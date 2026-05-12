EQS-News: Scout24 präsentiert auf dem Kapitalmarkttag 2026 das „Agentic OS für Immobilien“ und die nächste Wachstumsphase des Unternehmens

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Scout24 präsentiert auf dem Kapitalmarkttag 2026 das „Agentic OS für Immobilien“ und die nächste Wachstumsphase des Unternehmens



12.05.2026 / 14:27 CET/CEST

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Scout24 präsentiert auf dem Kapitalmarkttag 2026 das „Agentic OS für Immobilien“ und die nächste Wachstumsphase des Unternehmens

Sämtliche Ziele des letzten Kapitalmarkttags 2024 werden vorzeitig übertroffen – Ausdruck starker Umsetzungskraft und einer konstanten Erfolgsbilanz

Strategische Weiterentwicklung vom vernetzten Ökosystem hin zum Agentic OS für Immobilien in Deutschland

Das Agentic OS kombiniert die etablierte Infrastruktur von Scout24 – einschließlich der vertrauenswürdigen Plattform und des Transaktions-Backends – mit einer durch immo.ai gesteuerten Intelligence-Ebene auf Basis einzigartiger Daten und exklusiver Inhalte

Gemeinsam mit der Scout24 Agent Factory wird immo.ai interne und externe Workflows automatisieren, die Nutzerinteraktion vertiefen und die Monetarisierung weiter stärken

Einführung des neuen Finanz- und Wachstumsplans für 2027 bis 2028

Jährliches Umsatzwachstum: am oberen Ende des hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Zehnerprozentbereichs

EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit: rund 64 % bis 2028

München / Berlin, 12. Mai 2026

Auf dem heutigen Kapitalmarkttag 2026 hat die Scout24-Gruppe die nächste Phase ihrer Wachstumsstrategie vorgestellt. Kern ist die Weiterentwicklung von einem vernetzten Ökosystem hin zu einem Agentic Operating System (Agentic OS) für Immobilien. Dabei handelt es sich um eine Plattform, die Workflows entlang des gesamten Transaktionsprozesses automatisiert und steuert. Das Agentic OS von Scout24 wurde entwickelt, um Immobilienprofis in ihrer täglichen Arbeit zu stärken. Es steigert die Produktivität, verbessert die Kundeninteraktion und ermöglicht effizientere Transaktionen. Menschliche Expertise, vertrauensvolle Kundenbeziehungen und lokale Marktkenntnisse bleiben dabei zentraler Bestandteil des gesamten Immobilienprozesses.

In den letzten Jahren hat Scout24 mehr als 400 Mio. EUR in den Aufbau des Ökosystems aus einzigartigen Daten, exklusiven Inhalten, vertrauenswürdigen Nutzererlebnissen und Transaktionsinfrastruktur investiert. Diese Grundlage wird nun durch Künstliche Intelligenz erweitert, immo.ai bildet die Intelligence-Ebene von Scout24, die auf unternehmensinternem Kontext, verifizierten einzigartigen Daten und exklusiven Inhalten basiert. Als Bestandteil des Agentic OS steuert immo.ai KI-gestützte Workflows über das gesamte Ökosystem hinweg. Damit entwickelt Scout24 ein klassisches Marktkreislaufmodell aus Listings, Traffic und Monetarisierung zu einem daten- und KI-getriebenen Modell weiter, das neue Anwendungsfälle, stärkere Nutzerinteraktion und skalierbarere Monetarisierung ermöglicht.

Agent Factory und KI verändern das Operating Model im Immobilienmarkt

Die Scout24 Agent Factory wurde entwickelt, um spezialisierte KI-Agenten innerhalb des Ökosystems einzusetzen und auszurollen. Dadurch lassen sich agentenbasierte Fähigkeiten über Nutzererfahrungen, interne Prozesse und Workflows in der Softwareentwicklung hinweg skalieren. So wird der Übergang von softwaregestützten Prozessen zu einer zunehmend autonomen Ausführung unterstützt.

Künstliche Intelligenz ist der zentrale Motor der nächsten Wachstumsphase von Scout24. Mit immo.ai führt das Unternehmen Fähigkeiten ein, die zunehmend automatisierte und personalisierte Workflows entlang des gesamten Immobilienprozesses ermöglichen, d.h. von der ersten Suche und Matching bis hin zur finalen Entscheidung und Transaktion. Diese Fähigkeiten reduzieren zum einen den manuellen Aufwand und unterstützen zum anderen höhere Konversionsraten, eine stärkere Nutzerinteraktion sowie weiteres Monetarisierungspotenzial.

