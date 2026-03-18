EQS-News: Semperit mit operativer Erholung im zweiten Halbjahr 2025 und Rückkehr auf den Wachstumskurs 2026

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Semperit mit operativer Erholung im zweiten Halbjahr 2025 und Rückkehr auf den Wachstumskurs 2026



18.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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Semperit mit operativer Erholung im zweiten Halbjahr 2025 und Rückkehr auf den Wachstumskurs 2026

Operatives EBITDA mit 83,6 Mio. EUR über Prognose

Weitere Einsparungen von rund 6 Mio. EUR realisiert

Umsatz 2025 bei 662,4 Mio. EUR und EBITDA bei 79,5 Mio. EUR

EBITDA - Marge erhöhte sich von 9,6% in H1 2025 auf 14,3% in H2 2025

Free Cashflow erreichte 37,0 Mio. EUR

Ausblick für operatives EBITDA 2026 bei rund 95 Mio. EUR

Wien, 18. März 2026 – Die Semperit-Gruppe hat ihr positives Momentum im Jahresverlauf 2025 kontinuierlich ausgebaut und im zweiten Halbjahr deutlich an Dynamik gewonnen. Das operative EBITDA vor Projektkosten lag mit 83,6 Mio. EUR über den Erwartungen, während sich die EBITDA-Marge im zweiten Halbjahr signifikant verbesserte. Semperit setzte sein Effizienzprogramm fort und realisierte zusätzliche Kosteneinsparungen von rund 6 Mio. EUR. Für 2026 erwartet das Unternehmen eine weitere Ergebnissteigerung auf rund 95 Mio. EUR operatives EBITDA (vor Projektkosten).

Im Gesamtjahr 2025 erwirtschaftete Semperit einen Umsatz von 662,4 Mio. EUR (-2,1%). Das EBITDA belief sich auf 79,5 Mio. EUR (-6,4%) bzw. 83,6 Mio. EUR (-3,2%) vor Projektkosten für die Digitalisierung und lag damit über der Prognose. Trotz negativer FX-Effekte vor allem aus der Dollarabschwächung in Höhe von 4,5 Mio. EUR erzielte der Konzern ein leicht positives Konzernergebnis von 0,4 Mio. EUR.

„Das zweite Halbjahr 2025 hat klar gezeigt, welches operative Potenzial in Semperit steckt. Durch konsequente Kostendisziplin, stärkere Vertriebsinitiativen und eine klare strategische Fokussierung konnten wir unsere EBITDA-Marge von 9,6% auf 14,3% steigern und damit unsere Prognose übertreffen“, sagt Semperit-CEO Manfred Stanek. „2026 wollen wir wieder klar auf den Wachstumspfad zurückkehren. Gleichzeitig investieren wir in Effizienzsteigerungen, Automatisierung sowie in margenstarke Innovations- und Wachstumsprojekte. Damit kommen wir unserer mittelfristigen strategischen Ambition – einem Umsatz von einer Milliarde Euro – Schritt für Schritt näher.“

Die Semperit-Gruppe verfügt über eine robuste Bilanz und Finanzierungbasis mit einer Eigenkapitalquote von 48,5% (31. Dezember 2024: 47,2%) und einem stabilen Verschuldungsgrad gemessen an der Nettofinanzverschuldung im Verhältnis zum EBITDA von konservativen 1,2x (31. Dezember 2024: 1,2x). Die Liquiditätsreserven beliefen sich auf 94,8 Mio. EUR (31. Dezember 2024: 126,0 Mio. EUR), nachdem im dritten Quartal ein Schuldscheindarlehen mit einem Nominale von 31,0 Mio. EUR aus eigenen Mitteln rückgeführt wurde.

Der Free Cashflow erreichte dank disziplinierter Investitionstätigkeit 37,0 Mio. EUR (2024: 45,8 Mio. EUR bzw. nach Unternehmensverkäufen 52,4 Mio. EUR). Damit verfügt Semperit weiterhin über eine starke finanzielle Basis, um sowohl in weiteres Wachstum zu investieren als auch die Verschuldung gezielt zu reduzieren.

