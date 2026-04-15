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WKN DE: A16820 / ISIN: DE000A168205

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15.04.2026 15:03:03

EQS-News: Shareholder Value Beteiligungen AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung des finalen Ergebnisses und des Geschäftsberichtes für das Jahr 2025

EQS-News: Shareholder Value Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Jahresbericht
Shareholder Value Beteiligungen AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung des finalen Ergebnisses und des Geschäftsberichtes für das Jahr 2025

15.04.2026 / 15:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, 15.4.2026 – Die Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN: DE000A168205) hat heute ihren Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht und damit die finalen, testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Der Bericht bestätigt die am 15. Januar 2026 kommunizierten vorläufigen Zahlen.
In einem herausfordernden Marktumfeld gelang der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2025 die Rückkehr zu einer deutlich positiven Performance. Die wesentlichen Kennzahlen im Überblick:
  • Zuwachs beim Inneren Wert: Der Innere Wert (NAV) pro Aktie stieg im Berichtszeitraum von 103,54 EUR auf 115,06 EUR, was einer Jahresperformance von 11,1 % entspricht.
  • Deutlicher Jahresüberschuss: Das Geschäftsjahr wurde mit einem Jahresüberschuss von 6,8 Mio. EUR abgeschlossen (Vorjahr: Fehlbetrag von 13,45 Mio. EUR).
  • Fortschritt beim Portfolioumbau: Der Anteil der nicht mehr zur Investitionsphilosophie passenden Positionen konnte planmäßig weiter reduziert werden und lag zum Stichtag nur noch bei 29 % (Vorjahr: 50 %).
Ausblick: Mit einer liquiden Reserve von rund 7 % zum Jahresende sieht sich die Gesellschaft gut aufgestellt, um sich bietende Opportunitäten am Markt im Sinne des Value-Investing-Ansatzes konsequent zu nutzen. Der Fokus bleibt auf der langfristigen Mehrung des Vermögens und dem Erhalt einer angemessenen Sicherheitsmarge.
Der vollständige Geschäftsbericht 2025 steht ab sofort auf der Unternehmenswebseite unter https://svb-ag.de/wp-content/uploads/2026/04/Geschaeftsbericht-2025.pdf  zur Verfügung.
Die Hauptversammlung wird am 9.6.2026 um 15:00 Uhr in den Räumen der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt stattfinden. Die Einladung wird mit allen Beschlussvorschlägen am 24. April 2026 auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht werden.
Über die Shareholder Value Beteiligungen AG: Die Shareholder Value Beteiligungen AG investiert nach den Prinzipien des Value Investing in börsennotierte Unternehmen mit dem Ziel des langfristigen Vermögenserhalts und -zuwachses.

Kontakt:
Nils Herzing
Vorstand
Shareholder Value Beteiligungen AG
Barckhausstr. 1
60325 Frankfurt
Tel: +49 152 583 873 69
E-Mail: ir@svb-ag.de

15.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Shareholder Value Beteiligungen AG
Barckhausstr. 1
60325 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +423 793 97 97
E-Mail: cw@svb-ag.de
Internet: www.svb-ag.de
ISIN: DE000A168205
WKN: A16820
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2309046

 
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2309046  15.04.2026 CET/CEST

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