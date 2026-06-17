EQS-News: Scout24 SE: Hohe Zustimmung auf der Hauptversammlung – alle Beschlussvorschläge angenommen, Dividende erneut erhöht

EQS-News: Scout24 SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Scout24 SE: Hohe Zustimmung auf der Hauptversammlung – alle Beschlussvorschläge angenommen, Dividende erneut erhöht



17.06.2026 / 13:39 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Scout24 SE: Hohe Zustimmung auf der Hauptversammlung – alle Beschlussvorschläge angenommen, Dividende erneut erhöht

Dividende wird im vierten Jahr in Folge mit zweistelliger Wachstumsrate auf 1,50 EUR je Aktie erhöht

Anpassung der Aufsichtsratsvergütung und Einführung einer Aktienerwerbs- und Aktienhaltepflicht beschlossen

Erneuerte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien beschlossen

München, 17. Juni 2026

Die Aktionäre der Scout24 SE haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung, die in Präsenz in München stattfand, sämtlichen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit zugestimmt. Zu den wichtigsten Tagesordnungspunkten zählten die Abstimmung über die Dividendenausschüttung, die Anpassung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder einschließlich der Einführung einer Aktienerwerbs- und Aktienhaltepflicht sowie die Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien.

Die Scout24-Gruppe konnte auch im Geschäftsjahr 2025 ihre starke operative Entwicklung fortsetzen und erneut profitabel wachsen. Vor diesem Hintergrund hatten Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vorgeschlagen, die Dividende zum vierten Mal in Folge um einen zweistelligen Prozentsatz anzuheben. Die Aktionäre stimmten diesem Vorschlag zu. Für das Geschäftsjahr 2025 wird somit eine um rund 14 % erhöhte Dividende im Vergleich zum Vorjahr von 1,50 EUR je Aktie ausgeschüttet (Vorjahr: 1,32 EUR je Aktie).

Die Hauptversammlung hat zudem die Anpassung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Aufsichtsrats beschlossen. Anlass hierfür sind die in den vergangenen Jahren deutlich gestiegenen Anforderungen an die Tätigkeit des Gremiums infolge des starken Unternehmenswachstums, die zunehmenden Governance-Anforderungen sowie die Einführung einer Aktienerwerbs- und Aktienhaltepflicht für die Aufsichtsratsmitglieder. Die damit verbundene Erhöhung der Vergütung trägt der gewachsenen Komplexität des Geschäftsmodells, den regulatorischen Rahmenbedingungen sowie der steigenden Bedeutung von Technologie- und KI-Themen Rechnung. Die Vergütungsstruktur bleibt unverändert und besteht weiterhin ausschließlich aus festen Bestandteilen im Einklang mit guter Corporate Governance und den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex.

Mit der ebenfalls eingeführten Aktienerwerbs- und Aktienhaltepflicht werden die Mitglieder des Aufsichtsrats zugleich verpflichtet, über einen Zeitraum von vier Jahren Aktien der Gesellschaft in Höhe von 100 % ihrer jährlichen Grundvergütung aufzubauen und während ihrer Amtszeit zu halten. Damit stärkt Scout24 die langfristige Interessengleichheit zwischen Aufsichtsrat und Aktionären.

Die erneuerte Ermächtigung zum Aktienrückkauf setzt die Strategie fort, durch kontinuierlichen Erwerb eigener Aktien nachhaltige Wertsteigerung für Aktionäre zu erzielen.

Darüber hinaus hat die Hauptversammlung den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 die Entlastung erteilt sowie den vorgelegten Vergütungsbericht gebilligt.

In seiner Rede erläuterte der Vorstandsvorsitzende Ralf Weitz die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens und hob insbesondere die zunehmende Bedeutung von künstlicher Intelligenz und intelligenten Workflow-Lösungen hervor: „Scout24 hat sich in den vergangenen Jahren von einem digitalen Marktplatz zu einem integrierten Immobilien-Ökosystem entwickelt. Mit künstlicher Intelligenz, unseren Daten- und Softwarelösungen sowie neuen Automatisierungsmöglichkeiten gehen wir nun den nächsten Schritt. Unser Ziel ist es, Suchende, Eigentümer sowie Immobilienprofis entlang der gesamten Wertschöpfungskette rund um Immobilien noch besser zu unterstützen, Prozesse zu vereinfachen und Immobilientransaktionen effizienter zu gestalten.“

