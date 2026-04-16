EQS-News: Siemens und KION entwickeln Lieferketten der Zukunft

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Siemens und KION entwickeln Lieferketten der Zukunft (News mit Zusatzmaterial)



16.04.2026 / 10:09 CET/CEST

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Siemens und KION entwickeln Lieferketten der Zukunft

Partnerschaft stärkt die Resilienz in der Lieferkette und im Warenlager

Neue Simulationstechnologie von Siemens erstmals in Europa im Einsatz

KION und Siemens kündigen Datenkooperation an



Hannover, 16. April 2026 – Siemens und KION machen Lieferketten und Warenlager mit KI-, Automatisierungs- und Simulationstechnologien zukunftsfähig. Dazu sind beide Unternehmen eine strategische Partnerschaft eingegangen. Das Ziel: Komplexe Intralogistikprozesse zu digitalisieren, um sie vorhersehbarer und flexibler zu gestalten – und damit Produktivität und Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Möglich machen sollen das intelligente Warenlager, in denen die digitale und reale Welt verschmelzen. Dabei erfassen Kameras und Sensoren vor Ort riesige Datenmengen, die künstliche Intelligenz (KI) auswertet. Daraus entstehen digitale Zwillinge einzelner Maschinen, ganzer Anlagen und Warenlager, auf deren Basis komplette Prozesse simuliert werden. So können zum Beispiel Logistikunternehmen virtuell prüfen, wie sich Veränderungen im Lageraufbau auf die Menge der abgewickelten Waren auswirken. Dafür wird KION als erstes Unternehmen in Europa die neue Simulationssoftware Digital Twin Composer von Siemens nutzen. Die Lösung kann die verschiedenen Prozesse parallel und in Echtzeit simulieren. Das ermöglicht ein bislang unerreichtes Ausmaß an Effizienz und Flexibilität.

„Lieferketten müssen heute nicht nur effizient, sondern vor allem widerstandsfähig sein“, sagt Cedrik Neike, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO von Siemens Digital Industries. „Gemeinsam mit KION nutzen wir digitale Zwillinge und industrielle KI, um das Warenlager vom physischen Knotenpunkt zu einem digitalen Nervenzentrum der Lieferkette zu entwickeln – und legen damit das Fundament für mehr Resilienz und Flexibilität.“

„Als das Supply-Chain-Solutions-Unternehmen orchestriert KION ganzheitliche Lösungen für unsere Kunden – innerhalb von Lagerhäusern und Fabriken und perspektivisch entlang der gesamten Lieferkette. Mit Siemens als strategischem Partner stärkt KION seine Fähigkeit, die digitale und die physische Welt in großem Maßstab miteinander zu verbinden. Damit entwickeln wir unsere Lösungen, die auf digitalen Zwillingen basieren, auf ein neues Level“, sagt Rob Smith, CEO der KION GROUP AG.

Siemens hat den Digital Twin Composer erstmals im Januar auf der CES in Las Vegas vorgestellt. Die Software ist wie ein modularer Baukasten für die digitale Fabrik und Logistik – damit können Unternehmen einen KI-gestützten digitalen Zwilling ihrer Produkte, Produktionsanlagen oder Prozesse erstellen und diesen in einer Industrial-Metaverse-Umgebung vollständig optimieren. Sobald ein Warenlager in Betrieb ist, funktioniert der Digital Twin Composer als Werkzeugkasten, mit dem sich Abläufe laufend verbessern lassen. Dadurch können Unternehmen industrielle KI, Simulation und physische Echtzeitdaten einsetzen, um Prozesse besser zu planen, Lösungen früher zu prüfen und Systeme virtuell zu testen.

KION nutzt eine eigene Softwareumgebung, um Logistiklösungen zu planen und umzusetzen. In Kombination mit der Siemens PLM-Software Teamcenter und digitalen Zwillingen kann KION damit Logistiklösungen über den gesamten Lebenszyklus steuern. Für Unternehmen bedeutet das: Sie können ihre Warenlager und Prozesse bereits in der Planungsphase simulieren und Entscheidungen datenbasiert treffen. Im physischen Warenlager können Abläufe optimiert und Anpassungen virtuell getestet werden.

Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit haben Siemens und KION zudem eine Vereinbarung über den Austausch ausgewählter Industriedaten geschlossen. KION bringt dazu Betriebsdaten und Fachwissen aus komplexen Warenlagerumgebungen ein. Damit wollen die Unternehmen die Einführung KI-gestützter Lösungen in Lagerlogistik und Lieferketten beschleunigen. Zugleich steht die Vereinbarung beispielhaft für datenbasierte Partnerschaften, mit denen Siemens den Aufbau eines Industrial Foundation Models vorantreibt. Dieses soll industrielle KI künftig über industrielle Prozesse und Domänen hinweg breiter nutzbar machen.

Die Unternehmen

KION gestaltet den Welthandel – global, regional und lokal – und sorgt dafür, dass die Lieferketten der Kunden ihr volles Potenzial ausschöpfen: effizient, smart, nachhaltig und verlässlich, mit Echtzeitnachverfolgung und hoher Liefergeschwindigkeit. Das Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge, integrierte Automatisierungstechnologien, KI-basierte Lösungen und Software sowie alle verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern weltweit ermöglichen KIONs Supply Chain Solutions den reibungslosen Material- und Informationsfluss in den Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren unserer Kunden. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2024, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2024 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2024, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2025 waren weltweit mehr als 2,0 Mio. Flurförderzeuge von KION bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 11,3 Mrd. Euro.

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Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig. Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 78,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 10,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2025 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 318.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.

(cs)

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