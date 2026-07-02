EQS-News: SFC Energy AG erweitert Technologie- und Lösungsportfolio durch Erwerb wesentlicher Vermögenswerte von Siqens  

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SFC Energy AG erweitert Technologie- und Lösungsportfolio durch Erwerb wesentlicher Vermögenswerte von Siqens



02.07.2026 / 09:15 CET/CEST

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SFC Energy AG erweitert Technologie- und Lösungsportfolio durch Erwerb wesentlicher Vermögenswerte von Siqens

Erweiterung des Technologie- und IP-Portfolios durch komplementäre Methanol-Reformer-Brennstoffzellentechnologie

Übernahme wesentlicher immaterieller Vermögenswerte und bestehender Kundenbeziehungen

Schließung bisheriger Lücke zwischen Direkt-Methanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen sowie Erschließung zusätzlicher Markt- und Kundenpotenziale im Leistungsbereich von 1 bis 5 kW

Erschließung zusätzlicher Kundenpotenziale in den Märkten Verteidigung, zivile und öffentliche Sicherheit, kritische Infrastrukturen, Telekommunikation, Verkehrstechnik sowie Öl und Gas

Siqens Expertenteam verstärkt SFC

Kaufpreis im hohen sechsstelligen Euro-Bereich

Brunnthal/München, Deutschland, 2. Juli 2026 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur, hat gestern eine Vereinbarung über den Erwerb wesentlicher Vermögenswerte der Siqens GmbH geschlossen. Der Erwerb erfolgt im Rahmen des am 1. Juli 2026 eröffneten Insolvenzverfahrens der Siqens GmbH. Mit der Akquisition erweitert SFC sein Technologie- und Lösungsportfolio um die patentierte Methanol-Reformer-Brennstoffzellentechnologie und schließt somit die bisherige Lücke zwischen den bewährten Direkt-Methanol-Brennstoffzellen im Leistungsbereich unter 1 kW und Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen über 5 kW.

Die Reformer-Technologie eröffnet den Zugang zu Anwendungen mit höherem Energiebedarf auf Methanolbasis im Bereich zwischen 1 und 5 kW. Damit schafft SFC die Grundlage, künftig ein noch breiteres Spektrum skalierbarer, hybrider Energielösungen aus einer Hand anzubieten und Kundensegmente entlang der dezentralen Energieversorgung zu erschließen. Zugleich stärkt SFC sein Angebot in wachsenden Kernzielmärkten des Konzerns, darunter Verteidigung, zivile und öffentliche Sicherheit, kritische Infrastrukturen, Telekommunikation, Verkehrstechnik sowie die Öl- und Gasindustrie. Insbesondere dort, wo gasförmiger Wasserstoff aus infrastrukturellen, logistischen oder regulatorischen Gründen nicht oder nur eingeschränkt eingesetzt werden kann, bieten Methanol-Reformer-Brennstoffzellen Vorteile. Der Einsatz eines flüssigen Energieträgers vereinfacht Transport, Lagerung und Versorgung. Darüber hinaus eröffnet die Technologie Perspektiven für Anwendungen, in denen Dieselgeneratoren künftig aus taktischen, wirtschaftlichen oder Nachhaltigkeitsgründen zunehmend ersetzt werden sollen.

Gegenstand der Transaktion sind insbesondere das Technologie- und Patentportfolio, Markenrechte, Know-how, bestehende Kundenbeziehungen sowie weitere wesentliche immaterielle Vermögenswerte. Darüber hinaus wird SFC ausgewählte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen und den Entwicklungs- und Technologiestandort in München zunächst fortführen. Der Kaufpreis liegt im hohen sechsstelligen Euro-Bereich.

Darüber hinaus erwartet SFC durch die Integration des Technologie- und Patentportfolios Synergien, etwa Skalierungseffekte im Einkauf, in der Fertigung und in der Produktentwicklung sowie durch die internationale Vermarktung der Lösungen über das globale Vertriebs- und Servicenetzwerk von SFC. Perspektivisch erwartet das Unternehmen dadurch eine weitere Verbesserung der Total Cost of Ownership sowohl für bestehende Siqens-Kunden als auch für ausgewählte SFC-Kunden, insbesondere im Bereich der EFOY Pro 12000-Systeme. Dadurch sollen sowohl die Wettbewerbsfähigkeit als auch die Wirtschaftlichkeit der Lösungen für Kunden weiter gesteigert werden.

Die ebenfalls erworbenen Technologien zur elektrochemischen Wasserstoffseparierung („Electrochemical Hydrogen Separation“ – EHS) ergänzen das Technologieportfolio. Ihre zukünftige Nutzung wird im Rahmen der Integrationsplanung und im Einklang mit der langfristigen Unternehmensstrategie von SFC bewertet. Im Fokus der aktuellen Integration steht zunächst die Methanol-Reformer-Brennstoffzellentechnologie.

Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Mit der Akquisition schließen wir gezielt die Lücke in unserem Brennstoffzellenportfolio zwischen Direkt-Methanol-Brennstoffzellen und Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen und erschließen zusätzliche Anwendungen im Leistungsbereich zwischen 1 und 5 kW. Die Reformer-Technologie ergänzt unser bestehendes Angebot zielgenau und ermöglicht es uns, unseren Kunden künftig effiziente und zuverlässige Energielösungen für netzferne Anwendungen mit höherer Leistung unter Nutzung eines flüssigen Treibstoffs anzubieten. Gleichzeitig gewinnen wir geistiges Eigentum, bestehende Kundenbeziehungen und heißen ein hochqualifiziertes Team von Expertinnen und Experten in unserem Unternehmen herzlich willkommen. Die Transaktion ist ein weiterer Schritt bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie und unterstreicht unseren Anspruch, unsere Technologieführerschaft durch Innovation und gezielte komplementäre Akquisitionen konsequent weiter auszubauen.“

Der Abschluss der Transaktion wird sehr kurzfristig in den kommenden Wochen erfolgen.

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur.

Basierend auf seiner weltweit führenden Brennstoffzellentechnologie entwickelt und produziert das Unternehmen zukunftsweisende Hybrid-Energieversorgungssysteme für netzferne stationäre und mobile Anwendungen. Die Plattformen von SFC Energy sichern zuverlässig, kosteneffizient und nachhaltig den weltweit stark wachsenden Bedarf an resilienter, dezentraler Energieversorgung in militärischen Einsatzbereichen, in der zivilen Sicherheits- und Überwachungstechnik sowie in industriellen Anwendungen. Außerdem liefert das Unternehmen hochpräzise, energiesparende Power Management-Lösungen an Hightechunternehmen aus der Halbleiterausrüster-, Verteidigungs-, und Life-Science-Industrie.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München sowie Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, Indien, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit einem Team von 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist SFC Energy täglich für seine Kunden auf der ganzen Welt im Einsatz.

Die SFC Energy AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2022 im Auswahlindex SDAX vertreten (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

www.sfc.com



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