EQS-News: Seit 15 Jahren für dich da

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Seit 15 Jahren für dich da



07.05.2026 / 08:30 CET/CEST

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Seit 15 Jahren für dich da

Vor 15 Jahren hatten wir eine simple Idee: Essen zu bestellen sollte einfacher sein. Kein Suchen in Papier-Speisekarten mehr, kein Telefonieren und hoffen, dass alles klappt. Uns war klar: Das geht besser. Also haben wir eine Lösung gebaut, mit der ihr euer Lieblingsessen mit nur ein paar Klicks bekommt. Seitdem arbeiten wir jeden Tag daran, euch das Wichtigste zurückzugeben: eure Zeit.

Angefangen haben wir mit der Lieferung von Essen: Wir haben die Technologie und Logistik aufgebaut, um euch den Lunch, das Abendessen oder den Mitternachtssnack direkt an die Haustür zu bringen. Heute nutzen Millionen von Menschen auf vier Kontinenten unsere Apps jeden Tag – nicht nur fürs Abendessen, sondern für Lebensmittel um Mitternacht, ein vergessenes Geburtstagsgeschenk, Medikamente, wenn es einem mal nicht gut geht, oder den Kaffee, der den Montag rettet. Wir haben 15 Jahre lang immer wieder neu gedacht, was möglich ist, von Quick Commerce über Dmarts bis hin zu Cloud Kitchens. Dabei haben wir die Liefer-Infrastruktur der Zukunft gebaut.

Heute haben wir mehr als 60 Millionen aktive Kunden im Monat. Wir sind zur weltweit führenden lokalen Lieferplattform geworden, weil wir immer nah dran geblieben sind. Wir sind in deiner Stadt, wir liefern in deiner Nachbarschaft und wir sprechen deine Sprache. Egal, ob du uns im Nahen Osten und Nordafrika als talabat, Hungerstation, Yemeksepeti oder instashop kennst, in Asien als Baedal Minjok oder foodpanda, in Europa als Glovo, foodora, efood oder foody, oder als PedidosYa in Lateinamerika: Jede dieser Apps wurde genau für dich entwickelt und für den Ort, an dem du lebst.

Unser Weg war nicht immer einfach oder geradlinig, aber die Sorgfalt hinter unseren Entscheidungen ist immer dieselbe geblieben. Wir sind sehr bewusst gewachsen und haben gezielt investiert – immer mit dem Ziel, dass deine Erfahrung mit jeder Bestellung ein Stück besser wird. Heute, nach 15 Jahren, sind wir ein anderes Unternehmen als noch vor nur drei Jahren: Wir sind fokussierter in unserer globalen Präsenz, profitabler – und entschlossener denn je, dir alle deine Wünsche zu erfüllen, egal wo du uns findest.

Unsere 15 Jahre Erfahrung fließen in eine Technologie, die jeden Tag smarter und schneller wird. Die nicht nur auf Wachstum ausgelegt ist, sondern darauf, langfristig Bestand zu haben. Wir konzentrieren uns auf die kleinen Details, die den großen Unterschied machen: die gesparte Minute, die Bestellung, die genau zum versprochenen Zeitpunkt ankommt, oder der Laden um die Ecke, der über unsere App neue Kunden findet. Wo Restaurants Bestellungen früher noch per Fax erhielten, hilft dir unsere KI-gestützte Plattform heute dabei, das Beste in deiner Nachbarschaft zu entdecken.

Delivery Hero ist Teil von etwas Größerem. Wir sind gemeinsam mit den Städten gewachsen, in denen wir aktiv sind: Wir unterstützen lokale Restaurants und Läden, schaffen flexible Einkommensmöglichkeiten für Fahrerinnen und Fahrer und stärken den Puls der lokalen Wirtschaft. Wir haben uns seit unseren allerersten Startup-Tagen zu einem börsennotierten Unternehmen entwickelt, das täglich bis zu 12 Millionen Bestellungen abwickelt und seine Profitabilität Jahr für Jahr steigert. Jeder Schritt auf diesem Weg war eine Teamleistung und wir sind all jenen dankbar, die an unsere Vision geglaubt und uns mit ihrer Zeit, ihrem Rat und ihrem Kapital unterstützt haben.

Wenn wir auf die nächsten 15 Jahre blicken, erinnern wir uns nicht nur an gestern; wir konzentrieren uns darauf, eine Zukunft zu bauen, in der alles, was du brauchst, nur Minuten entfernt ist. Während wir das nächste Kapitel unserer Geschichte schreiben, werden wir die Märkte, in denen wir führend sind, noch tiefer durchdringen. Wir werden die nötigen Entscheidungen treffen, um sicherzustellen, dass jeder Euro, den wir investieren, für alle unsere Stakeholder hart arbeitet – und dir bei jeder Bestellung ein noch besseres, nahtloseres Erlebnis bietet.

Wir werden uns unser ‚Challenger-Mindset‘ weiter bewahren, um die Grenzen der Technologie zu erweitern und Innovationen auf neue Weise zum Leben zu erwecken. Von der KI, die unsere Plattform antreibt, bis hin zu den Robotern und Drohnen, die beginnen, unsere Straßen und den Luftraum zu erobern. Alles mit einem Ziel: sicherzustellen, dass wir dir immer das liefern, was du brauchst – genau dann, wenn du es brauchst.

Im Namen von uns allen bei Delivery Hero: Danke.

Niklas Östberg

Mitgründer und CEO von Delivery Hero

ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 65 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

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