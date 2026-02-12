EQS-News: Siltronic gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekannt

EQS-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Prognose

Siltronic gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekannt



12.02.2026 / 17:08 CET/CEST

Siltronic gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekannt

Konzernumsatz bei einem erwarteten Wechselkurs von EUR/USD 1,18 im mittleren einstelligen Prozentbereich unter Vorjahr erwartet (2025 vorläufig: EUR 1.347 Mio.)

EBITDA Marge in der Bandbreite von 20 bis 24 Prozent prognostiziert

Belastungen durch ungünstige Wechselkurse, rückläufiges 200 mm-Geschäft, anhaltenden Preisdruck außerhalb der Langfristverträge sowie die SD-Schließung[1]

München, Deutschland, 12. Februar 2026 – Die Siltronic AG (SDAX/TecDAX: WAF) hat soeben per Ad-Hoc-Mitteilung die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht.

Der Vorstand rechnet für 2026 weiterhin mit einem anspruchsvollen Marktumfeld, geprägt von negativen Wechselkurseffekten sowie einem anhaltenden Preisdruck außerhalb von bestehenden Langfristverträgen. Während die Endmärkte für 300 mm-Wafer wachsen, erwartet Siltronic im laufenden Jahr einen Rückgang bei 200 mm-Wafern infolge eines verstärkten Lagerabbaus bei Kunden im Power-Bereich. Zusätzlich wirkt sich die Schließung der SD-Linie erstmals über das gesamte Geschäftsjahr aus. Vor diesem Hintergrund geht der Vorstand von einem Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahr aus (2025 vorläufig: EUR 1.347 Mio.) und rechnet dabei mit einem verhaltenen Start in das Jahr. Der Prognose liegt ein Wechselkurs von EUR/USD 1,18 zugrunde (Vorjahr: EUR/USD 1,13). Auf einer vergleichbaren Basis, d.h. ohne Wechselkurseffekte und der SD-Schließung, wird der Umsatz in der Größenordnung des Vorjahres erwartet.

„2026 bleibt ein Jahr mit Gegenwind, auch wenn die KI-getriebenen Endmärkte unser 300 mm-Volumen klar antreiben. Die positive Entwicklung im Memory-Bereich kommt allerdings noch nicht vollständig in der Waferindustrie an:

Viele unserer Kunden profitieren derzeit von hohen Preisen, sind aber zugleich kapazitätsbeschränkt – und diese Engpässe bremsen auch das Wachstum in einzelnen Endmärkten, wie zum Beispiel Smartphones und PCs“, erklärt Dr. Michael Heckmeier, Vorstandsvorsitzender der Siltronic AG.

Die EBITDA-Marge wird in einem Korridor von 20 bis 24 Prozent (2025 vorläufig: 23,5 Prozent) erwartet.

Wie bereits kommuniziert, werden die planmäßigen Abschreibungen in 2026 aufgrund der Investitionen im 300 mm-Bereich signifikant ansteigen. Der Vorstand rechnet mit einer Bandbreite zwischen EUR 490 und 520 Mio. In der Folge wird das Betriebsergebnis (EBIT) deutlich unter dem Vorjahresniveau (2025 vorläufig: EUR -26 Mio.) liegen.

Die Investitionen werden erneut substanziell reduziert und zwischen EUR 180 und 220 Mio. erwartet (2025 vorläufig: EUR 369 Mio.). Da die Auszahlungen für Investitionen dieses Niveau spürbar überschreiten werden, wird der Netto-Cashflow voraussichtlich in der Größenordnung des Vorjahres liegen (2025 vorläufig: EUR -85 Mio.).

Der vollständige und geprüfte Geschäftsbericht 2025 erscheint am 12. März 2026.

[1] Beendigung der Fertigung von epitaxierten und polierten Wafern mit einem Durchmesser von bis zu 150 mm in Burghausen.