Ausblick

Dank einer deutlich optimierten Fixkostenbasis, der klaren strategischen Positionierung sowie dem Fokus auf Innovation und die Erschließung neuer Produktsegmente sieht sich Semperit gut aufgestellt, von einer erwarteten leichten Markterholung zu profitieren. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der Vorstand aus heutiger Sicht mit einem Anstieg des operativen EBITDA auf rund 95 Mio. EUR (vor Aufwendungen von rund EUR 5 Mio. für das konzernweite Transformationsprojekt oneERP) sowie einem Umsatzwachstum im höheren einstelligen Prozentbereich. Die Investitionen (Capex) werden voraussichtlich rund 50 Mio. EUR erreichen.

Diese Einschätzung basiert auf der Annahme einer moderaten konjunkturellen Erholung im Jahresverlauf sowie einer Stabilisierung der derzeitigen geopolitischen Unsicherheiten, insbesondere im Zusammenhang mit den Kriegsgeschehnissen im Nahen Osten.

Der Vorstand der Semperit AG Holding hat beschlossen, der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 keinen Dividendenvorschlag zu unterbreiten. Dies entspricht der Dividendenpolitik des Unternehmens und reflektiert die aktuellen strategischen Prioritäten. Semperit-CFO Helmut Sorger: „Um Semperit auf den nächsten Wachstumsschritt auszurichten, stärken wir gezielt unsere finanzielle Basis und investieren in ausgewählte Wachstums- und Innovationsprojekte.“

Ausschüttungen bleiben ein wesentlicher Bestandteil der Kapitalallokation von Semperit mit dem klaren Ziel, den Aktionären auf Basis einer gestärkten finanziellen Basis auch künftig attraktive Dividenden bieten zu können.

Ergebnisentwicklung im Detail

Die Semperit-Gruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications (SIA) und Semperit Engineered Applications (SEA) ausschließlich auf Industriekunden fokussiert, erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 662,4 Mio. EUR (-2,1%).

Die Division SIA, die Schläuche und Profile umfasst, erwirtschaftete ein Plus beim Umsatz von 1,4% auf 270,9 Mio. EUR und beim EBITDA von 4,0% auf 52,8 Mio. EUR. Die EBITDA-Marge erhöhte sich auf 19,5% (2024: 19,0%). Im Schlauchbereich hat der Lagerabbau der direkten Kund:innen sein Ende gefunden. Das Geschäft mit Profilen ist nach wie vor von der schwachen Bauwirtschaft beeinträchtigt. Die Division SEA (Form, Belting und Liquid Silicone Rubber/LSR), die im Startquartal mit Projektverschiebungen von Kund:innen im Bereich Fördergurte und LSR-Werkzeugbau konfrontiert war, erholte sich in den Folgequartalen und erzielte einen Umsatz von 391,5 Mio. EUR (–4,4 %), ein EBITDA von 42,5 Mio. EUR (-14,2%) und eine EBITDA-Marge von 10,9% (2024: 12,1%).²

Der Bestand an eigenen Erzeugnissen verringerte sich im Berichtsjahr um 3,4 Mio. EUR (2024: Bestandsabbau um 15,0 Mio. EUR). Die gesamten Aufwendungen entwickelten sich mit 594,4 Mio. EUR stabil zum Vorjahr (2024: 587,9 Mio. EUR; +1,1%). Der Materialaufwand belief sich auf 283,4 Mio. EUR (2024: 279,7 Mio. EUR) und beinhaltete 4,2 Mio. EUR an weiterverrechneten Kosten. Der Personalaufwand betrug 222,0 Mio. EUR (2024: 218,8 Mio. EUR), und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen bei 88,9 Mio. EUR (2024: 89,3 Mio. EUR).

Das EBITDA erreichte somit 79,5 Mio. EUR (2024: 84,9 Mio. EUR) und die EBITDA-Marge 12,0% (2024: 12,5%). Das operative EBITDA vor Projektkosten belief sich auf 83,6 Mio. EUR (2024: 86,3 Mio. EUR) und die entsprechende Marge auf 12,6% (2024: 12,8%). Dabei wurde das EBITDA um 4,1 Mio. EUR ergebniswirksame Effekte des digitalen Transformationsprojekts oneERP bereinigt.

Die regulären Abschreibungen erhöhten sich leicht auf 49,5 Mio. EUR (2024: 47,5 Mio. EUR). Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte beliefen sich auf 3,3 Mio. EUR und betrafen den Kundenstock im Bereich Liquid Silicone Rubber (LSR). Das EBIT lag somit bei 25,6 Mio. EUR (2024: 35,0 Mio. EUR). Das Finanzergebnis betrug -18,7 Mio. EUR (2024: -13,4 Mio. EUR), die Abweichung zum Vorjahr war vor allem auf Währungseffekte infolge des schwächeren USD in Höhe von -4,5 Mio. EUR zurückzuführen.

