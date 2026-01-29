EQS-News: secunet Security Networks gibt vorläufige Ergebnisse für 2025 bekannt – oberes Ende der Prognose erreicht

EQS-News: secunet Security Networks AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

secunet Security Networks gibt vorläufige Ergebnisse für 2025 bekannt – oberes Ende der Prognose erreicht



29.01.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





secunet Security Networks gibt vorläufige Ergebnisse für 2025 bekannt – oberes Ende der Prognose erreicht

Konzernumsatz steigt um 13 % auf 458,8 Mio. Euro (2024: 406,4 Mio. Euro)

EBIT mit 51,7 Mio. Euro 22 % über Vorjahr (2024: 42,5 Mio. Euro)

EBITDA verbessert sich um 24 % auf 74,9 Mio. Euro (2024: 60,3 Mio. Euro)

Auftragseingang 2025 wächst um 26 % auf 531,9 Mio. Euro (2024: 421,4 Mio. Euro)

Ausblick für 2026: Markttreiber unverändert intakt - weiteres Wachstum erwartet

Essen, 29. Januar 2026. Die secunet Security Networks AG (SDAX, ISIN DE0007276503), Deutschlands führendes Cybersecurity -Unternehmen und IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland, hat heute vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht. Danach stieg der Konzernumsatz um 13 % auf 458,8 Mio. Euro (2024: 406,4 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich überproportional um 22 % auf 51,7 Mio. Euro (2024: 42,5 Mio. Euro), während das EBITDA mit 74,9 Mio. Euro 24 % über dem Vorjahr lag (2024: 60,3 Mio. Euro)

Hohes Umsatzwachstum in beiden Segmenten – Defence zieht deutlich an

Der Anstieg des Konzernumsatzes geht auch im vergangenen Jahr vor allem auf das Segment Public Sector zurück. Hier erhöhte sich der Umsatz in 2025 auf 412,2 Mio. Euro und lag damit 11 % über dem Vorjahr (2024: 369,7 Mio. Euro). Innerhalb dieses Segments war es vor allem die Division Defence&Space, die mit hohen zweistelligen Zuwachsraten ihren Anteil am Gesamtjahreserfolg ausbauen konnte und rund ein Drittel zum Konzernumsatz beigetragen hat. Eine vergleichbar positive Dynamik zeigte sich auch in der Division Homeland Security, während die Division Public Authorities von dem lange Zeit nicht beschlossenen Bundeshaushalt temporär beeinträchtig war. Zum Jahresende zeigt sich in der Division wieder eine stärkere Entwicklung.

Ebenfalls erfreulich entwickelte sich das Geschäft mit Industriekunden und im Gesundheitssektor. Hier stieg der Umsatz im entsprechenden Segment Business Sector um 27 % auf 46,6 Mio. Euro (2024: 36,7 Mio. Euro).

Positive Entwicklung des operativen Ergebnisses – Margen verbessert

Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich in 2025 auf 51,7 Mio. Euro und lag damit 22 % über dem Vorjahreswert (2024: 42,5 Mio. Euro), während ein EBITDA von 74,9 Mio. Euro erreicht wurde (2024: 60,3 Mio. Euro). Dies hatte auch einen positiven Effekt auf die Margenentwicklung: So stieg die EBIT-Marge im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 11,3 % (2024: 10,5 %) – die EBITDA-Marge erhöht sich auf 16,3 % (2024: 14,8 %).

Gute Entwicklung des Auftragseingangs – Q4 2025 mit Rekordwert

Der Auftragseingang im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg um insgesamt 26% und erreichte zum Jahresende einen Wert von 531,9 Mio. Euro (2024: 421,4 Mio. Euro). Dabei war vor allem das vierte Quartal mit einem Auftragseingang von 218,0 Mio. Euro ein starker Treiber. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal von 71,5 %. Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 31. Dezember 2025 entsprechend um 36 % auf 278,3 Mio. Euro (2024: 205,3 Mio. Euro).

„Dank einer sehr starken Entwicklung im vierten Quartal konnten wir das Jahr am oberen Ende unserer Prognose abschließen. Das ist ein toller Erfolg“, so Marc-Julian Siewert, CEO der secunet Security Networks AG. „Für dieses Jahr sind wir weiter optimistisch und erwarten einen Anstieg sowohl beim Konzernumsatz wie auch bei unserem Ergebnis.“

Jahresausblick 2026

Für das Geschäftsjahr geht der Vorstand von einem weiteren Wachstum, sowohl beim Umsatz, als auch bei der Ergebnisentwicklung aus. Die wesentlichen Treiber des Marktes sind intakt, was sich nicht zuletzt an der dynamischen Entwicklung des Auftragseingangs im abgelaufenen Geschäftsjahr zeigt.

Entsprechend geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 von einem Anstieg des Konzernumsatzes auf 460 – 500 Mio. Euro aus. Für das Ergebnis wird eine ähnlich positive Entwicklung erwartet, so dass ein EBIT zum Jahresende von 53 – 58 Mio. Euro angenommen wird, während das EBITDA auf einen Wert zwischen 76 und 84 Mio. Euro steigen soll.

Der vollständige Geschäftsbericht für das Jahr 2025 erscheint am 30. März 2026.

Kennzahlen



(In Mio. Euro) FY 2025 FY 2024 +/- Q4 2025 Q4 2024 +/- Auftragseingang 531,9 421,4 26% 218,0 127,1 72% Umsatz 458,8 406,4 13% 174,0 151,6 15% EBITDA 74,9 60,3 24% 35,7 30,6 17% EBITDA-Marge 16,3% 14,8% 10% 20,5% 20,2% 2% EBIT 51,7 42,5 22% 26,8 24,9 8% EBIT-Marge 11,3% 10,5% 8% 15,4% 16,4% -6%

Kontakt secunet

Christoph Marx

Director Investor Relations

Tel: +49 201 5454-3937

E-Mail: investor.relations@secunet.com

secunet – Schutz für digitale Infrastrukturen

secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt – wie z. B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.

Über 1000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com.