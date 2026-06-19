Shelly Aktie
WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166
|
19.06.2026 15:00:03
EQS-News: Shelly Group aktualisiert Einladung und Unterlagen zur Ordentlichen Hauptversammlung
|
EQS-News: Shelly Group SE
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Shelly Group aktualisiert Einladung und Unterlagen zur Ordentlichen Hauptversammlung
Weitere Informationen finden Sie unter: https://corporate.shelly.com/en/general-meetings?year=2026.
Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vertreibt IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität sowie ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Fernsteuerung und Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Smartphones, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern.
Neben dem Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Produktion über Auftragsfertiger. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH, Benelux, Nordics und Iberia sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.
Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: SLYG) notiert und in den SDAX einbezogen.
CROSS ALLIANCE communication GmbH
19.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shelly Group SE
|51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
|1407 Sofia
|Bulgarien
|E-Mail:
|investors@shelly.com
|Internet:
|www.corporate.shelly.com
|ISIN:
|BG1100003166
|WKN:
|A2DGX9
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2350204
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2350204 19.06.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shelly
Analysen zu Shelly
Aktien in diesem Artikel
|Shelly
|60,40
|0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.