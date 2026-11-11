EQS-News: SFC Energy AG veröffentlicht Neun-Monatsbericht – Rekordquartal im Q3, starkes profitables Wachstum und vorteilhafter Produktmix führen zu überproportionaler Ergebnisentwicklung

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SFC Energy AG veröffentlicht Neun-Monatsbericht – Rekordquartal im Q3, starkes profitables Wachstum und vorteilhafter Produktmix führen zu überproportionaler Ergebnisentwicklung



11.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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SFC Energy AG veröffentlicht Neun-Monatsbericht – Rekordquartal im Q3, starkes profitables Wachstum und vorteilhafter Produktmix führen zu überproportionaler Ergebnisentwicklung

Konzernumsatz steigt in den ersten neun Monaten 2026 um 29,3 % auf TEUR 132.784 (9M/2025: TEUR 102.709)

Q3/2026 mit Umsatzplus von 73,3 % auf TEUR 50.432 (Q3/2025: TEUR 29.102) stärkstes Quartal der Unternehmensgeschichte

Erhebliche Ausweitung des Verteidigungsgeschäfts, insbesondere in der Ukraine, und damit ergebnistreibender Produktmix: Bruttomarge steigt auf 48,8 % (9M/2025: 40,4 %); Konzernperiodenergebnis bei TEUR 14.267 (9M/2025: TEUR -1.215)

Bereinigtes EBITDA mehr als verdreifacht auf TEUR 33.698 (9M/2025: TEUR 10.800); bereinigte EBITDA-Marge bei 25,4 % (9M/2025: 10,5 %)

Bereinigtes EBIT mehr als verfünffacht auf TEUR 25.701 (9M/2025: TEUR 5.018); bereinigte EBIT-Marge bei 19,4 % (9M/2025: 4,9 %)

Ergebnisprognose für 2026 am 29. Oktober erneut angehoben: bereinigtes EBITDA von EUR 36,0 Mio. bis EUR 38,0 Mio. und bereinigtes EBIT von EUR 25,5 Mio. bis EUR 27,5 Mio.

Umsatzprognose unverändert bei EUR 166,0 Mio. bis EUR 175,0 Mio.

Brunnthal/München, Deutschland, 11. November 2026 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur, veröffentlicht heute ihren Neun-Monatsbericht 2026.

Vorstandsbericht

Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Die ersten neun Monate 2026 belegen die hohe Nachfrage nach unserer Technologie, die Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells und die Dynamik unseres profitablen Wachstums. Bei einem Umsatzplus von rund 29 % haben wir das bereinigte EBITDA mehr als verdreifacht und das bereinigte EBIT mehr als verfünffacht. Wesentliche Treiber dieser überproportionalen Ergebnisentwicklung sind die deutliche Ausweitung unseres Verteidigungsgeschäfts, insbesondere das erfolgreiche Ukraine-Programm, und der damit verbundene vorteilhafte Produktmix. Gleichzeitig hat sich die Marge im europäischen Power Management-Geschäft besser entwickelt als ursprünglich erwartet.

Die Ukraine bestätigt zugleich die einzigartige Passgenauigkeit unserer Technologie für das veränderte Format der Auseinandersetzung. Der Bedarf an netzferner, zuverlässiger elektrischer Energie im Feld für Konnektivität, Kommunikation, Mobilität und Sensorik steigt enorm. Unsere Brennstoffzellen-Lösungen ermöglichen eine mobilere (leichtere), längere und schwer detektierbare Energieversorgung und leisten damit einen wichtigen Beitrag zu längeren Einsatzzeiten, reduziertem Logistikaufwand und höherer Sicherheit für die Nutzer. Die erfolgreiche Umsetzung des Programms schafft darüber hinaus eine starke Referenzwirkung für weitere Programme in der Ukraine und unsere internationalen Defense-Aktivitäten. Diese Dynamik nutzen wir gezielt: Neben der angestrebten Fortsetzung des Geschäfts in der Ukraine treiben wir Programme im Mittleren Osten und in den USA sowie OEM-Projekte in Europa voran und verbreitern damit unsere Wachstumsbasis.

Das dritte Quartal war maßgeblich von weiteren Auslieferungen im Rahmen des ersten Ukraine-Programms geprägt. Mit einem Umsatz von über EUR 50 Mio. erzielten wir das mit Abstand umsatzstärkste Quartal in der Geschichte der SFC Energy AG. Für das vierte Quartal erwarten wir einen wieder deutlich stärker von zivilen Anwendungen geprägten Produktmix und damit einen geringeren Ergebnisbeitrag als in den beiden Vorquartalen. Hinzu kommen höhere Aufwendungen für das ERP-Projekt, teilweise aufgrund zeitlicher Verschiebungen aus den ersten neun Monaten, sowie zusätzliche Investitionen in den Ausbau unserer Business-Development-Aktivitäten in der Ukraine und in neuen Regionen wie dem Mittleren Osten. Damit stärken wir gezielt unsere operative Plattform und schaffen die Voraussetzungen, die heute sichtbaren Marktchancen in nachhaltiges Wachstum zu überführen.