Produktvision wird bereits umgesetzt

Scout24 zeigte zudem, wie KI-gestützte Produkte bereits innerhalb des Ökosystems zum Einsatz kommen. Die Nutzererfahrungen entwickeln sich zunehmend von der klassischen Suche hin zu einer proaktiven und personalisierten Unterstützung während des gesamten Prozesses der Immobiliensuche. Seit dem Start wurden auf diese Weise bereits rund eine Million Konversationen pro Monat geführt. Dies unterstreicht die wachsende Relevanz natürlicher Sprache für den Prozess der Immobiliensuche. Gleichzeitig stärken Produkte wie das Mieternetzwerk und Wartelisten das Plattform-Ökosystem und erschließen zusätzliches, exklusives Angebot über klassische Inserate hinaus. Außerdem zeigte Scout24, wie Propstack, das Transaktions-Backend und KI-gestützte Funktionen zunehmend tiefer in die vernetzten Workflows der Plattform integriert werden.

„Unsere Entwicklung von Interkonnektivität hin zum Agentic OS für Immobilien unterstreicht die zunehmend zentrale Rolle, die Scout24 heute im gesamten Markt einnimmt. Seit fast 30 Jahren haben wir jede bedeutende Technologiewelle früh erkannt und genutzt, um unsere Plattform weiter zu stärken. Mit der Intelligence-Ebene von immo.ai geht Scout24 den nächsten Schritt in dieser Entwicklung: Sie ermöglicht zunehmend automatisierte und personalisierte Nutzererlebnisse rund um Immobilien auf Basis einzigartiger Daten, vertrauenswürdiger Marken und intelligenter Automatisierung. Als Multiplikator für Engagement, Anwendungsfälle und Monetarisierung schafft dies ein noch stärkeres Geschäftsmodell für Scout24. Mit immo.ai und spezialisierten KI-Agenten entwickelt sich das Agentic OS über reine Ökosystem-Konnektivität hinaus. Es hilft Kunden, schneller bessere Entscheidungen zu treffen, reduziert Komplexität und ermöglicht es Immobilienprofis, produktiver zu arbeiten, noch bessere Kundenerlebnisse zu schaffen und Transaktionen insgesamt effizienter abzuwickeln“, sagt Ralf Weitz, CEO der Scout24 SE.

Professional-Segment: Skalierung des Subscription-Geschäfts und tiefere Workflow-Integration

Im Professional-Segment stärkt die Scout24-Gruppe ihre Position als zentrale Plattform für Immobilienprofis, indem Software-, Daten-, Bewertungs-, Transaktions- und KI-Fähigkeiten in zunehmend nahtlose Arbeitsabläufe integriert werden. Mit der tieferen Verankerung dieser Lösungen in den täglichen Arbeitsabläufen entwickelt sich Scout24 immer stärker hin zu einem echten Wachstumstreiber für die Branche. Gleichzeitig stärkt ImmoPunkte die Nutzerinteraktion im gesamten Ökosystem und wird künftig verstärkt als Zugang zur Intelligence-Ebene und KI-gestützten Dienstleistungen innerhalb des Agentic OS genutzt.

Private-Segment: Ausbau von Subscriptions und Monetarisierung entlang des Mietprozess

Im Private-Segment baut Scout24 seine Subscription-Produkte im gesamten Mietprozess einschließlich transaktionsbezogener Dienstleistungen weiter aus. Die neuen B2C-Angebote ermöglichen Nutzern den Zugang zu innovativen Produkten wie Mieternetzwerken, Wartelisten und agentenbasierten Services. Dadurch kann Scout24 Angebot und Nachfrage bereits in einem früheren Stadium zusammenbringen und seine Position als Partner bei der Wohnungssuche und im Mietprozess weiter stärken. Wohnungssuchende erhalten dadurch Zugang zu zusätzlichen Mietangeboten, sodass der Markt transparenter, effizienter und fairer wird.

