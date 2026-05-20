SFC Energy Aktie
WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578
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20.05.2026 07:30:03
EQS-News: SFC Energy AG sichert Auftrag über EUR 2,8 Mio. von International Security GmbH – Beschleunigtes Wachstum im zivilen Videoüberwachungsmarkt sorgt für klare Visibilität für 2026
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EQS-News: SFC Energy AG
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SFC Energy AG sichert Auftrag über EUR 2,8 Mio. von International Security GmbH – Beschleunigtes Wachstum im zivilen Videoüberwachungsmarkt sorgt für klare Visibilität für 2026
Brunnthal/München, Deutschland, 20. Mai 2026 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur, hat einen weiteren Auftrag von ihrem langjährigen Kunden International Security GmbH (ISG) erhalten. Der Auftrag mit einem Volumen von rund EUR 2,8 Mio. umfasst die Lieferung von EFOY Pro 2800 Methanol-Brennstoffzellen.
Die Brennstoffzellen werden in den mobilen Überwachungseinheiten („Mobile Surveillance Units“, MSU) von ISG eingesetzt, die unter der Marke „Video Guard“ vertrieben werden. Diese Systeme ermöglichen einen zuverlässigen, autonomen Betrieb von Videoüberwachungssystemen zur Baustellenüberwachung, insbesondere in netzfernen und abgelegenen Einsatzumgebungen.
Mit seinen Video Guard-Lösungen ist ISG ein führender Anbieter technischer Sicherheitslösungen in Deutschland und bietet umfassende, bundesweite Baustellenüberwachung. Kunden profitieren von fortschrittlicher Videoanalyse, individuell abgestimmten Sicherheitskonzepten sowie erfahrenem Fachpersonal, das Projekte jeder Größenordnung präzise absichert.
Die EFOY Pro 2800 Brennstoffzellen bieten eine zuverlässige, wartungsarme und umweltfreundliche Energieversorgung mit reduzierten Emissionen und geräuscharmem Betrieb. Damit eignen sie sich ideal für den kontinuierlichen Einsatz in sensiblen und abgelegenen Sicherheitsanwendungen.
Der Auftrag spiegelt das frühe Engagement der ISG zur Absicherung von Liefermengen für 2026 wider und unterstreicht die weiterhin hohe Nachfrage nach zuverlässigen Off-Grid-Energielösungen im schnell wachsenden zivilen Sicherheitsmarkt. Gleichzeitig zeigt er die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells von SFC: Die standardisierte Integration von Brennstoffzellen in mobile Überwachungssysteme treibt wiederkehrende Nachfrage und langfristige Kundenbeziehungen. Über Deutschland hinaus gewinnt der Markt für mobile, autonome Sicherheitslösungen zunehmend an Dynamik in Europa.
Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Die Überwachung von Baustellen und kritischen Infrastrukturen ist ein schnell wachsender Markt, getrieben durch steigende Anforderungen an Sicherheit, Effizienz und digitale Überwachung. Der Auftrag der International Security GmbH unterstreicht sowohl die starke Marktdynamik als auch die zunehmende Bedeutung zuverlässiger, netzunabhängiger Stromversorgungslösungen. Gleichzeitig zeigt er die Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells und die stetig wachsende Relevanz sicherheitsrelevanter Anwendungen in unserem Portfolio. Wir sind stolz, Video Guard beim weiteren Ausbau seiner Aktivitäten und der Absicherung seiner Projektpipeline für 2026 zu unterstützen.“
Jörn Windler, Managing Partner und Gründer der International Security GmbH: „Mit SFC haben wir einen bewährten und verlässlichen Partner für die Off-Grid-Energieversorgung. Die EFOY Pro Brennstoffzellen sind ein zentraler Bestandteil unserer Video Guard-Systeme und gewährleisten den unterbrechungsfreien Betrieb unserer Überwachungseinheiten. Dieser Auftrag sichert unseren Wachstumskurs und ermöglicht es uns, die steigende Nachfrage nach leistungsfähigen, autonomen Sicherheitslösungen zu bedienen.“
Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.
Basierend auf seiner weltweit führenden Brennstoffzellentechnologie entwickelt und produziert das Unternehmen zukunftsweisende Hybrid-Energieversorgungssysteme für netzferne stationäre und mobile Anwendungen. Die Plattformen von SFC Energy sichern zuverlässig, kosteneffizient und nachhaltig den weltweit stark wachsenden Bedarf an resilienter, dezentraler Energieversorgung in militärischen Einsatzbereichen, in der zivilen Sicherheits- und Überwachungstechnik sowie in industriellen Anwendungen. Außerdem liefert das Unternehmen hochpräzise, energiesparende Power Management-Lösungen an Hightechunternehmen aus der Halbleiterausrüster-, Verteidigungs-, und Life Science-Industrie.
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München sowie Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, Indien, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit einem Team von 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist SFC Energy täglich für seine Kunden auf der ganzen Welt im Einsatz.
Die SFC Energy AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2022 im Auswahlindex SDAX vertreten (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).
www.sfc.com
www.videoguard24.de
20.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SFC Energy AG
|Eugen-Sänger-Ring 7
|85649 Brunnthal-Nord
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (89) 673 592 - 100
|Fax:
|+49 (89) 673 592 - 169
|E-Mail:
|ir@sfc.com
|Internet:
|www.sfc.com
|ISIN:
|DE0007568578
|WKN:
|756857
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2329810
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2329810 20.05.2026 CET/CEST
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