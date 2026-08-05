SFC Energy Aktie
WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578
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05.08.2026 10:00:04
EQS-News: SFC Energy AG lädt zum Capital Markets Day am 7. Oktober 2026 ein – Save the Date
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EQS-News: SFC Energy AG
/ Schlagwort(e): Kapitalmarkttag
SFC Energy AG lädt zum Capital Markets Day am 7. Oktober 2026 ein – Save the Date
Brunnthal/München, Deutschland, 5. August 2026 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur, lädt zum Capital Markets Day am 7. Oktober 2026 am britischen Standort des Unternehmens in Swindon, Vereinigtes Königreich (UK), ein.
Der Capital Markets Day wird einen umfassenden Einblick in die Unternehmensstrategie von SFC, die Technologie-Roadmap sowie die wesentlichen Wachstumstreiber des Unternehmens bieten. Teilnehmende vor Ort haben zudem die Möglichkeit, den britischen Standort von SFC zu besichtigen und einen direkten Einblick in die Fertigungskompetenzen vor Ort zu erhalten.
Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Eine zuverlässige Energieversorgung ist zu einem strategischen Erfolgsfaktor geworden. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen und einer weltweit weiter steigenden Nachfrage nach elektrischer Energie – getrieben durch die Digitalisierung, den Ausbau kritischer Infrastrukturen und den zunehmenden Einsatz elektrisch betriebener Systeme in modernen Verteidigungsoperationen – werden resiliente und dezentrale Energielösungen unverzichtbar. Im Rahmen unseres Capital Markets Day zeigen wir, wie SFC dank seiner Technologieführerschaft und internationalen Wachstumsstrategie von diesen strukturellen Trends profitiert und dadurch langfristig nachhaltigen Mehrwert schafft.“
Der Capital Markets Day findet in englischer Sprache als Präsenzveranstaltung in Swindon statt. Sämtliche Präsentationen werden zudem live via Webcast übertragen.
Hinweis: Die Teilnahme vor Ort ist institutionellen Anlegern, Analysten und Medienvertretern vorbehalten. Privatanleger haben die Möglichkeit, die Veranstaltung virtuell über den Live-Webcast zu verfolgen.
Die offizielle Einladung mit der detaillierten Agenda und den Anmeldeinformationen wird Anfang September 2026 versandt.
Bei Fragen zur Veranstaltung wenden Sie sich bitte an:
Susan Hoffmeister
Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.
Basierend auf seiner weltweit führenden Brennstoffzellentechnologie entwickelt und produziert das Unternehmen zukunftsweisende Hybrid-Energieversorgungssysteme für netzferne stationäre und mobile Anwendungen. Die Plattformen von SFC Energy sichern zuverlässig, kosteneffizient und nachhaltig den weltweit stark wachsenden Bedarf an resilienter, dezentraler Energieversorgung in militärischen Einsatzbereichen, in der zivilen Sicherheits- und Überwachungstechnik sowie in industriellen Anwendungen. Außerdem liefert das Unternehmen hochpräzise, energiesparende Power Management-Lösungen an Hightechunternehmen aus der Halbleiterausrüster-, Verteidigungs-, und Life Science-Industrie.
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München sowie Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, Indien, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit einem Team von 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist SFC Energy täglich für seine Kunden auf der ganzen Welt im Einsatz.
Die SFC Energy AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2022 im Auswahlindex SDAX vertreten (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).
www.sfc.com
05.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SFC Energy AG
|Eugen-Sänger-Ring 7
|85649 Brunnthal-Nord
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (89) 673 592 - 100
|Fax:
|+49 (89) 673 592 - 169
|E-Mail:
|ir@sfc.com
|Internet:
|www.sfc.com
|ISIN:
|DE0007568578
|WKN:
|756857
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912003HZPSTWYICYA50
|EQS News ID:
|2377058
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2377058 05.08.2026 CET/CEST
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