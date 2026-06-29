Schweizer Electronic Aktie
WKN: 515623 / ISIN: DE0005156236
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29.06.2026 13:47:04
EQS-News: Schweizer Electronic AG: Hauptversammlung blickt auf strategische Weiterentwicklung und finanzielle Stabilisierung zurück
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EQS-News: Schweizer Electronic AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Schweizer Electronic AG: Hauptversammlung blickt auf strategische Weiterentwicklung und finanzielle Stabilisierung zurück
„Die Elektronikindustrie befindet sich in einer Phase tiefgreifender Veränderung: Lieferketten werden regionaler, sicherheitsorientierter und technologisch anspruchsvoller. Für SCHWEIZER ergeben sich daraus klare Chancen. Mit unserer europäischen Technologiekompetenz, unserem Fab-Light-Modell und unserem globalen Partnernetzwerk sind wir gut positioniert, um unsere Kunden bei resilienten und skalierbaren Leiterplattenlösungen zu unterstützen. Ein besonderer strategischer Schritt ist dabei die Erweiterung unseres Netzwerks nach Indien. Mit ILJIN Electronics, ein Unternehmen der Amber Group gewinnen wir einen starken Partner in einem der dynamischsten Elektronikmärkte der Welt. Indien steht für Wachstum, industrielle Dynamik und neue Möglichkeiten in der globalen Elektronik-Wertschöpfung. Wir blicken daher realistisch auf die Herausforderungen, aber sehr optimistisch auf die Chancen, die vor uns liegen.“, sagte Nicolas-Fabian Schweizer, Vorstandsvorsitzender der Schweizer Electronic AG.
Geschäftsjahr 2025 und Ausblick
SCHWEIZER erzielte operative Fortschritte. Das EBITDA lag 2025 bei 0,7 Millionen Euro nach minus 0,3 Millionen Euro im Vorjahr. Bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen ergab sich ein EBITDA von 1,7 Millionen Euro. Das Projekt PARAGON zur Anpassung der Kostenstrukturen wurde Ende 2025 planmäßig abgeschlossen.
Besonders die Finanz- und Liquiditätslage verbesserte sich deutlich. Die liquiden Mittel stiegen auf 23,4 Millionen Euro. Der Nettoverschuldungsgrad lag zum Jahresende bei minus 15,7 Prozent.
Zustimmung zu den Tagesordnungspunkten
Sämtliche Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung sind unter https://schweizer.ag/investoren-und-medien/hauptversammlung verfügbar.
Über SCHWEIZER
Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus.
Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol „SCE“, „ISIN DE 000515623“) zugelassen.
Weitere Informationen erhalten Sie von:
Elisabeth Trik
29.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schweizer Electronic AG
|Einsteinstraße 10
|78713 Schramberg
|Deutschland
|Telefon:
|07422-512-301
|Fax:
|07422-512-399
|E-Mail:
|ir@schweizer.ag
|Internet:
|www.schweizer.ag
|ISIN:
|DE0005156236
|WKN:
|515623
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2356042
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2356042 29.06.2026 CET/CEST
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