kann über den folgenden Link verfolgt werden. Die begleitende Präsentation steht auf der IR-Website zur Verfügung: https://www.schott-pharma.com/investor-relations/de

Über SCHOTT Pharma

Gesundheit ist entscheidend. Deshalb entwickelt SCHOTT Pharma wissenschaftlich fundierte Aufbewahrungslösungen, die gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Pro Minute erhalten mehr als 30.000 Menschen eine Injektion, die in einem Produkt von SCHOTT Pharma verpackt ist. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, etwa vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Rund 4.800 Menschen aus über 65 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 17 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 986 Millionen Euro. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist im SDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ihr Mehrheitsaktionär ist die SCHOTT AG, ein Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein. Weitere Informationen unter www.schott-pharma.com