Martin Mildner, Finanzvorstand der Scout24 SE, betonte die hohe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit des Konzerns: „Unsere starke operative Entwicklung basiert auf unserem einzigartigen Produktportfolio und dem anhaltenden Wachstum unserer Kundenbasis. Gleichzeitig ermöglicht uns unser hochgradig cash-generatives Geschäftsmodell, gezielt in Innovation, Technologie und neue Wachstumsfelder zu investieren und attraktive Aktionärsrenditen zu schaffen. Unsere beiden führenden Subscription-Geschäfte im Professional- und Private-Segment sowie unser daten- und softwarebasiertes Lösungsangebot haben sich erneut als resiliente Wachstumstreiber erwiesen. Diese Kombination aus profitablem Wachstum, Skalierung und disziplinierter Kapitalallokation bildet die Grundlage für nachhaltige Wertschöpfung, die es uns ermöglicht, alleine im Jahr 2026 455 Mio. EUR an unsere Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe zurückführen zu können.“

Dr. Hans-Holger Albrecht, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Scout24 SE, sagte:

„Scout24 hat seine starke Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 erfolgreich fortgesetzt und erneut profitables Wachstum erzielt. Die konsequente Weiterentwicklung von Technologie-, Daten- und KI-Kompetenzen hat wesentlich zur starken Marktposition des Unternehmens beigetragen und schafft die Grundlage für weiteres Wachstum. Der Aufsichtsrat begleitet die strategische Ausrichtung des Unternehmens in diesen Bereichen aktiv. Mit der Weiterentwicklung der Aufsichtsratsvergütung und der Einführung einer Aktienerwerbs- und Aktienhaltepflicht wird zugleich der Gleichlauf der Interessen von Aufsichtsrat und Aktionären weiter gestärkt. Scout24 ist hervorragend positioniert, um auch künftig nachhaltigen Mehrwert für Kunden und Aktionäre sowie Mitarbeiter zu schaffen.“

Unterlagen zur Hauptversammlung

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie ergänzende Informationen zur Hauptversammlung sind auf der Unternehmenswebseite unter https://www.scout24.com/investor-relations/hauptversammlung verfügbar.

Nächste Termine

6. August 2026: Halbjahresfinanzbericht (und Q2) 2026 und Analysten-Telefonkonferenz

Über Scout24

Die Scout24 SE ist ein führendes deutsches Technologieunternehmen. Mit dem Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringt das Unternehmen seit über 25 Jahren erfolgreich alle Akteure am Immobilienmarkt zusammen. Mit rund 19 Millionen Nutzenden pro Monat auf der Webseite oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Um zukünftig Immobilientransaktionen digital umsetzen zu können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein vernetztes, datenreiches Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich und seit 2026 auch in Spanien auf. Scout24 ist eine europäische Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) und Mitglied im DAX, im Dax 50 ESG sowie im DAX 50 ESG+. Weitere Informationen auf LinkedIn.

Ansprechpartner für Investor Relations

Filip Lindvall

Vice President Group Strategy & Investor Relations

Tel: +49 30 243011917

E-Mail: ir@scout24.com

Ansprechpartnerin für Medien

Theresa Lewandowski

Senior Manager Corporate Communications

Tel: +49 30 243011422

E-Mail: mediarelations@scout24.com

Disclaimer

Dieses Dokument enthält sorgfältig erstellte Informationen. Die Gesellschaft übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der Information sowie keine Haftung für Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage sowie die Gewinnprognosen der Scout24-Gruppe enthalten, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Begriffe wie „können“, „werden“, „erwarten“, „rechnen mit“, „erwägen“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „fortdauern“ und „schätzen“, Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Scout24-Vorstands, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von Scout24 liegen. Die Aussagen unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht. Es werden alternative Leistungskennzahlen verwendet, die nicht nach IFRS definiert sind und als ergänzend betrachtet werden sollten. Sonderposten, die zur Berechnung einiger alternativer Kennzahlen verwendet werden, stammen möglicherweise nicht aus gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten. Aufgrund von Rundungen können Zahlen und Prozentsätze die absoluten Zahlen möglicherweise nicht genau wiedergeben. Bei Abweichungen hat die deutsche Fassung Vorrang gegenüber der englischen Übersetzung. In diesem Dokument enthaltene Geschäftszahlen wurden weder gemäß § 317 HGB geprüft noch einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen.