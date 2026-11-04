EQS-News: Siltronic passt Umsatzprognose für 2026 leicht nach oben an – höhere Nachfrage treibt Volumenentwicklung im dritten Quartal 2026

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Siltronic passt Umsatzprognose für 2026 leicht nach oben an – höhere Nachfrage treibt Volumenentwicklung im dritten Quartal 2026



04.11.2026 / 07:00 CET/CEST

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Pressemitteilung

Siltronic AG

Einsteinstraße 172

81677 München

www.siltronic.com

Siltronic passt Umsatzprognose für 2026 leicht nach oben an – höhere Nachfrage treibt Volumenentwicklung im dritten Quartal 2026 - Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 mit EUR 983,5 Mio. leicht über dem Vorjahreszeitraum, drittes Quartal mit EUR 355,4 Mio. rund 11 Prozent über Vorquartal - Positive Volumenentwicklung kompensiert negative Preis-, Produktmix- und Wechselkurseffekte in den ersten neun Monaten - EBITDA-Marge nach neun Monaten bei soliden 21,9 Prozent (Q1-Q3 2025: 23,6 Prozent), im dritten Quartal mit 22,9 Prozent (Q2 2026: 21,6 Prozent) über Vorquartal - Prognose für das Gesamtjahr 2026 aufgrund des stärkeren US-Dollar und der gestiegenen Nachfrage angepasst: - Umsatz im Bereich des Vorjahres erwartet (Q4 EUR/USD: 1,14) (zuvor: niedriger bis mittlerer einstelliger Prozentbereich unter Vorjahr bei EUR/USD 1,18 für H2) - EBITDA-Marge auf 22 bis 24 Prozent präzisiert (zuvor: 20 bis 24 Prozent) München, Deutschland, 4. November 2026 – Die Geschäftsentwicklung der Siltronic AG (MDAX/TecDAX: WAF) übertraf im dritten Quartal aufgrund einer vorteilhaften Wechselkursentwicklung und einer starken Wafernachfrage die Erwartungen. So stieg der Umsatz gegenüber dem zweiten Quartal 2026 um 10,5 Prozent auf EUR 355,4 Mio. Nach neun Monaten erreichte der Umsatz EUR 983,5 Mio. und lag damit leicht über dem Vorjahresniveau (Q1-Q3 2025: EUR 975,1 Mio.). „Mit der Erweiterung unserer 300 mm-Kapazitäten in Singapur begleiten wir das insbesondere durch Künstliche Intelligenz getriebene Marktwachstum. Die starke Nachfrage nach 300 mm- und zunehmend auch nach 200 mm-Wafern führte im Quartalsvergleich zu einem deutlichen Wachstum der abgesetzten Waferfläche. Zusammen mit der vorteilhaften Wechselkursentwicklung ermöglicht uns dies, die Umsatzprognose für das Gesamtjahr anzuheben“, erklärt Dr. Michael Heckmeier, CEO der Siltronic AG.

Drittes Quartal profitiert von gestiegener Waferfläche Veränderung Veränderung Q3 2026 Q2 2026 Q3 2025 Q3 zu Q2 Q3 zu Q3 Q1-Q3 2026 Q1-Q3 2025 Umsatzerlöse EUR Mio. 355,4 321,6 300,3 33,8 55,1 983,5 975,1 8,4 in % 10,5 18,3 0,9 Herstellungskosten EUR Mio. –362,9 –335,9 –303,9 –27,0 –59,0 –1.031,6 –863,7 –167,9 in % 8,0 19,4 19,4 Bruttoergebnis EUR Mio. –7,5 –14,4 –3,6 6,9 –3,9 –48,1 111,4 –159,5 in % –47,8 >100 >100 Bruttomarge in % –2,1 –4,5 –1,2 –4,9 11,4 EBITDA EUR Mio. 81,3 69,4 65,7 11,9 15,6 215,7 230,5 –14,8 in % 17,1 23,7 –6,4 EBITDA-Marge in % 22,9 21,6 21,9 21,9 23,6 Abschreibungen abzgl.

Zuschreibungen EUR Mio. –123,7 –121,3 –97,1 –2,4 –26,6 –362,4 –223,3 –139,1 EBIT EUR Mio. –42,4 –51,9 –31,4 9,5 –11,0 –146,7 7,2 –153,9 in % –18,3 35,0 >100 EBIT-Marge in % –11,9 –16,1 –10,5 –14,9 0,7 Finanzergebnis EUR Mio. –11,3 –9,4 –10,7 –1,9 –0,6 –32,4 –27,4 –5,0 Ergebnis vor

Ertragsteuern EUR Mio. –53,7 –61,3 –42,1 7,6 –11,6 –179,1 –20,2 –158,9 in % –12,4 27,6 >100 Aufwand für Ertragsteuern EUR Mio. –1,3 –1,9 –1,8 0,6 0,5 –5,8 –4,9 –0,9 Steuerquote in % –2 –3 –4 –3 –24 Periodenergebnis EUR Mio. –55,0 –63,2 –43,9 8,2 –11,1 –184,9 –25,1 –159,8 in % –13,0 25,3 >100 Ergebnis je Aktie in EUR –1,46 –1,71 –1,29 0,25 –0,17 –5,08 –0,83 –4,25 Im dritten Quartal 2026 erzielte die Siltronic AG einen Umsatz von EUR 355,4 Mio. und steigerte diesen gegenüber dem Vorquartal um 10,5 Prozent (Q2 2026: EUR 321,6 Mio.). Ausschlaggebend hierfür war insbesondere die höhere abgesetzte Waferfläche bei 300 mm- und 200 mm-Wafern. Produktmix- und Preiseffekte hatten nur einen geringen Einfluss auf die Umsatzentwicklung. Der durchschnittliche Wechselkurs des US-Dollars gegenüber dem Euro blieb mit 1,15 USD je EUR nahezu auf dem Niveau des Vorquartals (Q2 2026: 1,16 USD je EUR). Die Herstellungskosten stiegen im dritten Quartal 2026 aufgrund der höheren abgesetzten Waferfläche um 8,0 Prozent auf EUR 362,9 Mio. (Q2 2026: EUR 335,9 Mio.). Da die Herstellungskosten weniger stark zunahmen als der Umsatz, verbesserten sich sowohl das Bruttoergebnis als auch die Bruttomarge. Das Bruttoergebnis stieg im Vergleich zum Vorquartal um EUR 6,9 Mio. auf EUR -7,5 Mio. Rund ein Drittel der Herstellungskosten entfällt auf nicht zahlungswirksame Abschreibungen. Die Aufwendungen für Vertrieb, Verwaltung, Forschung und Entwicklung sind im Vergleich zum Vorquartal leicht gesunken. Die im Saldo der sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen ausgewiesenen Effekte aus Währungen und Sicherungsgeschäften beliefen sich im Berichtsquartal auf einen Ertrag von EUR 0,5 Mio., nach einem Aufwand von EUR 3,0 Mio. im zweiten Quartal 2026. Wesentlicher Treiber dieser Verbesserung waren die Ergebnisse aus Energiepreisabsicherungen. Angesichts der höheren abgesetzten Waferfläche sowie der positiven Entwicklung von Bruttoergebnis und Bruttomarge stieg das EBITDA im Berichtsquartal auf EUR 81,3 Mio. nach EUR 69,4 Mio. im Vorquartal. Die EBITDA-Marge lag mit 22,9 Prozent deutlich über dem Wert des Vorquartals (Q2 2026: 21,6 Prozent). Das EBIT verbesserte sich von EUR -51,9 Mio. im zweiten Quartal auf EUR -42,4 Mio. im dritten Quartal. Das Periodenergebnis belief sich im Berichtsquartal auf EUR -55,0 Mio. (Q2 2026: EUR -63,2 Mio.), das Ergebnis je Aktie lag bei EUR -1,46 (Q2 2026: EUR -1,71). Starkes Wachstum der abgesetzten Waferfläche prägte die ersten neun Monate, höhere Abschreibungen belasten das Ergebnis In den ersten neun Monaten des Jahres erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse von EUR 983,5 Mio. und lag damit leicht über dem Wert des Vorjahreszeitraums (Q1-Q3 2025: EUR 975,1 Mio.). Im Jahresvergleich ist die verkaufte Waferfläche besonders stark gewachsen. Dadurch konnten die negativen Umsatzwirkungen aus Preis- und Produktmixeffekten sowie dem schwächeren

US-Dollar mehr als kompensiert werden. Die höhere abgesetzte Waferfläche führte zu Herstellungskosten von EUR 1.031,6 Mio. und damit zu einem Anstieg von 19,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q1-Q3 2025: EUR 863,7 Mio.). Rund 80 Prozent der Erhöhung um EUR 167,9 Mio. entfielen auf planmäßige, nicht zahlungswirksame Abschreibungen. Diese spiegeln insbesondere die Investitionen in die Kapazitätserweiterung in Singapur wider. Gleichzeitig verbesserte die höhere verkaufte Waferfläche die Fixkostendegression. Zudem wirkten sich Kostensenkungsmaßnahmen positiv auf die Herstellungskosten je Waferfläche aus. Das Bruttoergebnis belief sich auf EUR -48,1 Mio. (Q1-Q3 2025: EUR 111,4 Mio.). Belastend wirkten sich dabei insbesondere die deutlich gestiegenen planmäßigen Abschreibungen aus. Die Bruttomarge sank auf -4,9 Prozent nach 11,4 Prozent im Vorjahreszeitraum. Die Aufwendungen für Vertrieb, Verwaltung, Forschung und Entwicklung sind gegenüber dem Vorjahreszeitraum um EUR 17,8 Mio. gestiegen. Die Erhöhung ist vor allem auf die neue Fabrik in Singapur zurückzuführen. Die im sonstigen betrieblichen Ertrag und Aufwand ausgewiesenen Effekte aus Währungen und Sicherungsgeschäften weisen einen Ertrag in Höhe von EUR 8,9 Mio. aus (Q1-Q3 2025: Aufwand in Höhe von EUR 2,5 Mio.). Wesentlicher Treiber der Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum waren die Ergebnisse aus Energiepreisabsicherungen. Nach neun Monaten verzeichnete Siltronic ein EBITDA von EUR 215,7 Mio. (Q1-Q3 2025: EUR 230,5 Mio.) und eine solide EBITDA-Marge von 21,9 Prozent (Q1-Q3 2025: 23,6 Prozent). Aufgrund des niedrigeren EBITDA und der deutlich gestiegenen Abschreibungen (Q1-Q3 2026: EUR 362,4 Mio.; Q1-Q3 2025: EUR 223,3 Mio.) belief sich das EBIT nach den ersten neun Monaten auf EUR -146,7 Mio. (Q1-Q3 2025: EUR 7,2 Mio.). Kumuliert wurde im Zeitraum Januar bis September ein Periodenergebnis von EUR -184,9 Mio. (Q1-Q3 2025: EUR -25,1 Mio.) sowie ein Ergebnis je Aktie von EUR -5,08 nach EUR -0,83 im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Kapitalerhöhung und Rückgang der Investitionstätigkeit prägen die Vermögens- und Finanzlage EUR Mio. 30.9.2026 31.12.2025 Veränderung Eigenkapital 2.195,0 2.028,3 166,7 Pensionsrückstellungen 115,2 124,8 –9,6 Erhaltene Kundenanzahlungen 481,3 506,5 –25,2 Darlehensverbindlichkeiten 1.071,8 1.246,2 –174,4 Leasingverbindlichkeiten 132,3 127,1 5,2 Sonstige Rückstellungen und Verbindlichkeiten 235,0 218,5 16,5 Langfristige Schulden 2.035,6 2.223,1 –187,5 Zum 30. September 2026 verfügte Siltronic über eine Eigenkapitalquote von 44,7 Prozent (31. Dezember 2025: 42,6 Prozent). Treiber des Anstiegs des Eigenkapitals war die im Juni 2026 durchgeführte Kapitalerhöhung. Der Rückgang der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten spiegelt die kürzeren Restlaufzeiten der Verpflichtungen wider. Entsprechend haben sich die kurzfristigen Darlehensverbindlichkeiten in ähnlichem Umfang erhöht. EUR Mio. Q1-Q3 2026 Q1-Q3 2025 Veränderung Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 138,2 136,5 1,7 Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen

und immaterielles Anlagevermögen, inkl. Investitionsförderungen –199,0 –339,1 140,1 Free-Cashflow –60,8 –202,6 141,8 Zahlungswirksame Veränderung von Anzahlungen 2,2 15,7 –13,5 Netto-Cashflow –58,6 –186,9 128,3 Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen

und immaterielles Anlagevermögen, inkl. Investitionsförderungen –199,0 –339,1 140,1 Ein-/Auszahlungen für Geldanlagen (Festgelder und Wertpapiere) –151,6 139,9 –291,5 Cashflow aus Investitionstätigkeit –350,6 –199,2 –151,4 Der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit lag mit EUR 138,2 Mio. auf dem Niveau des Vergleichszeitraums im Vorjahr. Die Auszahlungen für Investitionen reduzierten sich deutlich von EUR 339,1 Mio. in den ersten neun Monaten des Vorjahrs auf EUR 199,0 Mio. in der Berichtsperiode. Entsprechend verbesserten sich der Free-Cashflow (Q1-Q3 2026: EUR -60,8 Mio., Q1-Q3 2025: EUR -202,6 Mio.), der Netto-Cashflow (Q1-Q3 2026: EUR -58,6 Mio., Q1-Q3 2025: EUR -186,9 Mio.). Im dritten Quartal 2026 belief sich der Free-Cashflow auf EUR 57,0 Mio., der Netto-Cashflow auf EUR 57,9 Mio. EUR Mio. 30.9.2026 31.12.2025 Veränderung Liquide Mittel –373,1 –329,1 –44,0 Wertpapiere und Festgelder –360,7 –204,9 –155,8 Verfügungsbeschränkte langfristige Wertpapiere 2,9 2,7 0,2 Nominalwert der Darlehensverbindlichkeiten einschließlich Zinsen 1.350,8 1.367,8 –17,0 Nettofinanzverschuldung 619,9 836,5 –216,6 Die Nettofinanzverschuldung verringerte sich gegenüber dem 31. Dezember 2025 um EUR 216,6 Mio. auf EUR 619,9 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 836,5 Mio.). Maßgeblich hierfür waren die Mittelzuflüsse aus der Kapitalerhöhung.

Umsatzprognose für 2026 erhöht, EBITDA-Marge am oberen Ende der bisherigen Bandbreite erwartet Aufgrund der stärker als erwarteten Nachfrage und der günstigeren Wechselkursentwicklung hebt der Vorstand der Siltronic AG die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 leicht an. Der Umsatz wird nun in etwa auf Vorjahresniveau erwartet, nachdem bislang ein Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr prognostiziert worden war. Der aktualisierten Prognose liegt für das vierte Quartal ein EUR/USD-Wechselkurs von 1,14 zugrunde. In der bisherigen Prognose war für das zweite Halbjahr ein EUR/USD-Wechselkurs von 1,18 unterstellt worden. Die Prognose für die EBITDA-Marge wird auf 22 bis 24 Prozent konkretisiert. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Siltronic nun Investitionen in Höhe von EUR 180 bis 200 Mio. und Abschreibungen von EUR 480 bis 500 Mio. Die Prognosen für EBIT und Netto-Cashflow bleiben unverändert. Übersicht über Prognoseänderungen Prognose

12. März 2026

(Geschäftsbericht) Prognose

29. April 2026

(Q1) Prognose

30. Juli 2026

(Q2) Prognose

4. November 2026

(Q3) Umsatz Im mittleren einstelligen Prozentbereich unter Vorjahr

(Wechselkursannahme:

EUR/USD 1,18) Im mittleren einstelligen Prozentbereich unter Vorjahr

(Wechselkursannahme:

EUR/USD 1,18) Im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich unter Vorjahr

(Wechselkursannahme:

EUR/USD 1,18 für H2) Im Bereich des Vorjahres



(Wechselkursannahme:

EUR/USD 1,14 für Q4) EBITDA-Marge 20 bis 24 Prozent 20 bis 24 Prozent 20 bis 24 Prozent 22 bis 24 Prozent Abschreibungen EUR 490 bis 520 Mio. EUR 490 bis 520 Mio. EUR 490 bis 520 Mio. EUR 480 bis 500 Mio. EBIT Deutlicher Rückgang

gegenüber Vorjahr Deutlicher Rückgang

gegenüber Vorjahr Deutlicher Rückgang

gegenüber Vorjahr Deutlicher Rückgang

gegenüber Vorjahr Investitionen EUR 180 bis 220 Mio. EUR 180 bis 220 Mio. EUR 180 bis 220 Mio. EUR 180 bis 200 Mio. Netto-Cashflow In der Größenordnung des Vorjahres In der Größenordnung des Vorjahres In der Größenordnung des Vorjahres In der Größenordnung des Vorjahres Siltronic AG – Kennzahlen Q3/2026 Gewinn- und Verlustrechnung EUR Mio. Q1-Q3 2026 Q1-Q3 2025 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2026 Q3 2025 Umsatzerlöse 983,5 975,1 355,4 321,6 306,5 300,3 EBITDA 215,7 230,5 81,3 69,4 65,1 65,7 EBITDA-Marge % 21,9 23,6 22,9 21,6 21,2 21,9 EBIT –146,7 7,2 –42,4 –51,9 –52,4 –31,4 EBIT-Marge % –14,9 0,7 –11,9 –16,1 –17,1 –10,5 Periodenergebnis –184,9 –25,1 –55,0 –63,2 –66,8 –43,9 Ergebnis je Aktie EUR –5,08 –0,83 –1,46 –1,71 -1,92 –1,29 Investitionen und Netto-Cashflow Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 125,9 307,5 39,9 38,5 47,6 85,5 Netto-Cashflow –58,6 –186,9 57,9 –27,0 –89,5 –30,1 Bilanz EUR Mio. 30.9.2026 31.12.2025 Bilanzsumme 4.908,6 4.760,9 Eigenkapital 2.195,0 2.028,3 Eigenkapitalquote % 44,7 42,6 Nettofinanzverschuldung 619,9 836,5

Telefonkonferenz für Analysten und Investoren: Der Vorstand der Siltronic AG wird am 4. November 2026 um 10.00 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache) durchführen. Diese wird über das Internet übertragen. Der Audio-Webcast wird live und als on-demand Version auf der Webseite von Siltronic verfügbar sein. Die aktuelle Investorenpräsentation (nur in englischer Sprache) und die Quartalsmitteilung sind ebenfalls auf der Siltronic-Webseite veröffentlicht.

Kontakt:

Verena Stütze

Leiterin Investor Relations & Communications

Telefon +49 89 8564 3133

investor.relations@siltronic.com

Unternehmensprofil: Als einer der weltweit führenden Anbieter von Hightech-Waferlösungen ist Siltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Wafer sind die Grundlage der Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen des digitalen Lebens – von Servern und Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Technologie, Innovationskraft und operative Exzellenz. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.300 Mitarbeiter weltweit und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices MDAX und TecDax vertreten.

