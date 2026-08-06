EQS-News: SGL Carbon: Weiter auf Kurs Jahresziele 2026 zu erreichen

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SGL Carbon: Weiter auf Kurs Jahresziele 2026 zu erreichen



06.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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SGL Carbon: Weiter auf Kurs Jahresziele 2026 zu erreichen

Umsatz und bereinigtes EBITDA wie erwartet unter Vorjahresniveau

Die Beendigung nicht profitabler Geschäftsaktivitäten Mitte 2025 führt zu einem Umsatzrückgang im Halbjahresvergleich

EBITDA-Marge im H1 2026 bei 17,7 %

Umsatz- und Ergebnisprognose 2026 bestätigt

Wiesbaden, 6. August 2026. Der Konzernumsatz der SGL Carbon im 1. Halbjahr 2026 betrug 394,2 Mio. € und lag damit 13,0 % unter dem Vorjahr (H1 2025: 453,2 Mio. €). Dies ist einerseits auf fehlende Umsätze aus der Beendigung von nicht profitablen Geschäftsaktivitäten im Rahmen der Restrukturierung des Carbonfasergeschäfts Mitte 2025 zurückzuführen. Andererseits belastete eine geringere Nachfrage im Geschäftsbereich Graphite Solutions sowie die herausfordernde Auftragslage in der Process Technology die Umsatzentwicklung in den ersten sechs Monaten 2026. Positiv wirkten sich hingegen ertragswirksame Kompensationzahlungen in Höhe von 28,7 Mio. € für vertragliche Abnahmeverpflichtungen aus, die im Rahmen von Vertragsanpassungen bei Halbleiterkunden angefallen sind.



Im 1. Halbjahr 2026 erzielte SGL Carbon ein bereinigtes EBITDA von 69,8 Mio. €, was einem leichten Rückgang um 3,7 % entspricht (H1 2025: 72,5 Mio. €). Negativen Einfluss auf das bereinigte EBITDA hatte insbesondere die Reduktion des margenstarken Umsatzes im Geschäftsbereich Process Technology. Im Gegenzug wirkten sich die bereits beschriebenen Kompensationszahlungen aus der Anpassung bestehender Lieferverträge mit Graphite Solutions-Kunden (Q1: 7,7 Mio. € I Q2: 21,0 Mio. €) positiv auf das bereinigte EBITDA aus. Die bereinigte EBITDA-Marge inklusive der erhaltenen Ausgleichszahlungen verbesserte sich von 16,0 % auf 17,7 % im 1. Halbjahr 2026.



„SGL Carbon ist trotz des weiterhin herausfordernden Marktumfelds auf einem guten Weg die Ziele für 2026 zu erreichen. Mit unserer Strategie „SGL Growth 2030“ richten wir das Unternehmen darüber hinaus konsequent auf profitable und wachstumsstarke Zielmärkte wie Halbleiter, Energiegewinnung, Verteidigung sowie Luft- und Raumfahrt aus. Die Kundengespräche der letzten Wochen haben gezeigt, dass wir über die richtigen Materialien und Lösungen verfügen, um diese Märkte erfolgreich zu bedienen,“ erläutert Andreas Klein, Vorstandsvorsitzender der SGL Carbon.



Bei Abschreibungen von minus 24,2 Mio. € (H1 2025: minus 25,8 Mio. €) lag das bereinigte EBIT mit 45,6 Mio. € nur leicht unter dem 1. Halbjahr des Vorjahres (H1 2025: 46,7 Mio. €). Aufgrund deutlich geringerer Restrukturierungsaufwendungen von minus 3,9 Mio. € (H1 2025: minus 47,0 Mio. €) stieg das EBIT auf 40,5 Mio. € (H1 2025: minus 3,2 Mio. €). So konnte im 1. Halbjahr 2026 wieder ein positives Konzernergebnis von 11,8 Mio. € erzielt werden (H1 2025: minus 31,4 Mio. €).



Entwicklung der Geschäftsbereiche

Der größte SGL-Geschäftsbereich Graphite Solutions (GS) erzielte im 1. Halbjahr 2026 einen Umsatz von 234,1 Mio. € und lag damit 5,9 % über dem Niveau des Vergleichshalbjahres (H1 2025: 221,0 Mio. €). Im Umsatz enthalten sind ertragswirksame Kompensationszahlungen resultierend aus der Anpassung bestehender Lieferverträge mit Halbleiterkunden in Höhe von 28,7 Mio. €. Die Zahlungen gleichen unter anderem vertraglich festgelegte Abnahmeverpflichtungen der Kunden gegenüber der Gesellschaft aus. SGL Carbon hatte bereits in den vergangenen Monaten signalisiert, die Halbleiterkunden partnerschaftlich beim Abbau ihrer Lagerbestände zu unterstützen, um den Weg für eine zukünftige Zusammenarbeit zu ebnen.



