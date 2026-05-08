WKN: 576550 / ISIN: DE0005765507

08.05.2026 08:00:03

EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 111.884 Orders im April

sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: 111.884 Orders im April

08.05.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 8. Mai 2026

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat April 111.884 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 32,52 % gegenüber dem Vormonat (+0,65 % ggü. April 2025).
 
  April 2026 März 2026 April 2025
Orders gesamt 111.884 165.814 111.166
Wertpapier–Orders 108.351 157.753 102.264
Future–Kontrakte 19.333 50.011 19.137

Im April lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 198,69 Mrd. Euro. Eine Reduktion von 22,96 % gegenüber dem Vormonat (-15,54 % ggü. April 2025). Per 30.04.2026 wurden bei der sino AG 304 Depots betreut (+0,33 % ggü. Vormonat).

 

Sprache: Deutsch
Unternehmen: sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49(0)211 3611-0
Fax: +49(0)211 3611-1136
E-Mail: info@sino.de
Internet: www.sino.de
ISIN: DE0005765507
WKN: 576550
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
