EQS-News: Shelly Group richtet Finanzorganisation konsequent auf weitere internationale Skalierung der nächsten Wachstumsphase aus

Allterco AD Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166
|
08.01.2026 17:30:03
Shelly Group richtet Finanzorganisation konsequent auf weitere internationale Skalierung der nächsten Wachstumsphase aus
|
EQS-News: Shelly Group SE
/ Schlagwort(e): Personalie
Shelly Group richtet Finanzorganisation konsequent auf weitere internationale Skalierung der nächsten Wachstumsphase aus
Vor diesem Hintergrund übernimmt Iliyana Krushkova mit Wirkung zum 12. Januar 2026 die Verantwortung als Chief Financial Officer (CFO). Sie folgt auf Svetozar Illiev, der in den vergangenen 16 Jahren maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens seit seiner frühen Wachstumsphase beigetragen hat und sein Amt aus persönlichen Gründen niederlegt. Im Rahmen einer sorgfältig geplanten Übergangsregelung wird Svetozar Illiev das Unternehmen in beratender Funktion unterstützen.
Iliyana Krushkova wird die Ressorts Finanzen, Controlling sowie Treasury übernehmen. Sie verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzmanagement, strategische Unternehmenssteuerung sowie M&A- und Transformationsprojekte und war in leitenden Positionen bei internationalen IT- und Technologieunternehmen sowie in der Transaktions- und Restrukturierungsberatung tätig, unter anderem bei ScaleFocus und KPMG. Iliyana Krushkova bringt eine ausgeprägte Erfolgsbilanz in der Skalierung von Finanzorganisationen, der Implementierung von ERP- und Reporting-Strukturen, der Sicherstellung einer IFRS-konformen Steuerung sowie im aktiven Liquiditäts- und Working-Capital-Management. Der Fokus ihrer Tätigkeit bei der Shelly Group wird auf der weiteren Professionalisierung der globalen Finanz- und Steuerungsstrukturen liegen, mit einem besonderen Fokus auf Cashflow-Stabilität, effizientes Working-Capital-Management und skalierbare Finanzprozesse. Um den Verwaltungsrat nachhaltig zu stärken, soll der Hauptversammlung 2026 vorgeschlagen werden, CFO Illiana Krushkova zudem in den Verwaltungsrat zu wählen.
Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Niederlassungen in Deutschland, Bulgarien, Polen und Slowenien sowie in den USA und China ist die Shelly Group weltweit aktiv.
CROSS ALLIANCE communication GmbH
08.01.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shelly Group SE
|51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
|1407 Sofia
|Bulgarien
|E-Mail:
|investors@shelly.com
|Internet:
|www.corporate.shelly.com
|ISIN:
|BG1100003166
|WKN:
|A2DGX9
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart
|EQS News ID:
|2257266
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2257266 08.01.2026 CET/CEST
