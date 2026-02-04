Schweizer Electronic Aktie

Schweizer Electronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515623 / ISIN: DE0005156236

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 11:43:53

EQS-News: Schweizer Electronic AG stärkt ESG-Profil wesentlich mit CDP-Klima-Bewertung „B“

EQS-News: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): ESG/Nachhaltigkeit
Schweizer Electronic AG stärkt ESG-Profil wesentlich mit CDP-Klima-Bewertung „B“

04.02.2026 / 11:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Schweizer Electronic AG stärkt ESG-Profil wesentlich mit CDP-Klima-Bewertung „B“

Schramberg, 04. Februar 2026 – Die Schweizer Electronic AG wurde von CDP (ehemals Carbon Disclosure Project), der weltweit führenden gemeinnützigen Organisation für Umwelttransparenz, mit der Bewertung „B“ im Bereich Klimawandel ausgezeichnet. Die verbesserte Bewertung reflektiert die laufenden Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit sowie das gestärkte Umweltbewusstsein der Schweizer Electronic AG.

Die geschärfte Governance-Struktur schafft die Grundlage für eine konsistente Steuerung nachhaltigkeitsbezogener Themen und trägt signifikant zur Stärkung der internen sowie externen Nachvollziehbarkeit unseres Handelns bei. Gleichzeitig ermöglicht sie eine bessere Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Entscheidungsprozesse auf operativer und strategischer Ebene.

Seit 2026 bezieht die Schweizer Electronic AG zudem ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien („Grünstrom“). Damit stärkt das Unternehmen seine Klimaschutzmaßnahmen weiter und unterstützt die Reduktion indirekter Emissionen aus eingekaufter Energie (Scope 2).

Die Bewertung basiert auf den von der Gesellschaft im Rahmen des CDP-Fragebogens offengelegten Daten zu Umweltwirkungen, Risiken und Maßnahmen.

Im Berichtsjahr 2025 wurden nahezu 20.000 Unternehmen durch CDP bewertet; mehr als 22.100 Unternehmen haben ihre Umweltdaten offengelegt. Die Einstufung der Schweizer Electronic AG reflektiert eine verbesserte Transparenz sowie Fortschritte im Management klimabezogener Risiken und Chancen.

CDP wendet eine unabhängige, standardisierte Methodik an, die die Qualität der Offenlegung, das Risikobewusstsein, das Umweltmanagement sowie die Umsetzung von Best Practices bewertet. Die Bewertungen reichen von A bis D- und sind vollständig mit dem TCFD-Rahmenwerk (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) abgestimmt. Das CDP-Bewertungssystem dient Investoren und Beschaffungsorganisationen weltweit als zentrale Entscheidungsgrundlage. Im Jahr 2025 forderten 640 institutionelle Investoren mit einem verwalteten Vermögen von rund 127 Billionen US-Dollar die Erhebung entsprechender Umweltdaten über CDP an.

„Die Einstufung mit der Note B im CDP-Klima-Rating bestätigt unsere kontinuierlichen Fortschritte bei Transparenz und Offenlegung sowie die konsequente Umsetzung laufender Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit. Eine verlässliche und nachvollziehbare ESG-Berichterstattung ist für uns ein zentraler Bestandteil der Kommunikation mit Investoren und Kunden, insbesondere vor dem Hintergrund steigender ESG-Anforderungen in unseren Zielmärkten“, sagt Nicolas Schweizer, Vorstandsvorsitzender der Schweizer Electronic AG.

 
Über SCHWEIZER 
Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol „SCE“, „ISIN DE 000515623“) zugelassen.


Weitere Informationen erhalten Sie von:
Elisabeth Trik
Schweizer Electronic AG
Einsteinstraße 10
78713 Schramberg
Telefon: +49 7422 / 512-302
E-Mail: elisabeth.trik@schweizer.ag
Besuchen Sie unsere Webseite: www.schweizer.ag
Fotos Schweizer Electronic AG | Flickr


04.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schweizer Electronic AG
Einsteinstraße 10
78713 Schramberg
Deutschland
Telefon: 07422-512-301
Fax: 07422-512-397
E-Mail: ir@schweizer.ag
Internet: www.schweizer.ag
ISIN: DE0005156236
WKN: 515623
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2271190

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2271190  04.02.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Schweizer Electronic AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Schweizer Electronic AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Schweizer Electronic AG 5,20 0,97% Schweizer Electronic AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen