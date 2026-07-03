EQS-News: Shift4 erhöht Aktienbesitz an der Vectron Systems AG auf über 95%

EQS-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Squeeze-Out

Shift4 erhöht Aktienbesitz an der Vectron Systems AG auf über 95%



03.07.2026 / 13:07 CET/CEST

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Vectron Systems AG

Tobias Meister

Willy-Brandt-Weg 41

48155 Münster, Germany

phone +49 (0) 2983 908121 Vectron Systems AG gibt bekannt, dass ihre Hauptaktionärin Arrow HoldCo GmbH, die zu 100% der US-amerikanischen Shift4 Payments, Inc. (NYSE: FOUR) gehört, ihren Anteil am Grundkapital der Vectron Systems AG weiter erhöht hat. Nach jüngsten Aktienerwerben hält die Arrow HoldCo GmbH nun mehr als 95% der Aktien der Vectron Systems AG. Die Arrow HoldCo GmbH hat der Vectron Systems AG mitgeteilt, dass sie die Durchführung eines aktienrechtlichen Squeeze-Out gemäß §§ 327a ff. AktG beabsichtigt und plant, demnächst ein Übertragungsverlangen gemäß § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG zu stellen, um die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf sich gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung zu erwirken.Kontakt:Vectron Systems AGTobias MeisterWilly-Brandt-Weg 4148155 Münster, Germanyphone +49 (0) 2983 908121

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