Bilanziell sind wir mit einer Eigenkapitalquote von 72,1 % und einer Nettofinanzposition von EUR 67,3 Mio. sehr solide aufgestellt. Auch kapazitätsseitig sind wir für die nächsten Wachstumsschritte gut vorbereitet. Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut angehoben und verfügen über eine starke Ausgangsbasis, um unseren profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.“

Umsatz- und Auftragsentwicklung

Im Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2026 erzielte der SFC Energy Konzern einen Umsatz von TEUR 132.784 (9M/2025: TEUR 102.709), dies entspricht einem Plus von 29,3 %. Wesentlicher Treiber war das starke Wachstum im Segment Clean Energy, insbesondere durch die Lieferungen aus dem im Mai 2026 gewonnenen Großauftrag über Brennstoffzellensysteme für die Ukraine, auf den 32,2 % des Konzernumsatzes entfielen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 73,3 % auf TEUR 50.432 (Q3/2025: TEUR 29.102). Europa war in den ersten neun Monaten 2026 mit einem Umsatzanteil von 71,4 % (9M/2025: 53,4 %) die mit Abstand umsatzstärkste Region.

Umsatz nach Segmenten in TEUR 9M/2026 9M/2025 Clean Energy 103.348 71.539 Clean Power Management 29.436 31.170 Gesamt 132.784 102.709

In den ersten neun Monaten 2026 betrugen die Auftragseingänge TEUR 119.109 (9M/2025: TEUR 78.408). Der Auftragsbestand belief sich zum 30. September 2026 auf TEUR 64.856 (31. Dezember 2025: TEUR 78.625).

Segmententwicklung

Im Neun-Monatszeitraum 2026 erzielte das Segment Clean Energy einen deutlichen Umsatzanstieg von 44,5 % auf TEUR 103.348 (9M/2025: TEUR 71.539). Das Segment profitierte insbesondere von den Auslieferungen aus dem im Mai 2026 erteilten Großauftrag über Brennstoffzellensysteme für die Ukraine. Dadurch stieg der Anteil des Segmentumsatzes im Kernzielmarkt Verteidigung auf rund 46,0 % an und hat sich im Vergleich zur Vorjahresperiode mehr als versechsfacht. Der Anteil des Segments am Konzernumsatz stieg auf 77,8 % (9M/2025: 69,7 %). Der Umsatz des Segments Clean Power Management reduzierte sich auf Neun-Monatssicht um 5,6 % auf TEUR 29.436 (9M/2025: TEUR 31.170), stieg jedoch im dritten Quartal um 13,7 % auf TEUR 10.599 (Q3/2025: TEUR 9.324). Der Segmentanteil am Konzernumsatz verringerte sich in den ersten neun Monaten 2026 auf 22,2 % (9M/2025: 30,3 %).

Ergebnisentwicklung

Der Anstieg des Konzernumsatzes führte zu einer Zunahme des Bruttoergebnisses vom Umsatz um 56,2 % auf TEUR 64.828 (9M/2025: TEUR 41.500). Die daraus resultierende Bruttoergebnismarge des Konzerns (Bruttoergebnis in Prozent der Umsatzerlöse) stieg gegenüber dem Vorjahresniveau deutlich auf 48,8 % (9M/2025: 40,4 %). Im Segment Clean Energy erhöhte sich die Bruttomarge auf 54,4 % (9M/2025: 45,1 %), vor allem aufgrund des vorteilhaften Produktmix durch den deutlich gestiegenen Umsatz im Kernzielmarkt Verteidigung. Das Segment Clean Power Management lag mit 29,2 % (9M/2025: 29,7 %) annähernd auf dem Niveau des Vorjahres; eine moderate Margenverbesserung bei den Power Management-Lösungen, insbesondere durch margenstarke Lieferungen im Verteidigungs- und im Halbleiterausrüstungsmarkt, glich den geringeren Umsatz weitgehend aus.

Für die einzelnen Segmente stellt sich das Bruttoergebnis vom Umsatz im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Bruttoergebnis nach Segmenten in TEUR 9M/2026 9M/2025 Clean Energy 56.237 32.233 Clean Power Management 8.591 9.267 Gesamt 64.828 41.500

Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA konnte sich in den ersten neun Monaten 2026 auf TEUR 33.698 mehr als verdreifachen (9M/2025: TEUR 10.800). Die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich entsprechend auf 25,4 % (9M/2025: 10,5 %). Neben dem starken Umsatzwachstum und dem verbesserten Produktmix wirkten sich bislang geringere Aufwendungen für das ERP-Projekt sowie niedrigere als erwartete Logistik- und Abwicklungskosten für den Ukraine-Auftrag positiv aus. Das um Sondereffekte bereinigte EBIT stieg auf TEUR 25.701 (9M/2025: TEUR 5.018) bei einer Marge von 19,4 % (9M/2025: 4,9 %). Der Berichtszeitraum wurde mit einem Konzernperiodenergebnis von TEUR 14.267 (9M/2025: TEUR -1.215) abgeschlossen. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie gemäß IFRS belief sich auf EUR 0,82 (9M/2025: EUR -0,06), das verwässerte Ergebnis je Aktie auf EUR 0,81 (9M/2025: EUR -0,06).