Der Steueraufwand reduzierte sich auf 6,4 Mio. EUR (2024: 10,1 Mio. EUR), womit das Ergebnis nach Steuern bei 0,4 Mio. EUR (2024: 11,4 Mio. EUR) lag. Das entspricht einem Ergebnis je Aktie von 0,02 EUR (2024: 0,56 EUR).

Übersicht über die wichtigsten Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025

Kennzahlen Semperit-Gruppe, in Mio. EUR 2025 Veränderung 2024 Umsatzerlöse 662,4 –2,1 % 676,6 Operatives EBITDA1 83,6 –3,2 % 86,3 Operative EBITDA-Marge1 12,6 % –0,1 PP 12,8 % EBITDA 79,5 –6,4 % 84,9 EBITDA-Marge 12,0 % –0,5 PP 12,5 % EBIT 25,6 –26,8 % 35,0 EBIT-Marge 3,9 % –1,3 PP 5,2 % Ergebnis nach Steuern 0,4 –96,3 % 11,5 Ergebnis je Aktie, in EUR 0,02 –96,3 % 0,56 Free Cashflow vor Unternehmensverkäufen 37,0 –19,2 % 45,8

¹Operatives EBITDA: vor Projektkosten für Digitalisierungsprojekt oneERP (2025: -4,1 Mio. EUR, 2024: -1,5 Mio. EUR)

Bilanzkennzahlen, in Mio. EUR (Stichtag) 31.12.2025 Veränderung 31.12.2024 Bilanzsumme 857,1 –6,1 % 912,9 Eigenkapital 415,7 –3,5 % 430,9 Eigenkapitalquote 48,5 % +1,3 PP 47,2 % Netto-Finanzverschuldung (+) / Netto-Finanzmittelüberschuss (–) 92,0 –11,0 % 103,3

Segmentkennzahlen, in Mio. EUR 2025 Veränderung 2024² Division Semperit Industrial Applications Umsatzerlöse 270,9 +1,4 % 267,3 EBITDA 52,8 +4,0 % 50,7 EBIT 34,7 +9,3 % 31,8 Division Semperit Engineered Applications Umsatzerlöse 391,5 –4,4 % 409,3 EBITDA 42,5 –14,2 % 49,6 EBIT 8,1 –60,0 % 20,3

² Im Rahmen der Optimierung der Industriestrategie wurde die Produktgruppe Dornschläuche von der Division Semperit Industrial Applications in die Division Semperit Engineered Applications mit Wirkung von 1. Jänner 2025 eingegliedert. Die Vergleichszahlen für 2024 wurden entsprechend angepasst.

Weitere Details finden Sie im Bericht über das Geschäftsjahr 2025 der Semperit-Gruppe: https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/

Für Rückfragen:

Bettina Schragl

Director Communications and Capital Markets/Spokeswoman

+43 676 8715 8257

bettina.schragl@semperitgroup.com

www.semperitgroup.com

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Über Semperit

Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications hochwertige Elastomer-Produkte und -Anwendungen für industrielle Kunden entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. Die Division Semperit Industrial Applications fokussiert mit hocheffizienter Fertigung und Kostenführerschaft auf industrielle Anwendungen in Verbindung mit Großserien; hierzu zählen Hydraulik- und Industrieschläuche sowie Profile. Die Division Semperit Engineered Applications umfasst die Produktion von Rolltreppenhandläufen, Fördergurten, Seilbahnringen und weiteren technischen Elastomer-Produkten sowie die Rico-Gruppe (Flüssigsilikon und Werkzeugbau) und legt den Schwerpunkt auf maßgeschneiderte technische Lösungen. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, ist in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter:innen und hat 16 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 662,4 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 79,5 Mio. EUR.

[1] Im Rahmen der Optimierung der Industriestrategie wurde die Produktgruppe Dornschläuche von der Division Semperit Industrial Applications (Geschäftsbereich Hoses) in die Division Semperit Engineered Applications (Geschäftsbereich Form) mit Wirkung von 1. Jänner 2025 eingegliedert. Die Vergleichszahlen wurden entsprechend angepasst.