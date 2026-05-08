sino Aktie
WKN: 576550 / ISIN: DE0005765507
08.05.2026 08:00:03
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 111.884 Orders im April
EQS-News: sino AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Düsseldorf, 8. Mai 2026
Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat April 111.884 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 32,52 % gegenüber dem Vormonat (+0,65 % ggü. April 2025).
Im April lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 198,69 Mrd. Euro. Eine Reduktion von 22,96 % gegenüber dem Vormonat (-15,54 % ggü. April 2025). Per 30.04.2026 wurden bei der sino AG 304 Depots betreut (+0,33 % ggü. Vormonat).
08.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
