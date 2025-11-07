sino Aktie

07.11.2025 08:00:04

EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 172.494 Trades im Oktober, Sehr guter Start in das neue Geschäftsjahr, Ausgeführte Orders auf Rekordniveau, LS-Exchange mit Umsatzrekord, +130 % ggü. Vorjahr

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: 172.494 Trades im Oktober, Sehr guter Start in das neue Geschäftsjahr, Ausgeführte Orders auf Rekordniveau, LS-Exchange mit Umsatzrekord, +130 % ggü. Vorjahr

07.11.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 7. November 2025

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Oktober 172.494 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 46,47 % gegenüber dem Vormonat (+192,36 % ggü. Oktober 2024).
 
  Oktober 2025 September 2025 Oktober 2024
Orders gesamt 172.494 117.771 59.001
Wertpapier–Orders 171.496 114.592 55.451
Future–Kontrakte 5.268 8.170 7.853

Im Oktober lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 196,41 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 12,59 % gegenüber dem Vormonat (+43,15 % ggü. Oktober 2024). Per 31.10.2025 wurden bei der sino AG 300 Depots betreut (+0 % ggü. Vormonat).

Damit wuchsen die Tradezahlen auch in einem sehr guten Marktumfeld überproportional.

Laut im Internet verfügbaren Quellen erreichte der Wertpapierumsatz im Oktober an der LS-X, der Börse, an der die Kunden der Trade Republic Bank GmbH (Trade Republic) handeln, mit rund 33 Milliarden Euro ebenfalls einen neuen Rekord. Der Umsatz lag mehr als 130 % über dem Vorjahresmonat. Trade Republic, an der die sino AG indirekt mit mindestens 2,08 % beteiligt ist, hatte Mitte September bekanntgegeben, mehr als 10 Millionen Kunden mit einem Gesamtvermögen von mehr als 150 Milliarden Euro zu betreuen.

„Der Start in das neue Geschäftsjahr ist für sino in der Tat ausgezeichnet. Wir haben neue Kunden gewonnen, die Nachfrage von Interessenten, insbesondere nach unserer leistungsfähigen API, war auch jüngst bei den Baader Trading Days wieder sehr rege. Außerdem freut uns auch sehr die ausgezeichnete Entwicklung von Trade Republic, abzulesen an den veröffentlichten Kunden- und AUM-Zahlen und den, laut im Internet verfügbaren Quellen, sehr stark gestiegenen Wertpapierumsätzen an der LS-X. Wir halten das neue Fixed Income Produkt von Trade Republic, aber ganz besonders die Möglichkeit, in Private Markets zu investieren, für äußerst attraktiv und bleiben für die weitere Entwicklung des Unternehmens außerordentlich optimistisch.“, so Karsten Müller und Ingo Hillen, die beiden Vorstände der sino AG.

07.11.2025 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49(0)211 3611-0
Fax: +49(0)211 3611-1136
E-Mail: info@sino.de
Internet: www.sino.de
ISIN: DE0005765507
WKN: 576550
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart
EQS News ID: 2225296

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2225296  07.11.2025 CET/CEST

