WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
12.03.2026 07:00:36
EQS-News: Siltronic AG: Robuste Geschäftsentwicklung 2025 zeigt Widerstandskraft trotz herausfordernder Rahmenbedingungen
EQS-News: Siltronic AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
Pressemitteilung
Siltronic AG: Robuste Geschäftsentwicklung 2025 zeigt Widerstandskraft trotz herausfordernder Rahmenbedingungen
- Umsatz bei EUR 1.346,7 Mio. (2024: EUR 1.412,8 Mio.)
- EBITDA bei EUR 316,9 Mio., EBITDA-Marge von 23,5 Prozent (2024: EUR 363,8 Mio., 25,8 Prozent)
- Prognose 2026:
München, Deutschland, 12. März 2026 – Die Siltronic AG (SDAX/TecDAX: WAF) bestätigt heute die Anfang Februar vorgelegten vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. So erzielte das Unternehmen einen Umsatz von EUR 1.346,7 Mio. (2024: EUR 1.412,8 Mio.). Das EBITDA betrug EUR 316,9 Mio. (2024: EUR 363,8 Mio.), was einer Marge von 23,5 Prozent (2024: 25,8 Prozent) entspricht. Die Kennzahlen liegen innerhalb der kommunizierten Erwartung.
Die verkaufte Waferfläche entwickelte sich 2025 aufgrund der anziehenden Dynamik in den Endmärkten positiv und lag über dem Vorjahresniveau. Belastend wirkten insbesondere die Abwertung des US-Dollars im Jahresverlauf, Preiseffekte außerhalb bestehender Langfristverträge sowie weiterhin erhöhte Lagerbestände, insbesondere bei Kunden im Bereich der 200 mm-Produkte. Die Schließung der SD-Linie im Laufe des Jahres 2025 trug zudem rund ein Drittel zur negativen Umsatzabweichung gegenüber dem Vorjahr bei. Bereinigt um Wechselkurseffekte und die SD-Schließunglag der Umsatz auf Vorjahresniveau.
„Unsere konsequent umgesetzten Kosten- und Cash-Maßnahmen waren entscheidend dafür, dass wir unsere Ziele erreicht haben. Während KI-getriebene Endmärkte zusätzliche Nachfrage brachten, wirkten hohe Bestände im Power-Bereich und ein schwacher US-Dollar dämpfend. Die strukturellen Trends der Halbleiterindustrie sind jedoch unverändert: Megatrends wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Elektromobilität führen zu einem starken Kapazitätsausbau in der gesamten Branche. Davon werden wir langfristig profitieren und richten unser Handeln konsequent darauf aus,“ sagt Dr. Michael Heckmeier, CEO der Siltronic AG.
Geschäftsentwicklung 2025 – Robuste Ergebnisse trotz zahlreicher Belastungen
Der Umsatz der Siltronic AG lag 2025 mit EUR 1.346,7 Mio. um 4,7 Prozent unter dem Vorjahr (EUR 1.412,8 Mio.). Vor allem die unvorteilhafte Wechselkursentwicklung des US-Dollars, Preiseffekte außerhalb bestehender Langfristverträge, Produktmixeffekte sowie die Schließung der SD-Linie führten zu einem merklichen Rückgang. Die volumenbedingte Umsatzsteigerung konnte die vorgenannten negativen Einflüsse nicht kompensieren.
Die Herstellungskosten haben sich um EUR 98,1 Mio. auf EUR 1.235,5 Mio. erhöht. Dies ist in erster Linie auf das erhöhte Wafervolumen und den Anstieg der Abschreibungen (2025: EUR 343,3 Mio., 2024: EUR 238,5 Mio.), insbesondere durch den Start der Abschreibungen für wesentliche Teile unserer neuen Fabrik in Singapur ab August 2025, zurückzuführen. Reduzierend wirkten auf die Herstellungskosten unter anderem eine verbesserte Fixkostenverdünnung sowie positive Effekte aus Kostensenkungsmaßnahmen. Die Bruttomarge verringerte sich von 19,5 Prozent im Vorjahr auf 8,3 Prozent im Jahr 2025.
Um Risiken aus Wechselkursentwicklungen abzuschwächen, führt Siltronic Maßnahmen zur Währungssicherung durch. Im Jahr 2025 ergab sich per Saldo ein Ertrag aus Wechselkurseffekten von EUR 0,3 Mio., im Vorjahr entstand ein Aufwand von EUR 0,3 Mio.
Somit lag das EBITDA mit EUR 316,9 Mio. um 12,9 Prozent unter dem Vorjahr (EUR 363,8 Mio.). Die EBITDA-Marge erreichte solide 23,5 Prozent (2024: 25,8 Prozent).
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) hat sich mit EUR -26,4 Mio. gegenüber dem Vorjahr (EUR 125,2 Mio.) deutlich reduziert. Der Rückgang ist bedingt durch das niedrigere EBITDA und höhere planmäßige Abschreibungen. Die EBIT-Marge sank von 8,9 Prozent im Vorjahr auf -2 Prozent im Jahr 2025.