Die Umsatzentwicklung der GS inklusive der Kompensationszahlungen wirkte sich im 1. Halbjahr 2026 positiv auf das bereinigte EBITDA des Geschäftsbereichs aus. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 14,2 % auf 46,6 Mio. € (H1 2025: 40,8 Mio. €). Beim Vergleich der Halbjahre ist zu berücksichtigen, dass im Berichtszeitraum Erträge aus Anpassungen von Kundenverträgen, die ursprünglich das gesamte Geschäftsjahr betreffen, in das 1. Halbjahr vorgezogen wurden. Negativ beeinflussten ein leicht höherer Preisdruck sowie anziehende Rohstoffpreise das bereinigte EBITDA der GS. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg im Halbjahresvergleich aufgrund der dargestellten Entwicklungen auf 19,9 % (H1 2025: 18,5 %).



Der Geschäftsbereich Process Technology (PT) verzeichnete im 1. Halbjahr 2026 einen Umsatzrückgang von 28,2 % auf 50,4 Mio. € (H1 2025: 70,2 Mio. €). Ursächlich ist insbesondere die zurückhaltende Auftragsvergabe der Chemieindustrie, dem wichtigsten Marktsegment der PT. Gestiegene Energiepreise, hohe Arbeitskosten und regulatorische Auflagen veranlassen viele Chemieunternehmen Investitionsprojekte zu verschieben. Hinzu kommt, dass durch eine geringere Auslastung ebenso Wartungs- und Ersatzinvestitionen ausgesetzt werden.



Der Umsatzrückgang zeigt sich auch in der Entwicklung des bereinigten EBITDA, das sich im Halbjahresvergleich deutlich von 19,9 Mio. € auf 7,3 Mio. € reduzierte. Neben Volumeneffekten belasteten niedrigere Verkaufspreise das bereinigte EBITDA der PT. Die bereinigte EBITDA-Marge verminderte sich demzufolge auf 14,5 % (H1 2025: 28,3 %). Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Halbjahr des Vorjahres noch durch die Auslieferung margenstarker Großprojekte geprägt war.



Der Umsatz des Geschäftsbereichs Fiber Composites (FC), als Zusammenschluss der ehemaligen Bereiche Carbon Fibers und Composite Solutions, betrug im 1. Halbjahr 2026 99,4 Mio. € und lag damit erwartungsgemäß unter dem Wert des Vergleichshalbjahres 2025 von 152,6 Mio. €. Der Rückgang um 53,2 Mio. € beruht insbesondere auf der Einstellung defizitärer Geschäftsaktivitäten im Rahmen der Carbon Fibers Restrukturierung Mitte 2025.



Ergebnisseitig entwickelte sich der neue Geschäftsbereich Fiber Composites sehr erfreulich. Die im Zuge der Restrukturierung des Carbonfasergeschäfts deutlich reduzierten Kosten sowie der geänderte Produktmix führten im 1. Halbjahr 2026 zu einer Verbesserung des bereinigten EBITDA um 8,3 Mio. € auf 18,9 Mio. € (H1 2025: 10,6 Mio. €). Das At-Equity bilanzierte Joint Venture Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes (BSCCB) trug dabei 7,4 Mio. € (H1 2025: 4,7 Mio. €) zum bereinigten EBITDA der FC bei. Entsprechend erhöhte sich die bereinigte EBITDA-Marge von 6,9 % auf 19,0 %.



Verschuldung, Eigenkapital und Investitionen

Die Bilanzstruktur der SGL Carbon bleibt auch zum 30.06.2026 sehr solide. Die Nettofinanzschulden verminderten sich im Vergleich zum Jahresende 2025 von 98,9 Mio. € auf nunmehr 79,3 Mio. €. Somit reduzierte sich der Verschuldungsfaktor auf 0,6 (31.12.2025: 0,7). Die Eigenkapitalquote verbesserte sich leicht auf 39,7 % (31.12.2025: 39,2 %).

Das Investitionsvolumen im 1. Halbjahr 2026 betrug 19,6 Mio. € und lag damit unterhalb der Abschreibungen von 24,5 Mio. €.

Ausblick

Der anhaltende bewaffnete Konflikt im Mittleren Osten erhöht das Risiko einer weiteren Dämpfung der globalen und regionalen wirtschaftlichen Entwicklungen. Insbesondere eine andauernde Beeinträchtigung der Durchfahrt durch die Straße von Hormus als wichtige Handelsroute könnte die Verfügbarkeit von Rohstoffen und fossilen Energieträgern beeinträchtigen bzw. deren Preise weiter ansteigen lassen. Insgesamt wird der Verlauf des Geschäftsjahres 2026 von erhöhter Unsicherheit in vielen unserer Absatzmärkte geprägt sein und die Nachfrage- bzw. Investitionsentscheidungen unserer Kunden beeinflussen.



Unter der Annahme einer sich nicht weiter verschlechternden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage sowie basierend auf dem Geschäftsverlauf im 1. Halbjahr 2026 und unseren Erwartungen für die kommenden sechs Monate gehen wir unverändert vom Erreichen der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 aus. Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten wir einen Konzernumsatz zwischen 720 und 770 Mio. € und ein bereinigtes EBITDA zwischen 110 bis 130 Mio. €.



Weitere Details zur Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2026 können dem Halbjahresbericht auf unserer Webseite

Kennzahlen H1 2026 (in Mio. €) H1 2026 H1 2025 Veränd. Veränd. in % Konzernumsatz 394,2 453,2 -59,0 -13,0% Graphite Solutions 234,1 221,0 13,1 5,9% Process Technology 50,4 70,2 -19,8 -28,2% Fiber Composites 99,4 152,6 -53,2 -34,9% Corporate 10,3 9,4 0,9 9,6% EBITDA bereinigt* 69,8 72,5 -2,7 -3,7% Graphite Solutions 46,6 40,8 5,8 14,2% Process Technology 7,3 19,9 -12,6 -63,3% Fiber Composites 18,9 10,6 8,3 78,3% Corporate -3,0 1,2 -4,2 --

EBITDApre Marge (in %)

17,7 %

16,0 %

1,7%-Punkte Konzernergebnis

(Anteilseigner des Mutterunternehmens) 11,8 -31,4 43,2 -- Free Cashflow 31,4 7,3 24,1 >100% * EBITDA bereinigt: um Einmaleffekte und Sondereinflüsse bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen.



30.06.2026 31.12.2025 Veränd. Veränd. in % Eigenkapitalquote (in %) 39,7% 39,2% 0,5%-Punkte Nettofinanzschulden (in Mio. €) 79,3 98,9 -19,6 -19,8% ROCE (EBIT bereinigt) (in %) 9,8% 9,8% --

