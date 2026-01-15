Siltronic Aktie

Siltronic

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

15.01.2026 13:09:33

EQS-News: Siltronic receives “A-Leadership” rating for the first time in two CDP ratings for climate protection and water security

EQS-News: Siltronic AG / Key word(s): ESG
Siltronic receives “A-Leadership” rating for the first time in two CDP ratings for climate protection and water security

15.01.2026 / 13:09 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Press release
Siltronic AG
Einsteinstraße 172
81677 Munich
www.siltronic.com

 

Siltronic receives “A-Leadership” rating for the first time in two CDP ratings for climate protection and water security

Munich, Germany, January 15, 2026 – For the first time, Siltronic AG (SDAX/TecDAX: WAF) received the highest rating of "A-Leadership" from CDP in the climate protection and water security categories for 2025. CDP is the leading independent platform for the disclosure of environmental data. This places Siltronic among the top one percent of companies worldwide with at least two "A" ratings.

"The CDP “A-Leadership” recognition for climate protection and water security is a significant milestone for Siltronic and a testament to the success of our sustainability strategy. It shows that our commitment to responsible action and transparent progress is firmly rooted in our company – and it sends a strong message to our investors, customers, and partners," said Claudia Schmitt, CFO of Siltronic AG.

Siltronic has committed to reducing its direct and indirect greenhouse gas emissions
(Scopes 1 and 2) to net zero by 2045 at the latest. As an intermediate goal, we plan to reduce these emissions by 42 percent by 2030, compared to the 2021 baseline. These targets will effectively contribute to the implementation of the Paris Climate Agreement.

"Other factors contributing to Siltronic's excellent CDP ranking include its high level of transparency in climate-related risk management and its commitment throughout the value chain – particularly in its collaboration with customers and suppliers," said Michael Wirnsberger, Head of Sustainability at Siltronic AG.

Since the financial year 2017, Siltronic has participated in the annual CDP ratings and has improved its score continuously. Investors and several major customers have invited the company to participate. Thus, its participation reflects both the capital market's expectations and the growing demands of key business partners for transparency and climate reporting.

CDP is a global nonprofit organization that runs the world's only independent system for disclosing environmental information from companies, capital markets, and regions. In 2025, over 22,000 companies disclosed their environmental data through CDP.
 

Contact:
Stephanie Malgara
Senior Manager Investor Relations
Tel.: +49 (0)89 8564 3133
Email: investor.relations@siltronic.com
 

Company profile:
As one of the leading wafer manufacturers, Siltronic is globally oriented and operates production sites in Asia, Europe, and the USA. Silicon wafers are the foundation of the modern semiconductor industry and the basis for chips in all electronic applications – from computers and smartphones to electric cars and wind turbines. The international company is highly customer-oriented and focuses on quality, precision, innovation, and growth. Siltronic AG employs around 4,400 people worldwide and has been listed in the Prime Standard of the German Stock Exchange since 2015. Siltronic AG shares are included in both the SDAX and TecDax stock market indices.


15.01.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Siltronic AG
Einsteinstr. 172
81677 Munich
Germany
Phone: +49 89 8564 3133
Fax: +49 89 8564-3904
E-mail: investor.relations@siltronic.com
Internet: www.siltronic.com
ISIN: DE000WAF3001
WKN: WAF300
Indices: SDAX, TecDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2260036

 
End of News EQS News Service

2260036  15.01.2026 CET/CEST

