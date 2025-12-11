EQS-News: Semperit: Vorstandsmandat von CIO Gerfried Eder bis 2029 verlängert

EQS-News: Semperit AG Holding / Schlagwort(e): Personalie

Semperit: Vorstandsmandat von CIO Gerfried Eder bis 2029 verlängert



11.12.2025

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wien, 11. Dezember 2025 – Der Aufsichtsrat der Semperit AG Holding hat das Vorstandsmandat von Gerfried Eder vorzeitig auf die Dauer von drei Jahren bis 30. Juni 2029 verlängert. Gerfried Eder, bereits seit dem Jahr 2000 im Unternehmen, ist seit 1. Juli 2023 als Chief Industrial Officer (CIO) Vorstandsmitglied der Semperit. In dieser Funktion verantwortet er die Division Industrial Applications (SIA) mit Hydraulik- und Industrieschla¨uchen sowie Profilen. Darüber hinaus umfasst sein Verantwortungsbereich Commercial Excellence, F&E, Supply Chain, Einkauf, Arbeitssicherheit sowie Umwelt und Qualität.

Cord Prinzhorn, Aufsichtsratsvorsitzender der Semperit: „Gerfried Eder ist seit 25 Jahren ein Garant für Spitzenleistungen. Mit seiner klaren Ausrichtung auf Effizienz und Vertriebserfolg hat er maßgeblich zur Weiterentwicklung des Unternehmens beigetragen. Die Verlängerung seines Vertrags ist ein Zeichen für Kontinuität und den anhaltenden starken Fokus auf den nachhaltigen Ausbau unserer Marktposition. Wir freuen uns, diesen Weg gemeinsam fortzusetzen.“

Gerfried Eder, CIO der Semperit: „Schlanke Prozesse und hohe Innovationskraft bilden das solide Fundament unseres Geschäfts. Wir können Wachstumschancen nur optimal nutzen und unsere Marktposition weiter verbessern, wenn wir Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Daher bauen wir unsere Kostenführerschaft, technologische Stärke und Kundennähe weiter aus, um von positiven Markttrends überdurchschnittlich zu profitieren.“

Der Vorstand der Semperit AG Holding setzt sich aus folgenden drei Mitgliedern zusammen: Manfred Stanek (CEO), Helmut Sorger (CFO), Gerfried Eder (CIO).

Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications hochwertige Elastomer-Produkte und -Anwendungen für industrielle Kunden entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. Die Division Semperit Industrial Applications fokussiert mit hocheffizienter Fertigung und Kostenführerschaft auf industrielle Anwendungen in Verbindung mit Großserien; hierzu zählen Hydraulik- und Industrieschläuche sowie Profile. Die Division Semperit Engineered Applications umfasst die Produktion von Rolltreppenhandläufen, Fördergurten, Seilbahnringen und weiteren technischen Elastomer-Produkten sowie die Rico-Gruppe (Flüssigsilikon und Werkzeugbau) und legt den Schwerpunkt auf maßgeschneiderte technische Lösungen. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, ist in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter:innen und hat 16 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 676,6 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 84,9 Mio. EUR.