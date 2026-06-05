sino Aktie
WKN: 576550 / ISIN: DE0005765507
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05.06.2026 08:00:03
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 137.199 Orders im Mai
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EQS-News: sino AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Düsseldorf, 5. Juni 2026
Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Mai 137.199 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 22,63 % gegenüber dem Vormonat (+54,04 % ggü. Mai 2025).
Im Mai lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 216,29 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 8,86 % gegenüber dem Vormonat (+13,47 % ggü. Mai 2025). Per 31.05.2026 wurden bei der sino AG 304 Depots betreut (+/-0 % ggü. Vormonat).
05.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|sino AG
|Ernst-Schneider-Platz 1
|40212 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49(0)211 3611-0
|Fax:
|+49(0)211 3611-1136
|E-Mail:
|info@sino.de
|Internet:
|www.sino.de
|ISIN:
|DE0005765507
|WKN:
|576550
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2340040
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2340040 05.06.2026 CET/CEST
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