SFC Energy Aktie

SFC Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.10.2026 09:00:04

EQS-News: SFC Energy und EDGE schließen Partnerschaft für fortschrittliche Energielösungen

EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Kooperation
SFC Energy und EDGE schließen Partnerschaft für fortschrittliche Energielösungen

27.10.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SFC Energy und EDGE schließen Partnerschaft für fortschrittliche Energielösungen

  • SFC Energy und EDGE unterzeichnen eine strategische Kooperationsvereinbarung über fortschrittliche Stromversorgungslösungen, darunter taktische Brennstoffzellen und hybride Energiesysteme
  • Die Vereinbarung unterstützt den Ausbau souveräner Fähigkeiten der Vereinigten Arabischen Emirate zum Schutz kritischer Infrastrukturen

Brunnthal/München, Deutschland, 27. Oktober 2026 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur, und EDGE, der staatliche Technologie- und Verteidigungskonzern der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), haben eine strategische Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Ziel ist die Entwicklung, Validierung und Kommerzialisierung fortschrittlicher Stromversorgungslösungen für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, öffentliche Sicherheit und kritische Infrastrukturen in den VAE. Innerhalb von EDGE wird die Vereinbarung von Al Fahad Electrical Systems umgesetzt, einer auf integrierte Sicherheitssysteme und IT-Infrastruktur spezialisierten Konzerngesellschaft.

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden SFC und EDGE bestehende Technologien von SFC, darunter die taktischen Brennstoffzellen SFC JENNY und SFC EMILY, EFOY-Hybridstromversorgungssysteme sowie Stromversorgungsplattformen des Typs SFC LAPS-R, weiterentwickeln und integrieren. Diese Lösungen werden speziell auf fortschrittliche Sicherheitsanwendungen zugeschnitten, darunter Anwendungen mit Hochenergielasern und Lasersystemen mit gerichteter Energie (Directed Energy).

Die ersten Demonstrationssysteme befinden sich bereits in der Entwicklung. Darüber hinaus prüfen die Partner Möglichkeiten für die lokale Fertigung, Integration und Wartung sowie das Exportpotenzial innerhalb der Region.

Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Die Vereinigten Arabischen Emirate investieren gezielt und langfristig in technologische Souveränität und eine moderne Sicherheitsinfrastruktur. Die EDGE Group verfügt über umfassende Kenntnisse des lokalen Marktes und nachgewiesene Kompetenzen in der Systemintegration. Damit ist sie der ideale Partner für uns. Gemeinsam mit Al Fahad werden wir unsere Hybrid-Energieversorgungslösungen sowie die Stromversorgungsplattform für Directed-Energy-Systeme in den operativen Einsatz überführen. Die Proof-of-Concept-Projekte werden der erste entscheidende Schritt sein. Die lokale Integration, Wartung und Fertigung werden anschließend eine solide Grundlage schaffen, um unsere Aktivitäten in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der gesamten Region auszubauen. Die sich vertiefende strategische Partnerschaft zwischen Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die zuletzt durch bilateralen Austausch auf höchster politischer Ebene weiter gestärkt wurde, gibt all dem zusätzliche Impulse.“

Yousuf Al Antali, CEO von Al Fahad Electrical Systems: „Eine zuverlässige und resiliente Stromversorgung ist ein zentraler Bestandteil der nationalen Sicherheit. Diese Vereinbarung verbindet die fortschrittlichen Brennstoffzellentechnologien von SFC Energy mit der Expertise von EDGE im Schutz kritischer Infrastrukturen und schafft so neue Fähigkeiten, die speziell für anspruchsvolle Einsatzumgebungen entwickelt wurden. Durch die Sicherstellung lokaler Integration, Validierung und Fertigung wollen wir die langfristige Sicherheit und Eigenständigkeit der VAE stärken.“

Als Teil von EDGE vereint der Geschäftsbereich Homeland Security dynamische Unternehmen, die sich auf fortschrittliche Technologien in den Bereichen IT, Energieversorgung und kritische Sicherheitsinfrastrukturen konzentrieren. SFC ist ein weltweit tätiger Spezialist für die Produktion und den Vertrieb hybrider Energiesysteme und Brennstoffzellentechnologie.

