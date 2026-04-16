R. Stahl Aktie
WKN DE: A1PHBB / ISIN: DE000A1PHBB5
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16.04.2026 07:30:04
EQS-News: Schwache Nachfrage schlägt sich im 2025er Zahlenwerk von R. STAHL nieder – Für 2026 erwartet der Vorstand eine Stabilisierung des Geschäfts auf verhaltenem Niveau
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EQS-News: R. Stahl AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
Schwache Nachfrage schlägt sich im 2025er Zahlenwerk von R. STAHL nieder – Für 2026 erwartet der Vorstand eine Stabilisierung des Geschäfts auf verhaltenem Niveau
Waldenburg, 16. April 2026 – R. STAHL hat heute den Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht. Die weltweiten wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten und Konflikte haben die Investitionsbereitschaft der Kunden im Geschäftsjahr 2025 spürbar eingetrübt. Die schwache Nachfrage wirkte sich negativ auf die Geschäftsentwicklung von R. STAHL aus. Mit dem Zukunftsprogramm NEXUS wird R. STAHL den Herausforderungen entgegenwirken und das Unternehmen langfristig erfolgreich ausrichten.
Umsatz fällt um 9,1 % auf 313,0 Mio. € – Auftragseingang liegt ebenfalls unter dem Vorjahreswert
Das Unternehmen verbuchte in allen Absatzregionen niedrigere Umsätze. Am wenigsten stark gingen die Erlöse in der Zentralregion (Afrika und Europa ohne Deutschland) zurück. Sie lagen mit 152,5 Mio. € um 6,3 % unter dem Vorjahreswert. In Deutschland fiel der Umsatz um 10,2 % auf 71,5 Mio. €. Deutlichere Minuszeichen verzeichneten die Absatzregionen Amerika (- 13,9 %) und Asien/Pazifik (- 11,6 %).
Der Auftragseingang litt ebenfalls unter der Investitionszurückhaltung und fiel 2025 um 21,0 Mio. € auf 306,5 Mio. €. Der Auftragsbestand verringerte sich zum Ende 2025 auf 90,9 Mio. € (Vorjahr: 95,8 Mio. €).
Ertragskraft wegen temporär positiver Einmaleffekte auf hohem Niveau – Free Cashflow deutlich niedriger als im Vorjahr
Der Free Cashflow ging 2025 überwiegend aufgrund des niedrigeren Konzernergebnisses und des gestiegenen Working Capital um 15,1 Mio. € auf -0,3 Mio. € (Vorjahr: +14,8 Mio. €) zurück. Hierfür hatte R. STAHL im Juli einen ausgeglichenen Wert prognostiziert. Bedingt durch das positive Konzernergebnis von 3,0 Mio. € (Vorjahr: +5,8 Mio. €) und der leicht rückläufigen Bilanzsumme stieg die Eigenkapitalquote im Geschäftsjahr 2025 auf 29,2 % (Vorjahr: 27,3 %).
Mit den genannten Zahlen bestätigt R. STAHL die am 24. Februar 2026 veröffentlichten Vorabzahlen.
Zukunftsprogramm NEXUS – Marktpotenziale in bestehenden und neuen Märkten nutzen
R. STAHL schafft 2026 die Basis für eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft – Vorstand erwartet für 2026 einen leichten Umsatz- und Ergebnisrückgang
Auf Basis der weiterhin zurückhaltenden Investitionsbereitschaft der Kunden zu Jahresbeginn sowie dem rückläufigen Auftragsbestand erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr 2026 einen Konzernumsatz zwischen 285 Mio. € und 300 Mio. € (2025: 313,0 Mio. €). Für das EBITDA vor Sondereinflüssen prognostiziert das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr einen Wert zwischen 22 Mio. € und 27 Mio. € (2025: 34,4 Mio. €). Beim Free Cashflow rechnet R. STAHL 2026 mit einem ausgeglichenen Wert (2025:-0,3 Mio. €).
„2026 wird ein herausforderndes Jahr für das R. STAHL Team. Die derzeitigen wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten belasten die Investitionsentscheidungen unserer Kunden. Zudem bewegen sich unsere Märkte weg von Europa hin nach Asien und Amerika. Auf diese Herausforderungen muss R. STAHL flexibel und dynamisch reagieren. Mit NEXUS werden wir im laufenden Jahr das wirtschaftliche und strukturelle Fundament schaffen, um ab 2027 einen nachhaltig erfolgreichen profitablen Wachstumskurs einzuschlagen“, sagt Dr. Claus Bischoff, CEO bei R. STAHL und ergänzt: „Unsere bestehenden und neuen Märkte bieten enorme Chancen. Diese gilt es zu nutzen, um R. STAHL langfristig als international führenden Player im Markt für elektrischen Explosionsschutz und raue Umgebungen (Harsh Environments) erfolgreich zu positionieren. R. STAHL soll auf diesem Weg für ein menschenorientiertes Unternehmensbild stehen, das jeden einlädt, das Unternehmen aktiv mitzugestalten, ‘von uns für uns‘“.
Kennzahlen des R. STAHL Konzerns für das Geschäftsjahr 2025 nach IFRS
1) Sondereinflüsse: Restrukturierungsaufwand, außerplanmäßige Abschreibungen, Aufwendungen für die Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten, M&A-Aufwand, Erträge und Verluste aus Entkonsolidierungsvorgängen sowie Erträge und Verluste aus der Veräußerung nicht-betriebsnotwendigen Anlagevermögens
Bei Prozent- und Zahlenangaben können Rundungsdifferenzen auftreten. Die Vorzeichenangabe der Veränderungsraten richtet sich nach mathematischen Gesichtspunkten. Veränderungsraten >+100 % werden als >+100 % angegeben, Veränderungsraten <-100 % als „n. a.“ (nicht anwendbar).
Hinweis
Die Quartalsmitteilung zum ersten Quartal 2026 wird R. STAHL am 7. Mai 2026 veröffentlichen
Earnings Call zu den Geschäftszahlen 2025 der R. STAHL AG und
Der Vorstand der R. STAHL AG wird im Rahmen eines Earnings Calls die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025
heute um 10.00 Uhr
erläutern und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben. Anschließend steht er für Fragen zur Verfügung. Die Videokonferenz findet in englischer Sprache statt.
Der Earnings Call wird auf dem ResearchHub von mwb durchgeführt werden. Bitte registrieren Sie sich für den Call mit folgendem Link: https://research-hub.de/events/registration/2026-04-16-10-00/RSL2-GR.
Eine Aufzeichnung der Veranstaltung finden Sie im Anschluss sowohl auf dem ResearchHub als auch auf unserer Unternehmenswebsite im Bereich Unternehmen > Investor Relations > IR News und Ad hoc News > Veranstaltungen und Präsentationen (https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/veranstaltungen-und-praesentationen/).
Auf das Gespräch mit Ihnen freuen wir uns.
Finanzterminkalender 2026
Über R. STAHL – www.r-stahl.com
Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.
Kontakt
R. STAHL AG
Judith Schäuble
Director Corporate Communications & Investor Relations
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg (Württ.)
Deutschland
Tel. +49 7942 943-1396
investornews@r-stahl.com
16.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|R. Stahl AG
|Am Bahnhof 30
|74638 Waldenburg
|Deutschland
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|E-Mail:
|investornews@stahl.de
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|DE000A1PHBB5
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2309256 16.04.2026 CET/CEST
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