Bilanz und Mitarbeiterentwicklung

Die Eigenkapitalquote lag zum 30. September 2026 mit 72,1 % nahezu auf dem Niveau des Bilanzstichtags 2025 (72,0 %). Die Nettofinanzposition (frei verfügbare Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abzüglich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) belief sich zum Stichtag auf TEUR 67.345 (31. Dezember 2025: TEUR 43.290). Der Anstieg resultierte insbesondere aus dem deutlich positiven Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von TEUR 33.677 (9M/2025: TEUR -12.392). Zum 30. September 2026 beschäftigte der SFC Energy Konzern 532 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31. Dezember 2025: 495).

Prognose 2026

Auf Basis der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten und der erwarteten Auslieferungen bzw. des aktuellen Auftragsbestandes hat der Vorstand die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 am 29. Oktober 2026 erneut angehoben:

Der Vorstand erwartet nunmehr ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 36,0 Mio. und EUR 38,0 Mio. (bisher: EUR 31,5 Mio. bis EUR 34,0 Mio.). Für das bereinigte EBIT wird nun ein Korridor von EUR 25,5 Mio. bis EUR 27,5 Mio. erwartet (bisher: EUR 21,5 Mio. bis EUR 25,5 Mio.). Die Prognose für den Konzernumsatz bleibt unverändert bei EUR 166,0 Mio. bis EUR 175,0 Mio.

Nach der zeitgerechten Auslieferung des ersten Ukraine-Programms mit Ende des dritten Quartals erwartet der Vorstand für das vierte Quartal einen Produktmix, der wieder erheblich von zivilen Produkten geprägt ist und damit einen relativ geringeren Ergebnisbeitrag im Vergleich zu den beiden Vorquartalen liefert. Zudem sind insbesondere im Schlussquartal höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem ERP-Projekt, teilweise aufgrund zeitlicher Verschiebungen aus den ersten neun Monaten, sowie zusätzliche Investitionen in den weiteren Ausbau der Business-Development-Aktivitäten in der Ukraine eingeplant. Diese Maßnahmen dienen dazu, die operative Plattform und die Marktposition von SFC Energy für weiteres nachhaltiges Wachstum gezielt auszubauen.

Kennzahlen 9M 2026/9M 2025

In TEUR 01.01.–30.09.2026 01.01.–30.09.2025 Umsatz 132.784 102.709 Bruttoergebnis vom Umsatz 64.828 41.500 Bruttomarge 48,8 % 40,4 % EBITDA 29.580 6.843 EBITDA-Marge 22,3 % 6,7 % EBITDA bereinigt 33.698 10.800 EBITDA-Marge bereinigt 25,4 % 10,5 % EBIT 21.583 1.061 EBIT-Marge 16,3 % 1,0 % EBIT bereinigt 25.701 5.018 EBIT-Marge bereinigt 19,4 % 4,9 % Konzernperiodenergebnis 14.267 -1.215 Auftragsbestand* 64.856 78.625

* Zum 30. September 2026/31. Dezember 2025

Detaillierte Finanzinformationen und Telefonkonferenz heute am 11. November 2026

Der Neun-Monatsbericht 2026 der SFC Energy AG steht unter www.sfc.com als Download zur Verfügung.

Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die SFC Energy AG heute, am 11. November 2026, um 9:00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz in englischer Sprache abhalten.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier:

https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=3645607&linkSecurityString=a3c943b44

Zudem präsentiert der Vorstand der SFC Energy am 23. November 2026 um 15:15 Uhr im Rahmen des diesjährigen Deutschen Eigenkapitalforums (23. bis 25. November 2026). Für eine Anmeldung registrieren Sie sich bitte unter folgendem Link:

Anmeldung Deutsches Eigenkapitalforum 2026



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur.

Basierend auf seiner weltweit führenden Brennstoffzellentechnologie entwickelt und produziert das Unternehmen zukunftsweisende Hybrid-Energieversorgungssysteme für netzferne stationäre und mobile Anwendungen. Die Plattformen von SFC Energy sichern zuverlässig, kosteneffizient und nachhaltig den weltweit stark wachsenden Bedarf an resilienter, dezentraler Energieversorgung in militärischen Einsatzbereichen, in der zivilen Sicherheits- und Überwachungstechnik sowie in industriellen Anwendungen. Außerdem liefert das Unternehmen hochpräzise, energiesparende Power Management-Lösungen an Hightechunternehmen aus der Halbleiterausrüster-, Verteidigungs- und Life Science-Industrie.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München sowie Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, Indien, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit einem Team von mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist SFC Energy täglich für seine Kunden auf der ganzen Welt im Einsatz.

Die SFC Energy AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2022 im Auswahlindex SDAX vertreten (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

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