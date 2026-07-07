sino Aktie

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WKN: 576550 / ISIN: DE0005765507

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07.07.2026 08:00:04

EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 146.630 Orders im Juni

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: 146.630 Orders im Juni

07.07.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 7. Juli 2026

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Juni 146.630 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 6,87 gegenüber dem Vormonat (+69,34 % ggü. Juni 2025).
 
  Juni 2026 Mai 2026 Juni 2025
Orders gesamt 146.630 137.199 86.590
Wertpapier–Orders 145.464 136.256 81.300
Future–Kontrakte 6.079 5.078 10.199

Im Juni lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 238,92 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 10,46 % gegenüber dem Vormonat (+39,18 % ggü. Juni 2025). Per 30.06.2026 wurden bei der sino AG 308 Depots betreut (+1,32 % ggü. Vormonat).
 

07.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49(0)211 3611-0
Fax: +49(0)211 3611-1136
E-Mail: info@sino.de
Internet: www.sino.de
ISIN: DE0005765507
WKN: 576550
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2360740

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2360740  07.07.2026 CET/CEST

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