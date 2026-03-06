EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 146.215 Orders im Februar

sino Aktie
Düsseldorf, 6. März 2026
Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Februar 146.215 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 12,51 % gegenüber dem Vormonat (+87,99 % ggü. Februar 2025).
Im Februar lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 212,70 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 6,29 % gegenüber dem Vormonat (+15,18 % ggü. Februar 2025). Per 28.02.2026 wurden bei der sino AG 304 Depots betreut (+/- 0 % ggü. Vormonat).
