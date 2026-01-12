EQS-News: Schweizer Electronic AG schließt Anteilsverkauf erfolgreich ab und sichert langfristige Refinanzierung bis 2033

EQS-News: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Finanzierung

Schweizer Electronic AG schließt Anteilsverkauf erfolgreich ab und sichert langfristige Refinanzierung bis 2033



12.01.2026 / 10:00 CET/CEST

Schramberg, 12. Januar 2026 – Der bereits kommunizierte Verkauf von 15 % der Anteile an der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd. („SEC“) an die WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. („WUS“) wurde noch im Geschäftsjahr 2025 mit Eingang des vollständig vereinbarten Kaufpreises erfolgreich abgeschlossen.

Mit dem erfolgreichen Closing der Transaktion stärkt SCHWEIZER seine Liquiditäts- und Finanzposition nachhaltig. Die SEC bleibt trotz der Anteilsveräußerung unverändert ein wesentlicher Bestandteil der internationalen Produktions- und Lieferstrategie des Konzerns.

Erfolgreiche Refinanzierung und langfristige Planungssicherheit

Parallel zum Abschluss des Anteilsverkaufs hat die Schweizer Electronic AG eine umfassende Refinanzierung ihrer Finanzverbindlichkeiten erfolgreich umgesetzt. Im Zuge der Transaktion wurden zwei bestehende Darlehen refinanziert. Die ursprünglichen Finanzierungen mit Endfälligkeiten zum 31.12.2025 bzw. zum 31.12.2028 wurden im Rahmen der Refinanzierungsvereinbarung in zwei neue Tilgungsdarlehen mit einer Laufzeit bis Ende 2033 überführt.

Durch diese Maßnahmen verbessert sich die Fälligkeitsstruktur der Finanzverbindlichkeiten signifikant. Das Unternehmen erhöht damit seine finanzielle Flexibilität und schafft eine verlässliche Grundlage für die Umsetzung der strategischen Weiterentwicklung des Konzerns in den kommenden Jahren.

Der Vorstand des Unternehmens bewertet sowohl den erfolgreichen Anteilsverkauf als auch die abgeschlossene Refinanzierung einen wesentlichen Meilenstein zur Stärkung der Kapitalstruktur und zur langfristigen Sicherung der Unternehmensfinanzierung .

Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol „SCE“, „ISIN DE 000515623“) zugelassen.