Prognose 2026 (in Mio. €) 2026

Prognose 2025

IST Konzernumsatz 720 - 770 850,2 EBITDA bereinigt 110 - 130 135,0 Kapitalrendite (ROCE EBIT bereinigt ) 9% - 10% 9,8 Free Cashflow auf Vorjahresniveau 37,0 Wiesbaden, 6. August 2026. Der Konzernumsatz der SGL Carbon im 1. Halbjahr 2026 betrug 394,2 Mio. € und lag damit 13,0 % unter dem Vorjahr (H1 2025: 453,2 Mio. €). Dies ist einerseits auf fehlende Umsätze aus der Beendigung von nicht profitablen Geschäftsaktivitäten im Rahmen der Restrukturierung des Carbonfasergeschäfts Mitte 2025 zurückzuführen. Andererseits belastete eine geringere Nachfrage im Geschäftsbereich Graphite Solutions sowie die herausfordernde Auftragslage in der Process Technology die Umsatzentwicklung in den ersten sechs Monaten 2026. Positiv wirkten sich hingegen ertragswirksame Kompensationzahlungen in Höhe von 28,7 Mio. € für vertragliche Abnahmeverpflichtungen aus, die im Rahmen von Vertragsanpassungen bei Halbleiterkunden angefallen sind.Im 1. Halbjahr 2026 erzielte SGL Carbon ein bereinigtes EBITDA von 69,8 Mio. €, was einem leichten Rückgang um 3,7 % entspricht (H1 2025: 72,5 Mio. €). Negativen Einfluss auf das bereinigte EBITDA hatte insbesondere die Reduktion des margenstarken Umsatzes im Geschäftsbereich Process Technology. Im Gegenzug wirkten sich die bereits beschriebenen Kompensationszahlungen aus der Anpassung bestehender Lieferverträge mit Graphite Solutions-Kunden (Q1: 7,7 Mio. € I Q2: 21,0 Mio. €) positiv auf das bereinigte EBITDA aus. Die bereinigte EBITDA-Marge inklusive der erhaltenen Ausgleichszahlungen verbesserte sich von 16,0 % auf 17,7 % im 1. Halbjahr 2026.„SGL Carbon ist trotz des weiterhin herausfordernden Marktumfelds auf einem guten Weg die Ziele für 2026 zu erreichen. Mit unserer Strategie „SGL Growth 2030“ richten wir das Unternehmen darüber hinaus konsequent auf profitable und wachstumsstarke Zielmärkte wie Halbleiter, Energiegewinnung, Verteidigung sowie Luft- und Raumfahrt aus. Die Kundengespräche der letzten Wochen haben gezeigt, dass wir über die richtigen Materialien und Lösungen verfügen, um diese Märkte erfolgreich zu bedienen,“ erläutert Andreas Klein, Vorstandsvorsitzender der SGL Carbon.Bei Abschreibungen von minus 24,2 Mio. € (H1 2025: minus 25,8 Mio. €) lag das bereinigte EBIT mit 45,6 Mio. € nur leicht unter dem 1. Halbjahr des Vorjahres (H1 2025: 46,7 Mio. €). Aufgrund deutlich geringerer Restrukturierungsaufwendungen von minus 3,9 Mio. € (H1 2025: minus 47,0 Mio. €) stieg das EBIT auf 40,5 Mio. € (H1 2025: minus 3,2 Mio. €). So konnte im 1. Halbjahr 2026 wieder ein positives Konzernergebnis von 11,8 Mio. € erzielt werden (H1 2025: minus 31,4 Mio. €).Der größte SGL-Geschäftsbereich Graphite Solutions (GS) erzielte im 1. Halbjahr 2026 einen Umsatz von 234,1 Mio. € und lag damit 5,9 % über dem Niveau des Vergleichshalbjahres (H1 2025: 221,0 Mio. €). Im Umsatz enthalten sind ertragswirksame Kompensationszahlungen resultierend aus der Anpassung bestehender Lieferverträge mit Halbleiterkunden in Höhe von 28,7 Mio. €. Die Zahlungen gleichen unter anderem vertraglich festgelegte Abnahmeverpflichtungen der Kunden gegenüber der Gesellschaft aus. SGL Carbon hatte bereits in den vergangenen Monaten signalisiert, die Halbleiterkunden partnerschaftlich beim Abbau ihrer Lagerbestände zu unterstützen, um den Weg für eine zukünftige Zusammenarbeit zu ebnen. Die Umsatzentwicklung der GS inklusive der Kompensationszahlungen wirkte sich im 1. Halbjahr 2026 positiv auf das bereinigte EBITDA des Geschäftsbereichs aus. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 14,2 % auf 46,6 Mio. € (H1 2025: 40,8 Mio. €). Beim Vergleich der Halbjahre ist zu berücksichtigen, dass im Berichtszeitraum Erträge aus Anpassungen von Kundenverträgen, die ursprünglich das gesamte Geschäftsjahr betreffen, in das 1. Halbjahr vorgezogen wurden. Negativ beeinflussten ein leicht höherer Preisdruck sowie anziehende Rohstoffpreise das bereinigte EBITDA der GS. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg im Halbjahresvergleich aufgrund der dargestellten Entwicklungen auf 19,9 % (H1 2025: 18,5 %). Der Geschäftsbereich Process Technology (PT) verzeichnete im 1. Halbjahr 2026 einen Umsatzrückgang von 28,2 % auf 50,4 Mio. € (H1 2025: 70,2 Mio. €). Ursächlich ist insbesondere die zurückhaltende Auftragsvergabe der Chemieindustrie, dem wichtigsten Marktsegment der PT. Gestiegene Energiepreise, hohe Arbeitskosten und regulatorische Auflagen veranlassen viele Chemieunternehmen Investitionsprojekte zu verschieben. Hinzu kommt, dass durch eine geringere Auslastung ebenso Wartungs- und Ersatzinvestitionen ausgesetzt werden.Der Umsatzrückgang zeigt sich auch in der Entwicklung des bereinigten EBITDA, das sich im Halbjahresvergleich deutlich von 19,9 Mio. € auf 7,3 Mio. € reduzierte. Neben Volumeneffekten belasteten niedrigere Verkaufspreise das bereinigte EBITDA der PT. Die bereinigte EBITDA-Marge verminderte sich demzufolge auf 14,5 % (H1 2025: 28,3 %). Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Halbjahr des Vorjahres noch durch die Auslieferung margenstarker Großprojekte geprägt war.Der Umsatz des Geschäftsbereichs Fiber Composites (FC), als Zusammenschluss der ehemaligen Bereiche Carbon Fibers und Composite Solutions, betrug im 1. Halbjahr 2026 99,4 Mio. € und lag damit erwartungsgemäß unter dem Wert des Vergleichshalbjahres 2025 von 152,6 Mio. €. Der Rückgang um 53,2 Mio. € beruht insbesondere auf der Einstellung defizitärer Geschäftsaktivitäten im Rahmen der Carbon Fibers Restrukturierung Mitte 2025.Ergebnisseitig entwickelte sich der neue Geschäftsbereich Fiber Composites sehr erfreulich. Die im Zuge der Restrukturierung des Carbonfasergeschäfts deutlich reduzierten Kosten sowie der geänderte Produktmix führten im 1. Halbjahr 2026 zu einer Verbesserung des bereinigten EBITDA um 8,3 Mio. € auf 18,9 Mio. € (H1 2025: 10,6 Mio. €). Das At-Equity bilanzierte Joint Venture Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes (BSCCB) trug dabei 7,4 Mio. € (H1 2025: 4,7 Mio. €) zum bereinigten EBITDA der FC bei. Entsprechend erhöhte sich die bereinigte EBITDA-Marge von 6,9 % auf 19,0 %.Die Bilanzstruktur der SGL Carbon bleibt auch zum 30.06.2026 sehr solide. Die Nettofinanzschulden verminderten sich im Vergleich zum Jahresende 2025 von 98,9 Mio. € auf nunmehr 79,3 Mio. €. Somit reduzierte sich der Verschuldungsfaktor auf 0,6 (31.12.2025: 0,7). Die Eigenkapitalquote verbesserte sich leicht auf 39,7 % (31.12.2025: 39,2 %).Das Investitionsvolumen im 1. Halbjahr 2026 betrug 19,6 Mio. € und lag damit unterhalb der Abschreibungen von 24,5 Mio. €.Der anhaltende bewaffnete Konflikt im Mittleren Osten erhöht das Risiko einer weiteren Dämpfung der globalen und regionalen wirtschaftlichen Entwicklungen. Insbesondere eine andauernde Beeinträchtigung der Durchfahrt durch die Straße von Hormus als wichtige Handelsroute könnte die Verfügbarkeit von Rohstoffen und fossilen Energieträgern beeinträchtigen bzw. deren Preise weiter ansteigen lassen. Insgesamt wird der Verlauf des Geschäftsjahres 2026 von erhöhter Unsicherheit in vielen unserer Absatzmärkte geprägt sein und die Nachfrage- bzw. Investitionsentscheidungen unserer Kunden beeinflussen.Unter der Annahme einer sich nicht weiter verschlechternden wirtschaftlichen und geopolitischen Lage sowie basierend auf dem Geschäftsverlauf im 1. Halbjahr 2026 und unseren Erwartungen für die kommenden sechs Monate gehen wir unverändert vom Erreichen der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 aus. Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten wir einen Konzernumsatz zwischen 720 und 770 Mio. € und ein bereinigtes EBITDA zwischen 110 bis 130 Mio. €.Weitere Details zur Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2026 können dem Halbjahresbericht auf unserer Webseite www.sglcarbon.com entnommen werden.Kennzahlen H1 2026Prognose 2026