Finanzdaten – nach IFRS, ungeprüft Siltronic AG – Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung EUR Mio. Q3 2026 Q3 2025 Q1-Q3 2026 Q1-Q3 2025 Umsatzerlöse 355,4 300,3 983,5 975,1 Herstellungskosten –362,9 –303,9 –1.031,6 –863,7 Bruttoergebnis vom Umsatz –7,5 –3,6 –48,1 111,4 Vertriebskosten –9,4 –7,9 –27,1 –23,8 Forschungs- und Entwicklungskosten –21,4 –17,4 –66,0 –56,0 Allgemeine Verwaltungskosten –9,8 –8,5 –30,9 –26,4 Sonstige betriebliche Erträge 30,4 23,6 135,1 113,6 Sonstige betriebliche Aufwendungen –24,7 –17,6 –109,7 –111,6 Betriebsergebnis –42,4 –31,4 –146,7 7,2 Zinserträge 4,0 3,1 9,8 11,5 Zinsaufwendungen –13,3 –12,7 –39,6 –35,2 Übriges Finanzergebnis –2,0 –1,1 –2,6 –3,7 Finanzergebnis –11,3 –10,7 –32,4 –27,4 Ergebnis vor Ertragsteuern –53,7 –42,1 –179,1 –20,2 Ertragsteuern –1,3 –1,8 –5,8 –4,9 Periodenergebnis –55,0 –43,9 –184,9 –25,1 davon auf Aktionäre der Siltronic AG entfallend –48,3 –38,6 -158,1 -24,8 auf andere Gesellschafter entfallend –6,7 –5,3 –26,8 –0,3 Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert/verwässert) –1,46 –1,29 -5,08 –0,83

Siltronic AG – Konzern-Bilanz EUR Mio. 30.9.2026 31.12.2025 Immaterielle Vermögenswerte 71,9 55,8 Sachanlagen 3.382,6 3.527,7 Nutzungsrechte 132,8 130,5 Wertpapiere und Festgelder 2,9 2,7 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 1,9 0,8 Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte 11,4 16,3 Aktive latente Steuern 0,8 1,0 Langfristige Vermögenswerte 3.604,3 3.734,8 Vorräte 347,4 300,8 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 146,9 110,6 Vertragsvermögenswerte 19,4 13,8 Wertpapiere und Festgelder 357,8 202,2 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 19,1 20,2 Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte 33,4 40,6 Ertragsteuerforderungen 7,2 8,8 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 373,1 329,1 Kurzfristige Vermögenswerte 1.304,3 1.026,1 Summe Aktiva 4.908,6 4.760,9 Gezeichnetes Kapital 132,0 120,0 Kapitalrücklage 1.232,1 974,6 Gewinnrücklagen und Konzernergebnis 561,8 719,9 Übrige Eigenkapitalposten 104,9 29,5 Auf die Aktionäre der Siltronic AG entfallendes Eigenkapital 2.030,8 1.844,0 Auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Eigenkapital 164,2 184,3 Eigenkapital 2.195,0 2.028,3 Pensionsrückstellungen 115,2 124,8 Andere Rückstellungen 74,0 67,7 Ertragsteuerverbindlichkeiten 1,0 1,0 Passive latente Steuern 1,9 2,1 Erhaltene Anzahlungen 481,3 506,5 Darlehensverbindlichkeiten 1.071,8 1.246,2 Leasingverbindlichkeiten 132,3 127,1 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 16,8 0,4 Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten 141,3 147,3 Langfristige Schulden 2.035,6 2.223,1 Andere Rückstellungen 27,0 9,7 Ertragsteuerverbindlichkeiten 7,7 13,7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 183,8 242,7 Erhaltene Anzahlungen 33,8 9,5 Darlehensverbindlichkeiten 270,1 109,1 Leasingverbindlichkeiten 6,7 6,8 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 78,4 57,3 Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten 70,5 60,7 Kurzfristige Schulden 678,0 509,5 Schulden 2.713,6 2.732,6 Summe Passiva 4.908,6 4.760,9

Siltronic AG – Konzern-Kapitalflussrechnung EUR Mio. Q3 2026 Q3 2025 Q1-Q3 2026 Q1-Q3 2025 Periodenergebnis –55,0 –43,9 –184,9 –25,1 Abschreibungen auf Anlagevermögen einschließlich

