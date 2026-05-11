EQS-News: Shelly Group: Einladung zum Earnings Webcast/Call am 12. Mai 2026 zu den ungeprüften 3M 2026 Ergebnissen

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Shelly Group: Einladung zum Earnings Webcast/Call am 12. Mai 2026 zu den ungeprüften 3M 2026 Ergebnissen



11.05.2026 / 11:00 CET/CEST

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Shelly Group: Einladung zum Earnings Webcast/Call am 12. Mai 2026 zu den ungeprüften 3M 2026 Ergebnissen



Sofia / München, 11. Mai 2026 – Die Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, lädt Investoren und Analysten am 12. Mai 2026, 9.00 Uhr MESZ (10.00 Uhr OESZ) zu einem Earnings Webcast/Call mit dem Vorstand ein. Die Veröffentlichung der ungeprüften 3M 2026 Konzernergebnisse findet am 11. Mai 2026 nach Handelsschluss statt.



Earnings Call:

Die Co-CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch werden die ungeprüften 3M 2026 Konzernergebnisse im Rahmen einer Webcast-Präsentation erläutern. Der Webcast/Call findet in englischer Sprache statt.

Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme an dem Webcast/Call unter:

Shelly Group – Earnings Call 3M 2026.



Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern.

Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz), BeNeLux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Nordics (Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland) und Iberia (Spanien und Portugal) sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.



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