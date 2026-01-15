Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|
15.01.2026 13:09:33
EQS-News: Siltronic receives “A-Leadership” rating for the first time in two CDP ratings for climate protection and water security
|
EQS-News: Siltronic AG
/ Key word(s): ESG
Press release
Siltronic receives “A-Leadership” rating for the first time in two CDP ratings for climate protection and water security
Munich, Germany, January 15, 2026 – For the first time, Siltronic AG (SDAX/TecDAX: WAF) received the highest rating of "A-Leadership" from CDP in the climate protection and water security categories for 2025. CDP is the leading independent platform for the disclosure of environmental data. This places Siltronic among the top one percent of companies worldwide with at least two "A" ratings.
CDP is a global nonprofit organization that runs the world's only independent system for disclosing environmental information from companies, capital markets, and regions. In 2025, over 22,000 companies disclosed their environmental data through CDP.
Contact:
Company profile:
15.01.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Siltronic AG
|Einsteinstr. 172
|81677 Munich
|Germany
|Phone:
|+49 89 8564 3133
|Fax:
|+49 89 8564-3904
|E-mail:
|investor.relations@siltronic.com
|Internet:
|www.siltronic.com
|ISIN:
|DE000WAF3001
|WKN:
|WAF300
|Indices:
|SDAX, TecDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2260036
|End of News
|EQS News Service
|
2260036 15.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siltronic AG
|
15:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX leichter (finanzen.at)
|
15.01.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
15.01.26
|EQS-News: Siltronic receives “A-Leadership” rating for the first time in two CDP ratings for climate protection and water security (EQS Group)
|
15.01.26
|EQS-News: Siltronic erhält erstmals „A-Leadership“-Bewertung in zwei CDP-Ratings für Klimaschutz und Wassersicherheit (EQS Group)
|
15.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der TecDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
15.01.26
|SDAX aktuell: SDAX am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15.01.26
|TecDAX aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
Analysen zu Siltronic AG
|13.01.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.25
|Siltronic Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.07.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|12.11.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|28.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Siltronic AG
|55,15
|-1,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen um Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendiert vor dem Wochenende seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.