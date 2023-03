EQS-News: SHOP APOTHEKE EUROPE BESTELLT OLAF HEINRICH ALS NEUEN VORSTANDSVORSITZENDEN.

EQS-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Personalie

SHOP APOTHEKE EUROPE BESTELLT OLAF HEINRICH ALS NEUEN VORSTANDSVORSITZENDEN.



15.03.2023 / 18:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SHOP APOTHEKE EUROPE BESTELLT OLAF HEINRICH ALS NEUEN VORSTANDSVORSITZENDEN. Sevenum, die Niederlande, 15. März 2023. Vorbehaltlich der Zustimmung im Rahmen der Hauptversammlung wird Olaf Heinrich durch den Aufsichtsrat von SHOP APOTHEKE EUROPE zum 1. August 2023 zum neuen CEO bestellt. Er tritt damit die Nachfolge von Stefan Feltens an, der sich nach Ablauf seiner vierjährigen Amtszeit am 26. April 2023 zurückziehen wird. Björn Söder, Vorsitzender des Aufsichtsrates von SHOP APOTHEKE EUROPE: Stellvertretend für den gesamten Aufsichtsrat begrüße ich Olaf Heinrich mit großer Begeisterung bei SHOP APOTHEKE EUROPE. Wir sind überzeugt, dass er mit seinen umfassenden Erfahrungen in der europäischen Online-Apotheken-Branche und seinem breit gefächerten Netzwerk sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene genau die richtige Person ist, um SHOP APOTHEKE EUROPE in die nächste Wachstumsphase zu führen und unsere Position als führende Online-Apotheke Europas weiter zu stärken." Der gebürtige Hamburger war von 2008 bis 2020 für die Online-Apotheke DocMorris tätig, zunächst als Mitglied des Vorstands. Nur ein knappes Jahr später übernahm er dort die Position des Vorstandsvorsitzenden. Als Teamplayer mit jahrelanger Erfahrung auf Vorstandsebene eines börsennotierten Unternehmens hat Olaf Heinrich ein tiefes Verständnis für die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Zudem ist er als Mitglied der European Association of E-Pharmacies (EAEP) dem Management von SHOP APOTHEKE EUROPE bereits seit 15 Jahren bekannt. Ich freue mich sehr, künftig Teil von SHOP APOTHEKE EUROPE zu sein, einem führenden Unternehmen im Bereich der Online-Apotheken", sagt Olaf Heinrich. "Ich bin beeindruckt davon, wie das Unternehmen in den letzten Jahren gewachsen ist und Werte für seine Kundinnen und Kunden sowie für seine Aktionäre geschaffen hat. Es ist mir eine Ehre, ein so starkes Team zu führen und mit ihm gemeinsam zusätzlichen Mehrwert zu schaffen und das Online-Geschäft von SHOP APOTHEKE EUROPE weiter auszubauen." Gemäß niederländischem Recht wird Olaf Heinrich bei der nächsten Hauptversammlung von SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., die am 26. April 2023 stattfindet, als Vorstandsmitglied zur Wahl gestellt. Olaf Heinrich wird SHOP APOTHEKE EUROPE bereits vor seinem offiziellen Amtsantritt am 1. August 2023 als Berater zur Verfügung stehen, um sich auf seine bevorstehenden Aufgaben vorzubereiten.

15.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com