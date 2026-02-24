EQS-News: Schwache Nachfrage im Geschäftsjahr 2025 schlägt sich im Zahlenwerk von R. STAHL nieder

EQS-News: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung

Schwache Nachfrage im Geschäftsjahr 2025 schlägt sich im Zahlenwerk von R. STAHL nieder



24.02.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Schwache Nachfrage im Geschäftsjahr 2025 schlägt sich im Zahlenwerk von R. STAHL nieder

Konzernumsatz gibt um 9,1 % auf 313,0 Mio. € nach

Auftragseingang liegt mit 306,5 Mio. € unter Vorjahresniveau (327,6 Mio. €)

EBITDA vor Sondereinflüssen bleibt aufgrund positiver Einmaleffekte stabil bei 34,4 Mio. € (Vorjahr: 34,4 Mio. €). Die EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen steigt auf 11,0 % (Vorjahr: 10,0 %)

Free Cashflow fällt auf -0,3 Mio. € (Vorjahr: +14,8 Mio. €)

Waldenburg, 24. Februar 2026 – R. STAHL hat gemäß den vorläufigen Zahlen das Geschäftsjahr 2025 weitestgehend im Rahmen seiner Planungen abgeschlossen. Die weltweiten wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten haben die Investitionsbereitschaft der Kunden und die Nachfrage im Jahresverlauf deutlich eingetrübt.

Umsatz fällt um 9,1 % auf 313,0 Mio. € – Auftragseingang liegt ebenfalls unter dem Vorjahreswert

Die bereits seit dem zweiten Halbjahr 2024 rückläufige Nachfrage spiegelt sich in der schwachen Entwicklung der Erlöse im Geschäftsjahr 2025 wider. So fiel der Umsatz von R. STAHL von Januar bis Dezember 2025 um 31,2 Mio. € oder 9,1 % auf 313,0 Mio. € (Vorjahr: 344,1 Mio. €). Der im Juli angepasste Prognosekorridor lag bei 320 Mio. € bis 330 Mio. €.

Nach einem starken Auftragseingang im ersten Quartal 2025 (98,8 Mio. €) fiel der Auftragseingang im Jahresverlauf 2025 um 21,0 Mio. € auf 306,5 Mio. €. Da im abgelaufenen Geschäftsjahr der Umsatz das Ordervolumen überstieg, verringerte sich der Auftragsbestand zum Ende 2025 auf 90,9 Mio. € (Vorjahr: 95,8 Mio. €).

Ertragskraft wegen temporär positiver Einmaleffekte auf solidem Niveau – Free Cashflow geht deutlich zurück

Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Sondereinflüssen lag trotz rückläufiger Erlöse mit 34,4 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres (34,4 Mio. €). Der im Juli angepasste Prognosekorridor lag bei 25 Mio. € bis 30 Mio. €. Das hohe EBITDA vor Sondereinflüssen ist auf temporär positive Einmaleffekte im Bereich der Material- und Personalkosten sowie einem durch Großprojekte kurzfristig erhöhtem Umsatz im Dezember zurückzuführen. Die Ertragskraft des Unternehmens, gemessen an der EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen, verbesserte sich von 10,0 % im Vorjahr auf 11,0 %. Die positive Entwicklung des EBIDTA vor Sondereinflüssen sowie der Profitabilität im vierten Quartal 2025 spiegelt nicht die globale Geschäftsentwicklung von R. STAHL wider.

Der Free Cashflow verringerte sich 2025 hauptsächlich wegen des niedrigeren Konzernergebnisses und des gestiegenen Working Capital um 15,1 Mio. auf -0,3 Mio. € (Vorjahr: +14,8 Mio. €). Hierfür hatte R. STAHL im Juli einen ausgeglichenen Wert prognostiziert. Bedingt durch das positive Konzernergebnis im Geschäftsjahr 2025 verbesserte sich die Eigenkapitalquote auf 29,2 % (Vorjahr: 27,3 %). Im Juli 2025 war das Unternehmen von einem leichten Rückgang der Kennzahl ausgegangen.

