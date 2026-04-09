Shelly Aktie
WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166
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09.04.2026 09:00:04
EQS-News: Shelly Group SE steigt in den SDAX auf und wird Teil der DAX-Indexfamilie
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EQS-News: Shelly Group SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Shelly Group SE steigt in den SDAX auf und wird Teil der DAX-Indexfamilie
Die Aufnahme in den SDAX ist das Ergebnis der konsequent umgesetzten Kapitalmarktstrategie der Shelly Group. Mit dem Zweitlisting im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse im November 2021, der Handelsaufnahme auf XETRA im April 2024 sowie der gezielten Erhöhung des Streubesitzes durch Umplatzierungen von Aktien der Unternehmensgründer hat die Gesellschaft die Voraussetzungen für die Indexaufnahme systematisch geschaffen und erfüllt nun die maßgeblichen Kriterien für die Aufnahme in den SDAX.
Die Shelly Group zählt zu den dynamisch wachsenden Anbietern von Smart-Home- und Gebäudeautomationslösungen weltweit. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von EUR 149,7 Mio., was einem Wachstum von mehr als 40 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Gesellschaft einen Umsatz in der Bandbreite von EUR 195 Mio. bis EUR 205 Mio. und setzt damit ihren Wachstumskurs fort.
Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz), BeNeLux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Nordics (Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland) und Iberia (Spanien und Portugal) sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.
CROSS ALLIANCE communication GmbH
09.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shelly Group SE
|51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
|1407 Sofia
|Bulgarien
|E-Mail:
|investors@shelly.com
|Internet:
|www.corporate.shelly.com
|ISIN:
|BG1100003166
|WKN:
|A2DGX9
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
|EQS News ID:
|2305342
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2305342 09.04.2026 CET/CEST
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