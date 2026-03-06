sino Aktie

06.03.2026 08:00:13

EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 146.215 Orders im Februar

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: 146.215 Orders im Februar

06.03.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 6. März 2026

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Februar 146.215 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 12,51 % gegenüber dem Vormonat (+87,99 % ggü. Februar 2025).
 
  Februar 2026 Januar 2026 Februar 2025
Orders gesamt 146.215 167.123 77.778
Wertpapier–Orders 144.123 163.578 73.144
Future–Kontrakte 8.831 11.617 9.070

Im Februar lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 212,70 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 6,29 % gegenüber dem Vormonat (+15,18 % ggü. Februar 2025). Per 28.02.2026 wurden bei der sino AG 304 Depots betreut (+/- 0 % ggü. Vormonat).
 

06.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49(0)211 3611-0
Fax: +49(0)211 3611-1136
E-Mail: info@sino.de
Internet: www.sino.de
ISIN: DE0005765507
WKN: 576550
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2286432

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2286432  06.03.2026 CET/CEST

