EQS-News: sdm SE auch nach den ersten neun Monaten 2022 auf Wachstumskurs

14.11.2022

sdm SE auch nach den ersten neun Monaten 2022 auf Wachstumskurs



14.11.2022 / 08:30 CET/CEST

sdm SE auch nach den ersten neun Monaten 2022 auf Wachstumskurs 9M 2022 Konzern: Umsatz +38% auf 12,76 Mio. Euro; EBITDA 1,08 Mio. Euro

9M 2022 Konzern: Operativer Cashflow 0,80 Mio. Euro; Free Cashflow 0,79 Mio. Euro

Deutlich zweistelliges organisches Wachstum auch in Q4 erwartet

Umsatz im Gesamtjahr 2022 von 17 bis 18 Mio. Euro erwartet (2021: 12,99 Mio. Euro)

M&A-Strategie: Übernahmegespräche werden konkreter München, 14. November 2022. Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) hat ihren Wachstumskurs im dritten Quartal 2022 fortgesetzt. Der Sicherheitsdienstleister hat von Juli bis September 2022 rund 4,2 Mio. Euro umgesetzt und damit 35 % mehr als im Vorjahreszeitraum. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres stieg der Umsatz von 9,22 Mio. Euro um 38 % auf 12,76 Mio. Euro. Das deutlich zweistellige Wachstum sollte sich auch im vierten Quartal weiter fortsetzen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des seit Herbst 2021 börsennotierten Unternehmens ist der Werk- und Objektschutz von Behörden, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen. Die sdm SE wächst deutlich profitabel. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag auf Konzernebene in den ersten neun Monaten 2022 bei 1,08 Mio. Euro. Dabei sind laufende Kosten für die börsennotierte Holding in Höhe von rund 304.200 Euro berücksichtigt. Inklusive dieser Holding-Kosten lag die EBITDA-Marge bei 8,4 %. Die Abschreibungen in Höhe von 247.191 Euro im Berichtszeitraum sind im ganz Wesentlichen auf die kontinuierliche Abschreibung der operativen Tochtergesellschaft zurückzuführen. Damit hat sdm SE ein Konzern-EBIT in Höhe von 0,83 Mio. Euro erzielt. Das Ergebnis vor Steuern lag bei 0,82 Mio. Euro und nach Steuern bei 0,46 Mio. Euro. Der operative Cashflow lag bei 0,80 Mio. Euro und der Free Cashflow bei 0,79 Mio. Euro. Zum Bilanzstichtag 30. September verfügte die sdm SE über ein Konzern-Eigenkapital in Höhe von 4,67 Mio. Euro und eine EK-Quote von 65,17 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die sdm SE über keine wesentlichen Finanzverbindlichkeiten verfügt, sondern lediglich über Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 0,40 Mio. Euro und stichtagsbezogenen sonstigen Verbindlichkeiten (Personalkosten die zum 15. des Folgemonats ausgezahlt werden) in Höhe von 1,73 Mio. Euro. Wir sind mit der operativen Entwicklung sehr zufrieden. Ein Rückgang der Nachfrage ist derzeit nicht absehbar der Bedarf an Schutz und Sicherheit seitens Behörden, Unternehmen und Privatpersonen bleibt hoch und sdm ist als Qualitätsanbieter in der Metropolregion München etabliert, sagt sdm-Vorstand Oliver Reisinger. Neben dem organischen Wachstum wollen wir in den kommenden Monaten auch die eine oder andere Übernahme abschließen. Alle potentiellen Partner mit denen wir derzeit intensiver sprechen, würden strategisch gut zu uns passen. Wie am 2. November 2022 mitgeteilt, befindet sich sdm SE unter anderem in fortgeschrittenen Verhandlungen, eine Mehrheitsbeteiligung an einem Sicherheitsdienstleister zu erwerben. Dieses hat im Jahr 2021 einen Umsatz im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erzielt und ist profitabel. Die sdm SE erwartet eine positive Geschäftsentwicklung im vierten Quartal 2022. Der Umsatz sollte erneut zweistellig zulegen. Im Gesamtjahr 2022 sollte damit ein Umsatzwachstum von 12,99 Mio. Euro im Vorjahr auf 17 bis 18 Mio. Euro möglich sein. Die Holding-Kosten sollten im vierten Quartal deutlich unter dem Durchschnitt der ersten drei Quartale liegen und damit die Ertragsmargen verbessern. Kennzahlenübersicht in Mio. Euro 9M/2022 Umsatz 12,67 EBITDA 1,08 EBIT 0,83 EBT 0,82 Gewinn nach Steuern 0,46 Operativer Cashflow 0,80 Free Cashflow 0,79 Ein Vorjahresvergleich ist noch nicht möglich, da die Konzernstruktur mit der sdm SE als börsennotierte Holding erst im Laufe des Jahres 2021 geschaffen wurden. Der Konzern-9-Monatsbericht 2022 (ungeprüft) steht auf sdm-se.de zum Download zur Verfügung. Kontakt Presse und Investor Relations

Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // M: investor@s-d-m.de Kontakt allgemein

sdm SE // Traubinger Straße 1 // 81477 München // M: kontakt@s-d-m.de // T: +49 (0) 89 552 91 15 0 // www.sdm-se.de Über sdm

Die sdm SE ist die Holding der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München sowie W&W Dienstleistungen. Die sdm Gruppe wurde 1999 gegründet und ist heute einer der führenden Sicherheitsdienstleister in der Metropolregion München. Als Spezialist für Werk- und Objektschutz, über Wert- und Geldtransporte bis hin zur Organisation von Veranstaltungen und effektivem Personenschutz ist die sdm der perfekte Partner rund um alle Werte, die unsere Kunden schützen wollen. Die über 300 Mitarbeiter verfügen über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Erste Hilfe und Brandschutz und werden regelmäßig geschult. Im Jahr 2021 hat sdm einen Umsatz von 12,99 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis von 1,38 Mio. Euro erzielt. Weitere Informationen: www.sdm-se.de Disclaimer