R. STAHL schafft 2026 die Basis für eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft

Das Unternehmen hat im Februar 2026 das Zukunftsprogramm NEXUS gestartet. Damit wird sich R. STAHL zum globalen Lösungsanbieter im Bereich Explosionsschutz weiterentwickeln. „Im laufenden Jahr werden wir das Unternehmen wirtschaftlich stabilisieren und die strukturellen sowie inhaltlichen Grundlagen schaffen, um ab 2027 die Wachstumschancen unseres Marktes, vor allem außerhalb Europas, aktiv und erfolgreich zu nutzen,“ sagt Dr. Claus Bischoff, CEO bei R. STAHL.

Die in dieser Presseinformation enthaltenen Zahlen und Trendaussagen zu den Geschäftsergebnissen des Jahres 2025 sind vorläufig. Eine Prognose für das Jahr 2026 wird R. STAHL mit Vorlage des testierten Geschäftsberichts 2025 am 16. April 2026 geben.

Wichtige Kennzahlen des R. STAHL Konzerns nach IFRS1)

in Mio. € 20251) 2024 Veränd.

in Mio. € Veränd.

in % Umsatz 313,0 344,1 -31,2 -9,1 Auftragseingang 306,5 327,6 -21,0 -6,4 Auftragsbestand 90,9 95,8 -4,9 -5,1 EBITDA vor Sondereinflüssen 2) 34,4 34,4 0,0 0,0 in % vom Umsatz 11,0 % 10,0 % EBIT 6,6 15,8 -9,2 -58,3 Free Cashflow -0,3 14,8 -15,1 n.a. Nettofinanzverbindlichkeiten 3) 34,9 28,7 +6,2 +21,6 Mitarbeiter zum 31. Dezember 4) 1.659 1.743 -84 MA -4,8

1) Vorläufige Geschäftszahlen; die finalen und vollständigen Geschäftszahlen und der Geschäftsbericht 2025 werden am 16. April 2026 veröffentlicht.

2) Sondereinflüsse: Restrukturierungsaufwand, außerplanmäßige Abschreibungen, Aufwendungen für die Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten, M&A-Aufwand, Erträge und Verluste aus Entkonsolidierungsvorgängen sowie Erträge und Verluste aus der Veräußerung nicht-betriebsnotwendigen Anlagevermögens

3) Liquide Mittel abzüglich verzinsliche Darlehen; ohne Pensionsrückstellungen und ohne Leasingverbindlichkeiten

4) ohne Auszubildende

Bei Prozent- und Zahlenangaben können Rundungsdifferenzen auftreten. Die Vorzeichenangabe der Veränderungsraten richtet sich nach mathematischen Gesichtspunkten: Verbesserungen werden mit „+“ bezeichnet, Verschlechterungen mit „-“. Veränderungsraten >+100 % werden als >+100 % angegeben, solche < -100 % als „n. a.“ (nicht anwendbar).

Finanzkalender 2026

16. April Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025

7. Mai Zwischenmitteilung 1. Quartal 2026

16. Juni 33. ordentliche Hauptversammlung

6. August Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2026

5. November Zwischenmitteilung zum 3. Quartal 2026

Über R. STAHL – www.r-stahl.com

R. STAHL ist einer der weltweit führenden Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum erstreckt sich über die Portfoliosegmente Electrical, Automation sowie Lighting und wird abgerundet vom Querschnittsbereich Customer Solutions. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl - & Gasindustrie – inklusive LNG-Anwendungen – sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2025 erwirtschafteten 1.659 Mitarbeiter nach vorläufigen Zahlen weltweit einen Umsatz von 313 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür.

Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.

Kontakt:

R. STAHL AGJudith SchäubleDirector Corporate Communications & Investor RelationsAm Bahnhof 3074638 Waldenburg (Württ.)DeutschlandTel. +49 7942 943-1396investornews@r-stahl.com