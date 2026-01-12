Schweizer Electronic Aktie
WKN: 515623 / ISIN: DE0005156236
|
12.01.2026 10:00:03
EQS-News: Schweizer Electronic AG schließt Anteilsverkauf erfolgreich ab und sichert langfristige Refinanzierung bis 2033
|
EQS-News: Schweizer Electronic AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Finanzierung
Schweizer Electronic AG schließt Anteilsverkauf erfolgreich ab und sichert langfristige Refinanzierung bis 2033
Schramberg, 12. Januar 2026 – Der bereits kommunizierte Verkauf von 15 % der Anteile an der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd. („SEC“) an die WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. („WUS“) wurde noch im Geschäftsjahr 2025 mit Eingang des vollständig vereinbarten Kaufpreises erfolgreich abgeschlossen.
Mit dem erfolgreichen Closing der Transaktion stärkt SCHWEIZER seine Liquiditäts- und Finanzposition nachhaltig. Die SEC bleibt trotz der Anteilsveräußerung unverändert ein wesentlicher Bestandteil der internationalen Produktions- und Lieferstrategie des Konzerns.
Erfolgreiche Refinanzierung und langfristige Planungssicherheit
Durch diese Maßnahmen verbessert sich die Fälligkeitsstruktur der Finanzverbindlichkeiten signifikant. Das Unternehmen erhöht damit seine finanzielle Flexibilität und schafft eine verlässliche Grundlage für die Umsetzung der strategischen Weiterentwicklung des Konzerns in den kommenden Jahren.
Der Vorstand des Unternehmens bewertet sowohl den erfolgreichen Anteilsverkauf als auch die abgeschlossene Refinanzierung einen wesentlichen Meilenstein zur Stärkung der Kapitalstruktur und zur langfristigen Sicherung der Unternehmensfinanzierung.
Über SCHWEIZER
Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol „SCE“, „ISIN DE 000515623“) zugelassen.
Weitere Informationen erhalten Sie von:
12.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schweizer Electronic AG
|Einsteinstraße 10
|78713 Schramberg
|Deutschland
|Telefon:
|07422-512-301
|Fax:
|07422-512-397
|E-Mail:
|ir@schweizer.ag
|Internet:
|www.schweizer.ag
|ISIN:
|DE0005156236
|WKN:
|515623
|Börsen:
|Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2258212
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2258212 12.01.2026 CET/CEST
