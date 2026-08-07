Schweizer Electronic Aktie
WKN: 515623 / ISIN: DE0005156236
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07.08.2026 08:00:04
EQS-News: SCHWEIZER steigert Konzernumsatz und verbessert EBITDA im ersten Halbjahr 2026
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EQS-News: Schweizer Electronic AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
SCHWEIZER steigert Konzernumsatz und verbessert EBITDA im ersten Halbjahr 2026
Schramberg, 7. August 2026 – Die SCHWEIZER-Gruppe hat heute ihren Halbjahresfinanzbericht 2026 veröffentlicht. Im ersten Halbjahr erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von 92,1 Mio. Euro nach 82,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (+11,9 %). Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 30. Juni 2026 auf 257,5 Mio. Euro und lag damit 32,7 % über dem Stand zum Jahresende 2025 von 194,1 Mio. Euro.
Mit einer Steigerung um 30,6 % entwickelte sich das Geschäft mit Kunden aus dem Non-Mobility Bereich besonders positiv. Dies wurde getrieben durch eine Vervierfachung des Aviation & Defence Bereichs. Trotz der aktuellen Schwäche der Automobilindustrie konnte auch bei dieser Kundengruppe über 8,3 % Wachstum erzielt werden.
Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung) verbesserte sich im ersten Halbjahr 2026 auf 0,2 Mio. Euro nach -1,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen von 0,4 Mio. Euro belief sich das EBITDA auf 0,6 Mio. Euro. Zu der Ergebnisverbesserung trugen insbesondere die Effekte des Restrukturierungsprogramms, eine höhere Bruttomarge und das konsequente Kostenmanagement bei.
Die Eigenkapitalquote belief sich zum 30. Juni 2026 auf 18,2 % nach 21,4 % zum 31. Dezember 2025. Trotz des negativen Konzernergebnisses und des gestiegenen Working Capitals bewertet das Unternehmen die Kapitalausstattung weiterhin als tragfähig.
Ausblick
Der Vorstand sieht die operative Entwicklung im ersten Halbjahr als Bestätigung für die eingeleiteten Maßnahmen. Der hohe Auftragsbestand und die für das zweite Halbjahr erwarteten Auslieferungen bilden eine wesentliche Grundlage für die Erreichung der konkretisierten Jahresziele.
Der vollständige Halbjahresfinanzbericht 2026 steht unter https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte zur Verfügung.
Kennzahlen SCHWEIZER-Konzern
Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie unter https://www.schweizer.ag/de/investorrelations/unternehmenskennzahlen/erlaeuterung-unternehmenskennzahlen.html sowie im Geschäftsbericht 2025 auf Seite 36 ff.
Über SCHWEIZER
Das 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt notiert (Ticker-Symbol: SCE; ISIN: DE0005156236).
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07.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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2378862 07.08.2026 CET/CEST
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