„Wir sind stolz darauf, eine kontinuierlich wachsende Kundenbasis in unserem gesamten Ökosystem zu bedienen. Durch den fortlaufenden Ausbau unseres Produktangebots und Workflow-Lösungen haben wir ein führendes B2B-Membership-Geschäft aufgebaut und werden zunehmend zu einem wichtigen Partner für Makler. Dies spiegelt sich in unserem Wachstum und unserer starken Kundenbindung wider. Gleichzeitig bedient unser einzigartiges B2C-Geschäft bereits mehr als 500.000 Kunden und bietet erhebliches Potenzial über die Suche hinaus. Unsere weiterentwickelte Strategie ist darauf ausgelegt, mehr Kunden mit intelligenteren Produkten entlang ihrer gesamten Immobilientransaktion mit Scout24 zu begleiten“, sagt Gesa Crockford, Chief Commercial Officer der Scout24 SE.

Aktualisierter Finanzplan für 2027 bis 2028 spiegelt skalierbares Wachstumsmodell wider

Scout24 hat einen aktualisierten Finanzrahmen vorgestellt, der die Strategie des Unternehmens widerspiegelt und das weitere Wachstum, die steigende Profitabilität und die starke Cash-Generierung bis 2028 sichtbar macht. Scout24 hebt auf Gruppenebene die Zielspanne für das Umsatzwachstum im Zeitraum 2027 bis 2028 auf das obere Ende des hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Zehnerprozentwachstums an. Die im Rahmen des Kapitalmarkttags 2024 veröffentlichte Guidance sah zuletzt Wachstumsraten im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Zehnerprozentbereich vor. Auch die Wachstumsziele der beiden Subscription-Geschäfte wurden angehoben: Die Professional-B2B-Subscriptions sollen am oberen Ende des hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Zehnerprozentbereichs wachsen – gegenüber der im Rahmen des Kapitalmarkttags 2024 kommunizierten Wachstumsprognose im hohen einstelligen Zehnerprozentbereich. Dies wird unterstützt durch weitere Monetarisierung und Produktinnovationen. Im Private-Segment strebt Scout24 bis 2028 rund 700.000 Subscriptions an.

Die Profitabilität soll weiter steigen: Bis 2028 wird eine EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von rund 64 % angestrebt. Unterstützt wird diese Entwicklung durch kontinuierliche Investitionen in KI-gestützte Fähigkeiten und das Agentic OS, die zusätzlichen Möglichkeiten zur Monetarisierung im Ökosystem schaffen und gleichzeitig weitere Effizienzgewinne ermöglichen.

„Unser aktualisierter Finanzplan spiegelt die Stärke, Skalierbarkeit und den sich verstärkenden Charakter der Scout24-Plattform wider. Durch die Kombination aus kontinuierlicher Innovation und disziplinierter, hoch effizienter Umsetzung treiben wir unser starkes Wachstum voran und investieren gleichzeitig konsequent in die Zukunft. Während wir KI und Automatisierung im gesamten Unternehmen skalieren, erschließen wir zusätzliche operative Hebel, steigern die Produktivität und schaffen Freiräume für weitere Investitionen in Innovation und Kundennutzen. Unterstützt durch die starke Dynamik unseres Geschäfts und zusätzliche Hebel zur Monetarisierung durch KI sehen wir erhebliches Potenzial für Wachstum, Margenausweitung und steigende Cash-Generierung in den kommenden Jahren. Gleichzeitig bleiben wir einer langfristigen Wertschaffung für unsere Aktionäre durch disziplinierte Kapitalallokation verpflichtet, zu der auch Dividenden, Aktienrückkäufe und selektive M&A-Transaktionen gehören“, sagt Martin Mildner, CFO der Scout24 SE.

Unterlagen zum Kapitalmarkttag

Die Präsentation sowie die Aufzeichnung des heutigen Kapitalmarkttags werden zeitnah unter https://www.scout24.com/investor-relations/finanztermine/capital-markets-day zur Verfügung gestellt.

Nächste Termine

17. Juni 2026: Hauptversammlung

6. August 2026: Halbjahresfinanzbericht (und Q2) und Analysten-Telefonkonferenz

Über Scout24

Die Scout24-Gruppe ist ein führendes deutsches Technologieunternehmen. Mit dem Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringt das Unternehmen seit über 25 Jahren erfolgreich alle Akteure am Immobilienmarkt zusammen. Mit rund 19 Millionen Nutzenden pro Monat auf der Webseite oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Um zukünftig Immobilientransaktionen digital umsetzen zu können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein vernetztes, datenreiches Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich und seit 2026 auch in Spanien auf. Scout24 ist eine europäische Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) und Mitglied im DAX, im Dax 50 ESG sowie im DAX 50 ESG+. Weitere Informationen auf LinkedIn.

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