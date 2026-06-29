Shelly Aktie
WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166
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29.06.2026 20:30:03
EQS-News: Shelly Group SE: Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 0,13 je Aktie – Aktionäre stimmen sämtlichen Tagesordnungspunkten zu
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EQS-News: Shelly Group SE
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende
Shelly Group SE: Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 0,13 je Aktie – Aktionäre stimmen sämtlichen Tagesordnungspunkten zu
Die Hauptversammlung hat sämtliche Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten angenommen. Zudem entlasteten die Aktionäre die Mitglieder des Verwaltungsrats für das vergangene Geschäftsjahr.
Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vertreibt IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität sowie ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Fernsteuerung und Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Smartphones, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern.
Neben dem Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Produktion über Auftragsfertiger. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH, Benelux, Nordics und Iberia sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.
Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: SLYG) notiert und in den SDAX einbezogen.
CROSS ALLIANCE communication GmbH
29.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shelly Group SE
|51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
|1407 Sofia
|Bulgarien
|E-Mail:
|investors@shelly.com
|Internet:
|www.corporate.shelly.com
|ISIN:
|BG1100003166
|WKN:
|A2DGX9
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2356322
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2356322 29.06.2026 CET/CEST
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