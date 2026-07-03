Vectron Systems Aktie
WKN DE: A0KEXC / ISIN: DE000A0KEXC7
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03.07.2026 13:07:23
EQS-News: Shift4 erhöht Aktienbesitz an der Vectron Systems AG auf über 95%
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EQS-News: Vectron Systems AG
/ Schlagwort(e): Squeeze-Out
Vectron Systems AG gibt bekannt, dass ihre Hauptaktionärin Arrow HoldCo GmbH, die zu 100% der US-amerikanischen Shift4 Payments, Inc. (NYSE: FOUR) gehört, ihren Anteil am Grundkapital der Vectron Systems AG weiter erhöht hat. Nach jüngsten Aktienerwerben hält die Arrow HoldCo GmbH nun mehr als 95% der Aktien der Vectron Systems AG. Die Arrow HoldCo GmbH hat der Vectron Systems AG mitgeteilt, dass sie die Durchführung eines aktienrechtlichen Squeeze-Out gemäß §§ 327a ff. AktG beabsichtigt und plant, demnächst ein Übertragungsverlangen gemäß § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG zu stellen, um die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf sich gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung zu erwirken.
Kontakt:
Vectron Systems AG
Tobias Meister
Willy-Brandt-Weg 41
48155 Münster, Germany
phone +49 (0) 2983 908121
03.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vectron Systems AG
|Willy-Brandt-Weg 41
|48155 Münster
|Deutschland
|Telefon:
|0251/ 28 56 - 0
|Fax:
|0251/ 28 56 - 564
|E-Mail:
|info@vectron.de
|Internet:
|www.vectron.de
|ISIN:
|DE000A0KEXC7
|WKN:
|A0KEXC
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Hamburg
|EQS News ID:
|2359994
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2359994 03.07.2026 CET/CEST
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