Weitere Informationen zu den Clean Energy- und Clean Power Management-Lösungen von SFC Energy finden Sie unter sfc.com.

Zur SFC Energy AG
Die SFC Energy AG ist ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur.

Basierend auf seiner weltweit führenden Brennstoffzellentechnologie entwickelt und produziert das Unternehmen zukunftsweisende Hybrid-Energieversorgungssysteme für netzferne stationäre und mobile Anwendungen. Die Plattformen von SFC Energy sichern zuverlässig, kosteneffizient und nachhaltig den weltweit stark wachsenden Bedarf an resilienter, dezentraler Energieversorgung in militärischen Einsatzbereichen, in der zivilen Sicherheits- und Überwachungstechnik sowie in industriellen Anwendungen. Außerdem liefert das Unternehmen hochpräzise, energiesparende Power Management-Lösungen an Hightechunternehmen aus der Halbleiterausrüster-, Verteidigungs- und Life Science-Industrie.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München sowie Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, Indien, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit einem Team von 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist SFC Energy täglich für seine Kunden auf der ganzen Welt im Einsatz.

Die SFC Energy AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2022 im Auswahlindex SDAX vertreten (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

www.sfc.com

SFC Energy AG Investor Relations und Pressekontakt:
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel. +49 89 125 09 03-33
E-Mail: susan.hoffmeister@sfc.com
Web: sfc.com

Über EDGE
Die im November 2019 gegründete EDGE aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist einer der weltweit führenden Konzerne im Bereich Spitzentechnologie. Sie wurde ins Leben gerufen, um agile, zukunftsweisende und disruptive Lösungen für den Verteidigungssektor und darüber hinaus zu entwickeln und als Katalysator für Wandel und Transformation zu fungieren. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, bahnbrechende Innovationen, Produkte und Dienstleistungen schneller und effizienter auf den Markt zu bringen, die VAE als weltweit führenden Knotenpunkt für Zukunftsbranchen zu positionieren und innerhalb der Branche klare Wege zu schaffen, auf denen die nächste Generation hochqualifizierter Talente sich entfalten kann.

Mit einem Schwerpunkt auf der Einführung von Technologien der Vierten Industriellen Revolution (4IR) treibt EDGE die Entwicklung souveräner Fähigkeiten voran – sowohl für den weltweiten Export als auch zur Wahrung der nationalen Sicherheit. Dabei arbeitet das Unternehmen mit Einsatzkräften an vorderster Front und internationalen Partnern zusammen und setzt fortschrittliche Technologien ein, darunter autonome Systeme, cyber-physische Systeme, moderne Antriebssysteme, Robotik und intelligente Materialien. EDGE verbindet Forschung und Entwicklung, Zukunftstechnologien, digitale Transformation und kommerzielle Marktinnovationen mit militärischen Fähigkeiten, um disruptive Lösungen zu entwickeln, die auf die spezifischen Anforderungen seiner Kunden zugeschnitten sind. Mit Hauptsitz in Abu Dhabi, der Hauptstadt der VAE, bündelt EDGE mehr als 35 Unternehmen in sieben Geschäftsbereichen: Plattformen und Systeme, Raketen und Waffen, fortschrittliche Sensorik, EDGE Commercial, sichere Nachrichtendienstsysteme, Technologien und Industrialisierung sowie innere Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter edgegroup.com

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:
Pressestelle der EDGE Group
media@edgegroup.ae
+971 52 220 2930


27.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SFC Energy AG
Eugen-Sänger-Ring 7
85649 Brunnthal-Nord
Deutschland
Telefon: +49 (89) 673 592 - 100
Fax: +49 (89) 673 592 - 169
E-Mail: ir@sfc.com
Internet: www.sfc.com
ISIN: DE0007568578
WKN: 756857
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3912003HZPSTWYICYA50
EQS News ID: 2421792

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2421792  27.10.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SFC Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu SFC Energy AG

mehr Analysen
21.10.26 SFC Energy Buy Warburg Research
17.08.26 SFC Energy Buy Warburg Research
17.08.26 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 SFC Energy Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SFC Energy AG 18,00 2,97% SFC Energy AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX zieht kräftig an -- DAX etwas fester -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Gewinne. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen