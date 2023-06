EQS-News: SHOP APOTHEKE EUROPE STEIGT IN DEN MDAX AUF.

EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges

SHOP APOTHEKE EUROPE STEIGT IN DEN MDAX AUF.



06.06.2023 / 09:15 CET/CEST

SHOP APOTHEKE EUROPE STEIGT IN DEN MDAX AUF. Sevenum, die Niederlande, 6. Juni 2023. SHOP APOTHEKE EUROPE wird nach der jüngsten Indexüberprüfung durch den globalen Indexanbieter STOXX Ltd. in den MDAX, den führenden deutschen Aktienindex für mittelgroße Unternehmen, aufgenommen. Mit Wirkung vom 19. Juni 2023 wird SHOP APOTHEKE EUROPE zu den 50 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland gehören, gemessen an der Marktkapitalisierung des Streubesitzes, direkt nach den Top 40 Unternehmen des DAX. Jasper Eenhorst, CFO von SHOP APOTHEKE EUROPE, kommentiert den Aufstieg in den MDAX: "Die Aufnahme in den MDAX ist ein Beleg für unsere nachhaltige Wachstumsstrategie und den unermüdlichen Einsatz unserer Teams. Wir freuen uns über die weitere Festigung unserer Position am Kapitalmarkt und auf den weiteren Erfolg." ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE. SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende und am schnellsten wachsende Online-Apotheke in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv. Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. SHOP APOTHEKE EUROPE bietet KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 150.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte, verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung sowie weitere gesundheitsbezogene Sortimente. Derzeit vertrauen rund 10 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE. Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. SHOP APOTHEKE EUROPE (Redcare Pharmacy N.V.) notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX.