Über SGL Carbon

Die SGL Carbon ist ein technologiebasiertes Unternehmen und zählt weltweit zu den führenden Anbietern in der Entwicklung und Herstellung kohlenstoffbasierter Lösungen. Ihre Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen bedienen anspruchsvollste Anwendungen in vielen Industrien, die die Trends der Zukunft bestimmen: Mobilität, Halbleitertechnik, LED, Energiegewinnung, Luft- und Raumfahrt sowie die Herstellung von Brennstoffzellen. Auch für die Chemiebranche, zahlreiche industrielle Anwendungen sowie zunehmend für die Verteidigungsindustrie entwickelt SGL Carbon zukunftsweisende und zuverlässige Lösungen.



Mit rund 3.500 Mitarbeitenden an 28 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien erzielte SGL Carbon im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 850 Millionen Euro.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden.



Wichtiger Hinweis:

Soweit unsere Pressemitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, beruhen sie auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und unseren aktuellen Prognosen und Annahmen. Naturgemäß sind zukunftsgerichtete Aussagen mit bekannten wie auch unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Einschätzungen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen z. B. nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld unserer Hauptkundenindustrien, der Wettbewerbssituation, der Zins- und Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u. a. in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden Kosteneinsparungsprogrammen. Die SGL Carbon übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen anzupassen oder sonst zu aktualisieren.



SGL Carbon SE

Claudia Kellert – Head of Investor Relations,

Communications and Corp. Sustainability

Söhnleinstraße 8

65201 Wiesbaden



Telefon +49 611 6029-100

presse@sglcarbon.com

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