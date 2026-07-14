SFC Energy Aktie
WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578
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14.07.2026 07:30:04
EQS-News: SFC Energy AG erhält Folgeauftrag über CAD 3,1 Mio. von nordamerikanischem Anbieter mobiler Überwachungslösungen
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EQS-News: SFC Energy AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
SFC Energy AG erhält Folgeauftrag über CAD 3,1 Mio. von nordamerikanischem Anbieter mobiler Überwachungslösungen
Brunnthal/München, Deutschland, 14. Juli 2026 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur, hat von einem führenden nordamerikanischen Anbieter mobiler Sicherheits- und Fernüberwachungslösungen einen Folgeauftrag im Wert von rund CAD 3,1 Mio. erhalten.
Der Auftrag umfasst EFOY Pro 2800 Methanol-Brennstoffzellen sowie Zubehör. Er folgt auf den erfolgreichen Erstauftrag vom 18. Dezember 2025. Die Umsatz- und Ergebnisrealisierung werden im Geschäftsjahr 2026 erwartet.
Der Kunde integriert die emissionsarme Energietechnologie von SFC in seine neueste Generation KI-gestützter mobiler Überwachungstürme, die für urbane und netzferne Einsatzbereiche in verschiedenen gewerblichen und industriellen Anwendungen ausgelegt sind. Ausgestattet mit hochauflösenden Kamerasystemen und Echtzeit-Warnfunktionen ermöglichen die Türme eine 24/7-Überwachung kritischer Infrastrukturen, Anlagen und bedeutender Vermögenswerte auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
Die Überwachungstürme werden unter anderem im Bauwesen, Bergbau, Energiesektor und Pipelinebau sowie in Industrieanlagen, an Gewerbe- und Einzelhandelsstandorten und bei Automobilhändlern eingesetzt. Dank ihrer schnellen Einsatzbereitschaft und autarken, netzunabhängigen Betriebsweise eignen sie sich besonders für temporäre Projekte und abgelegene Einsatzorte.
Die EFOY Pro Brennstoffzellen gewährleisten eine zuverlässige, emissionsarme, netzunabhängige Stromversorgung und maximale Verfügbarkeit für geschäftskritische Fernüberwachungsanwendungen. Gleichzeitig stellen sie eine nachhaltige Alternative zu Dieselgeneratoren dar. Neben einer deutlichen Reduzierung von Emissionen, Geräuschentwicklung und Wartungsaufwand bieten die Lösungen zudem attraktive Gesamtbetriebskosten („Total Cost of Ownership“).
Der Folgeauftrag unterstreicht die wachsende Verbreitung nachhaltiger, zuverlässiger sowie netzunabhängiger Energieversorgungslösungen für Fernüberwachungs- und Sicherheitsinfrastrukturen in Nordamerika und zeigt das erhebliche Skalierungspotenzial innerhalb des bestehenden Kundenstamms von SFC.
Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Der Erhalt dieses bedeutenden Folgeauftrags kurz nach der ersten Implementierung bestätigt die starke operative Leistungsfähigkeit unserer EFOY-Lösungen und die wachsende Nachfrage nach KI-gestützten Fernüberwachungsanwendungen. Die steigenden Einsatzvolumina zeigen sowohl die Skalierbarkeit unserer Technologie als auch den wachsenden Bedarf an zuverlässigen, emissionsarmen und netzunabhängigen Energieversorgungssystemen in Nordamerika.“
Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.
Basierend auf seiner weltweit führenden Brennstoffzellentechnologie entwickelt und produziert das Unternehmen zukunftsweisende Hybrid-Energieversorgungssysteme für netzferne stationäre und mobile Anwendungen. Die Plattformen von SFC Energy sichern zuverlässig, kosteneffizient und nachhaltig den weltweit stark wachsenden Bedarf an resilienter, dezentraler Energieversorgung in militärischen Einsatzbereichen, in der zivilen Sicherheits- und Überwachungstechnik sowie in industriellen Anwendungen. Außerdem liefert das Unternehmen hochpräzise, energiesparende Power Management-Lösungen an Hightechunternehmen aus der Halbleiterausrüster-, Verteidigungs-, und Life Science-Industrie.
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München sowie Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, Indien, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit einem Team von 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist SFC Energy täglich für seine Kunden auf der ganzen Welt im Einsatz.
Die SFC Energy AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2022 im Auswahlindex SDAX vertreten (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).
www.sfc.com
14.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SFC Energy AG
|Eugen-Sänger-Ring 7
|85649 Brunnthal-Nord
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (89) 673 592 - 100
|Fax:
|+49 (89) 673 592 - 169
|E-Mail:
|ir@sfc.com
|Internet:
|www.sfc.com
|ISIN:
|DE0007568578
|WKN:
|756857
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2364686
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2364686 14.07.2026 CET/CEST
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