Das Finanzergebnis hat sich im Jahresvergleich auf EUR -38,2 Mio. (2024: EUR -24,9 Mio.) reduziert. Vor allem die Kreditaufnahme zur Unterstützung der Finanzierung der Investitionen hatte zu einem merklichen Anstieg des Zinsaufwands geführt.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrugen die Ertragsteuern EUR 13,3 Mio. (2024: EUR 33,1 Mio.). Die Steuerquote des Konzerns lag im Berichtsjahr bei -21 Prozent (2024: 33 Prozent), was im Wesentlichen auf einen Sondereffekt aus der Wertberichtung von aktiven latenten Steuern zurückzuführen ist. Das Periodenergebnis ist von EUR 67,2 Mio. im Vorjahr auf EUR -77,9 Mio. gesunken. Auf die Aktionäre der Siltronic AG entfallen hiervon EUR -69,2 Mio. (2024: EUR 63,0 Mio.). Das Ergebnis je Aktie lag bei EUR -2,31 nach EUR 2,10 im Vorjahr.
Free- und Netto-Cashflow aufgrund hoher Investitionen erwartungsgemäß negativ
Der Netto-Cashflow war wie erwartet aufgrund der hohen Investitionen im Jahr 2025 mit EUR -85,3 Mio. deutlich negativ, hat sich jedoch aufgrund des rückläufigen Investitionsniveaus gegenüber dem Vorjahreswert von EUR -297 Mio. signifikant verbessert.
Solide Bilanzstruktur mit Eigenkapitalquote von 43 Prozent
Aufgrund des negativen Geschäftsergebnisses und entsprechend der Dividendenpolitik ist für das Geschäftsjahr 2025 keine Auszahlung einer Dividende vorgesehen.
Ausblick 2026: Anspruchsvolles Marktumfeld geprägt von Wechselkurseffekten, Preisdruck und hohen Lagerbeständen im 200 mm-Bereich
Die zunehmende Bedeutung von KI verschiebt die Nachfrage spürbar in Richtung 300 mm-Wafer. Kapazitätsengpässe bei vielen Kunden dämpfen jedoch das Wachstum in anderen Endmärkten wie Smartphones und PCs, was insgesamt die Nachfrageentwicklung verzögert.
Insgesamt rechnet der Vorstand für 2026 mit einem anspruchsvollen Marktumfeld, da sich vor allem Wechselkurseffekte sowie anhaltender Preisdruck außerhalb bestehender Langfristverträge negativ auswirken werden. Aufgrund hoher Lagerbestände bei Kunden aus dem Power-Bereich erwartet der Vorstand bei den 200 mm-Produkten eine rückläufige Geschäftsentwicklung. Zusätzlich schlägt die Schließung der SD-Linie erstmals über das gesamte Geschäftsjahr hinweg zu Buche.
Vor diesem Hintergrund geht der Vorstand – auf Basis eines unterstellten Wechselkurses von EUR/USD 1,18 (2025: EUR/USD 1,13) – von einem Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahresniveau (2025: EUR 1.346,7 Mio.) aus und erwartet einen verhaltenen Jahresauftakt mit unterdurchschnittlichen Umsatz- und EBITDA-Margenanteilen. Auf vergleichbarer Basis, d.h. um Wechselkurseffekte und den SD-Schließungseffekt bereinigt, läge der Umsatz im Jahr 2026 in etwa auf dem Vorjahresniveau.
Die EBITDA-Marge wird in einem Korridor von 20 bis 24 Prozent erwartet (2025: 23,5 Prozent).
Wie bereits kommuniziert, werden die planmäßigen Abschreibungen im Jahr 2026 aufgrund der Investitionen im 300 mm-Bereich signifikant ansteigen. Der Vorstand rechnet mit einer Bandbreite zwischen EUR 490 Mio. und EUR 520 Mio. In der Folge wird das Betriebsergebnis (EBIT) deutlich unter dem Niveau des Vorjahres (2025: EUR -26 Mio.) liegen.
Die Investitionen werden erneut substanziell reduziert und zwischen EUR 180 Mio. und EUR 220 Mio. erwartet (2025: EUR 369 Mio.). Da die Auszahlungen für Investitionen dieses Niveau spürbar überschreiten werden, wird der Netto-Cashflow voraussichtlich in der Größenordnung des Vorjahres liegen (2025: EUR -85 Mio.).
Die aktuelle Investorenpräsentation (nur in englischer Sprache), der Geschäftsbericht 2025 und die Pressemitteilung sind ebenfalls auf der Siltronic-Webseite veröffentlicht.
Unternehmensprofil:
Wichtiger Hinweis
Diese Pressemitteilung enthält, in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte, ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siltronic sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht der Siltronic AG.
Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.
