secunet Security Networks Aktie
WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503
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13.08.2026 07:30:04
EQS-News: secunet wächst im ersten Halbjahr 2026 deutlich und verzeichnet starken Ergebnissprung im zweiten Quartal
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EQS-News: secunet Security Networks AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht
secunet wächst im ersten Halbjahr 2026 deutlich und verzeichnet starken Ergebnissprung im zweiten Quartal
Essen, 13. August 2026: Die secunet Security Networks AG (SDAX: YSN), Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen und IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland, hat das erste Halbjahr 2026 mit einem deutlichen Umsatz- und Ergebnissprung abgeschlossen. Dank einer anhaltend starken Dynamik im Kerngeschäft konnte das Unternehmen den Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 um 19,2% auf 204,7 Mio. Euro (H1 2025: 171,7 Mio. Euro) steigern. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 20,4% auf 8,7 Mio. Euro (H1 2025: 7,2 Mio. Euro).
„Das erste Halbjahr 2026 zeigt deutlich, dass wir mit starkem Wachstum große Schritte nach vorne machen, Dabei hat sich unsere Profitabilität insbesondere im zweiten Quartal enorm verbessert“, erklärt Marc-Julian Siewert, CEO von secunet. „Ein Zuwachs von fast 80% beim Auftragseingang unterstreicht zudem das große Vertrauen unserer Kunden und verleiht uns spürbaren Rückenwind. Diese Dynamik stimmt uns für die zweite Jahreshälfte sehr zuversichtlich.“
Überproportionale Steigerung im zweiten Quartal
Insbesondere das zweite Quartal untermauert den positiven Trend innerhalb des ersten Halbjahres. Zwischen April und Juni 2026 stieg der Konzernumsatz um 31,6% auf 122,9 Mio. Euro (Q2 2025: 93,4 Mio. Euro). Das EBITDA erhöhte sich überproportional um 77,6% und erreichte 17,9 Mio. Euro (Q2 2025: 10,1 Mio. Euro). Das Quartals-EBIT legte auf 12,6 Mio. Euro zu und konnte sich damit mehr als verdoppeln (Q2 2025: 5,4 Mio. Euro).
Segmententwicklung
Die gute Umsatzentwicklung wurde vor allem durch das Segment Public Sector getragen, das im ersten Halbjahr 2026 um 29,4 % auf 192,7 Mio. Euro zulegen konnte (H1 2025: 148,9 Mio. Euro). Haupttreiber dieser Entwicklung war die Division Defence & Space, die ein Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich verzeichnete. Eine ähnlich dynamische Entwicklung zeigte die Division Homeland Security, die sich im Vergleich zum Vorjahreszeitrum annähernd verdoppelte. Das Geschäft mit Behörden und Ministerien in der Division Public Authorities stieg ebenfalls merklich an und verzeichnete insbesondere im zweiten Quartal ein spürbares Wachstum.
Das Segment Business Sector lag mit einem Umsatz von 12,0 Mio. Euro 47,4 % unter dem Vorjahr (H1 2025: 22,8 Mio. Euro), was vor allem auf eine insgesamt schwächere Nachfrage aus dem Gesundheitssektor zurückzuführen ist.
Auftragseingang und Auftragsbestand
Die Auftragslage des secunet Konzerns entwickelte sich im ersten Halbjahr 2026 ebenfalls weiter positiv. Der Auftragseingang lag im Berichtszeitraum bei 287,4 Mio. Euro und stieg damit um 78,7% im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres (H1 2025: 160,8 Mio. Euro). Grund hierfür ist vor allem eine starke Nachfrage aus der Division Public Authorities, die die Hälfte des gesamten Auftragseingangs erzielte. Aber auch die Divisionen Defence & Space und Homeland Security konnten ihr Volumen deutlich ausbauen. Die Book-to-Bill-Ratio stieg damit im ersten Halbjahr auf 1,4x (H1 2025: 0,9x).
Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 30. Juni 2026 um 29,4% auf 360,8 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 278,9 Mio. Euro), was eine gute Ausgangsbasis für das weitere Wachstum in der zweiten Jahreshälfte darstellt.
Jahresausblick bestätigt und konkretisiert
Der Vorstand geht für das Jahr 2026 unverändert von einem Anstieg des Konzernumsatzes auf 460 – 500 Mio. Euro aus. Vor dem Hintergrund der guten Nachfrage im ersten Halbjahr konkretisiert der Vorstand seine Umsatzprognose und erwartet nun einen Wert am oberen Ende der Spanne. Für das Ergebnis wird aufgrund fortlaufender Investitionen in die Produktentwicklung und in die Weiterentwicklung der Organisation im Rahmen der Wachstumsstrategie, unverändert ein EBIT zum Jahresende von 53 bis 58 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 76 und 84 Mio. Euro angenommen.
Der vollständige Zwischenbericht zum 30. Juni 2026 steht ab sofort unter www.secunet.com im Bereich „Investor Relations“ zur Verfügung.
Kennzahlen
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Christoph Marx
secunet – Schutz für digitale Infrastrukturen
secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt – wie z. B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.
Über 1000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.
secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.
Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com.
13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
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|secunet Security Networks AG
|Kurfürstenstraße 58
|45138 Essen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)201 - 5454 - 0
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|DE0007276503
|WKN:
|727650
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|EQS News ID:
|2381976
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|EQS News-Service
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2381976 13.08.2026 CET/CEST
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