Wertminderungen und abzüglich Zuschreibungen 123,7 97,1 362,4 223,2 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge –6,2 –4,4 –14,1 –15,9 Ergebnis aus Abgang von Anlagevermögen 0,1 –0,1 0,8 0,7 Zinsergebnis 9,2 9,6 29,8 23,7 Gezahlte Zinsen –4,5 –5,3 –29,8 –33,8 Erhaltene Zinsen 3,6 2,6 11,1 11,6 Steueraufwand 1,3 1,9 5,8 4,9 Steuerzahlungen –6,1 –3,9 –13,6 –13,9 Veränderung der Vorräte –1,4 –13,7 –39,4 –30,1 Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3,4 –0,1 –30,4 –4,7 Veränderung der Vertragsvermögenswerte 1,8 0,7 –5,4 –0,1 Veränderung der sonstigen Vermögenswerte 5,4 –0,3 5,5 –6,3 Veränderung der Rückstellungen 28,7 9,1 24,6 12,7 Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen –9,5 7,0 8,9 2,2 Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten ohne erhaltene Anzahlungen 7,2 2,7 9,1 3,1 Veränderung der erhaltenen Anzahlungen –0,9 –3,1 –2,2 –15,7 Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 100,8 55,9 138,2 136,5 Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und

immaterielle Vermögenswerte –45,4 –89,6 –201,1 –339,6 Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 0,3 0,5 0,3 0,5 Einzahlungen aus Investitionsförderung 1,3 – 1,8 – Auszahlungen für Wertpapiere und Festgelder –165,1 –225,1 –534,7 –434,6 Einzahlungen aus Wertpapieren und Festgeldern 123,8 269,0 383,1 574,5 Cashflow aus Investitionstätigkeit –85,1 –45,2 –350,6 –199,2 Dividende – – – –6,0 Einzahlungen aus der Kapitalerhöhung – – 273,0 – Auszahlungen für Kosten der Eigenkapitalbeschaffung –0,1 – –3,5 – Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen – – – 53,0 Auszahlungen zur Tilgung von Darlehen – – –34,9 – Tilgungsanteil von Leasingzahlungen –1,6 –1,5 –4,8 –4,7 Einzahlungen aus sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten 75,7 49,6 169,7 131,9 Auszahlungen für sonstige finanzielle Verbindlichkeiten –49,5 –42,2 –144,6 –123,0 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 24,5 5,9 254,9 51,2 Veränderung aus Wechselkursänderungen 0,9 –1,0 1,5 –3,5 Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 41,1 15,6 44,0 –15,0 Stand am Periodenanfang 332,0 266,5 329,1 297,1 Stand am Periodenende 373,1 282,1 373,1 282,1 Ergänzende finanzielle Informationen EUR Mio. Q3 2026 Q3 2025 Q1-Q3 2026 Q1-Q3 2025 Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 100,8 55,9 138,2 136,5 Zahlungswirksame Veränderung der erhaltenen Anzahlungen 0,9 3,1 2,2 15,7 Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen, inkl. Investitionsförderungen –43,8 –89,1 –199,0 –339,1 Netto-Cashflow 57,9 –30,1 –58,6 –186,9 Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen des Vorstands der Siltronic AG basieren. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und "werden" oder an ähnlichen Begriffen. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, können wir nicht garantieren, dass sie sich als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten enthalten, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Zahlen beträchtlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, welche solche Abweichungen verursachen können, zählen unter anderem Veränderungen im gesamtwirtschaftlichen und im geschäftlichen Umfeld, Veränderungen bei Währungskursen und Zinssätzen, die Einführung von Produkten, die im Wettbewerb zu den eigenen Produkten stehen, Akzeptanzprobleme bei neuen Produkten oder Dienstleistungen sowie Veränderungen in der Unternehmensstrategie. Siltronic beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verantwortung für eine solche Aktualisierung. Diese Pressemitteilung enthält, in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte, ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siltronic sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht der Siltronic AG. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen. Diese Pressemitteilung entspricht der Konzernquartalsmitteilung gemäß § 53 der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse.

04.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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